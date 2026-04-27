Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty

Českou republiku čeká o nadcházejícím prodlouženém víkendu slunečné a velmi teplé počasí, které se ponese v téměř letním duchu. Zatímco páteční ráno může ještě potrápit přízemními mrazíky, přes den se teploty vyšplhají až k příjemným 22 °C. A v dalších dnech ještě více porostou.
V pátek nás čeká převážně jasná až polojasná obloha, přičemž ve východní polovině republiky může být přechodně oblačno. Srážky se v tento den neočekávají a jejich úhrn bude nulový. Noční teploty budou klesat v rozmezí od tří do minus dvou stupňů Celsia.
Přes den se pak dočkáme maxim mezi 16 a 20 stupni, v Čechách však rtuť teploměru místy vyšplhá až na 22 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do čtyř metrů za sekundu, lokálně bude i bezvětří.
V období od soboty do pondělí bude počasí zpočátku jasné až polojasné, ovšem v závěru výhledu začne od západu oblačnosti přibývat. V Čechách se pak mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo dokonce bouřky.
Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od šesti do jednoho stupně, postupně se však oteplí na hodnoty mezi deseti a pěti stupni. Nejvyšší denní teploty dosáhnou v sobotu 17 až 22 stupňů Celsia a v následujících dnech se vyšplhají na 20 až 25 stupňů.
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
Počasí se nakonec ochladí jen nepatrně, potvrzuje předpověď
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
25. dubna 2026 21:19
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
25. dubna 2026 19:48
Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu
Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.
Zdroj: Libor Novák