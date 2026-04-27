Macinku navštívili policisté na ministerstvu. Kvůli esemeskám prezidentu Pavlovi

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) potvrdil, že již absolvoval policejní výslech v případu esemesek, které měl zasílat prezidentovi Petru Pavlovi. Policisté ho navštívili přímo na ministerstvu.
Macinka potvrdil webu novinky.cz, že už ho policisté ve věci vyslechli. "Vyšetřovatelé přišli za mnou na ministerstvo zahraničních věcí, je to už pár týdnů. Mluvili jsme spolu asi hodinu a půl," uvedl šéf diplomacie. K návštěvě došlo v polovině března.
Ministr zahraničí musel strážcům zákona ukázat esemesky i záznamy o telefonních hovetech. "Ukazoval jsem jim mimo jiné i korespondenci s kancléřem Vašinou," zmínil předseda Motoristů, jehož výslech se odkládal kvůli nemoci či zahraničním cestám.
Pavel v lednu uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům. Případem se na základě podnětu od prezidentské kanceláře začala zabývat policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Turek se od té doby stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal při ministerstvu životního prostředí, do jehož čela byl nakonec jmenován jiný motoristický poslanec Igor Červený.
Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu
„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky
před 1 hodinou
Macinku navštívili policisté na ministerstvu. Kvůli esemeskám prezidentu Pavlovi
před 1 hodinou
První předpověď počasí na letní měsíce. Experti řekli, jaký bude trend
před 2 hodinami
Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí
před 3 hodinami
Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA
před 4 hodinami
Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu
před 5 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
před 6 hodinami
Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak
před 7 hodinami
Írán navrhl USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu
před 7 hodinami
Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident
před 8 hodinami
Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky
před 9 hodinami
Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi
před 10 hodinami
Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality
před 11 hodinami
Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit
před 12 hodinami
Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty
včera
Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let
včera
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru
včera
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
včera
Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení
včera
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.
Zdroj: Libor Novák