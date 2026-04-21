Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu

Libor Novák

21. dubna 2026 9:06

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Hnutí Duha odeslalo Petru Macinkovi předžalobní výzvu v reakci na jeho veřejná vyjádření, v nichž ekologickou organizaci označil za teroristickou. Organizace nyní po Macinkovi požaduje veřejnou omluvu za tato slova. Pokud tak neučiní, je připravena své dobré jméno bránit u soudu.

Podle Hnutí Duha je spojování nenásilné a profesionální ochrany přírody se závažnou násilnou trestnou činností vysoce škodlivé. Tento dopad je podle nich ještě silnější, pokud takové výroky pronáší místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Organizace zároveň zdůrazňuje, že se těší vysoké důvěře veřejnosti a považuje za svou povinnost chránit občanskou společnost před podobným nálepkováním.

Předžalobní výzva dává Petru Macinkovi možnost vyhnout se soudnímu sporu, pokud se omluví. Omluva musí mít formu vlastnoručně podepsaného dopisu adresovaného přímo Hnutí Duha. Zároveň musí být zaslána zpráva s omluvou České tiskové kanceláři, prostřednictvím které Macinka svá nařčení dříve vyslovil.

Ředitelka organizace Zuzana Lenhartová vnímá nálepkování oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k represím, což je praxe známá z autoritářských režimů typu Ruska. Považuje za naprosto nepřijatelné, aby v demokratickém státě člen vlády využíval takovou rétoriku.

Právní obranu zvolilo Hnutí Duha také proto, aby nastavilo pravidla komunikace členů vládní moci vůči občanské společnosti. Organizace se obává, že pokud by takové jednání zůstalo bez reakce, mohlo by se stát standardem i pro přístup k menším subjektům, které se proti podobným útokům nedokážou bránit.

