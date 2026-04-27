Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty

Libor Novák

27. dubna 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku čeká o nadcházejícím prodlouženém víkendu slunečné a velmi teplé počasí, které se ponese v téměř letním duchu. Zatímco páteční ráno může ještě potrápit přízemními mrazíky, přes den se teploty vyšplhají až k příjemným 22 °C. A v dalších dnech ještě více porostou.

V pátek nás čeká převážně jasná až polojasná obloha, přičemž ve východní polovině republiky může být přechodně oblačno. Srážky se v tento den neočekávají a jejich úhrn bude nulový. Noční teploty budou klesat v rozmezí od tří do minus dvou stupňů Celsia.

Přes den se pak dočkáme maxim mezi 16 a 20 stupni, v Čechách však rtuť teploměru místy vyšplhá až na 22 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do čtyř metrů za sekundu, lokálně bude i bezvětří.

V období od soboty do pondělí bude počasí zpočátku jasné až polojasné, ovšem v závěru výhledu začne od západu oblačnosti přibývat. V Čechách se pak mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo dokonce bouřky.

Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od šesti do jednoho stupně, postupně se však oteplí na hodnoty mezi deseti a pěti stupni. Nejvyšší denní teploty dosáhnou v sobotu 17 až 22 stupňů Celsia a v následujících dnech se vyšplhají na 20 až 25 stupňů.

