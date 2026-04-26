„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Libor Novák

26. dubna 2026 18:58

Cole Tomas Allen
Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.

Podezřelý ve svých zápiscích, které podepisoval pseudonymy jako „Friendly Federal Assassin“ (Přátelský federální nájemný vrah), projevoval silné protitrumpovské a protikřesťanské postoje. Manifest, který policie získala díky spolupráci Allenových příbuzných, vykresluje obraz radikalizovaného jedince, jenž své násilné plány považoval za morální povinnost.

Allenova rodina vyšetřovatelům sdělila, že mladý muž se svými radikálními názory netajil. Často mluvil o tom, že musí podniknout „něco“, co by vyřešilo současné problémy světa. Jeden z jeho sourozenců dokonce kontaktoval policii v Connecticutu již před útokem, aby na znepokojivé texty upozornil, ačkoli v té době ještě nebylo zřejmé, že terčem bude právě galavečer ve Washingtonu.

V samotném manifestu se Allen snaží ospravedlnit své jednání překroucenou náboženskou logikou. Tvrdil, že „nastavit druhou tvář“ je přípustné pouze tehdy, je-li člověk utlačován sám. Mlčení k útlaku druhých však označil za spoluvinu na zločinech agresora. Tímto způsobem si vnitřně obhájil násilný útok proti lidem, které nazýval zrádci a zločinci.

Podezřelý si své cíle v administrativě pečlivě prioritizoval od nejvýše postavených funkcionářů po ty nejnižší. Zajímavostí je, že ze svého seznamu explicitně vyjmul ředitele FBI Kashe Patela. Ve svých textech Allen používal velmi ostré výrazy a na adresu prezidenta Trumpa nešetřil urážkami, přičemž deklaroval, že již nechce dovolit, aby jeho ruce byly „špiněny zločiny tohoto vedení“.

Zápisky také odhalují, že se Allen pokoušel minimalizovat vedlejší ztráty, ovšem s velmi chladným odůvodněním. Uvedl, že použije broky místo jednotných střel, aby střely neprocházely zdmi. Zároveň však dodal, že pokud to bude nutné k zasažení cílů, nebudou mu v cestě stát ani ostatní hosté, protože jejich účast na projevu prezidenta považoval za projev spoluviny.

Allen v dokumentu rovněž ostře kritizoval bezpečnostní opatření v hotelu Washington Hilton, která označil za nekompetentní. Popsal, jak snadné bylo vnést do budovy zbraně díky tomu, že se ubytoval jako běžný host den předem. Podle jeho slov se ochranka příliš soustředila na demonstranty venku a přicházející hosty, zatímco vnitřní hrozbu z řad ubytovaných zcela ignorovala.

Rodina podezřelého dále policii potvrdila, že Allen pravidelně navštěvoval střelnici, kde trénoval. Legálně vlastnil dvě střelné zbraně, z nichž jedna byla použita přímo při sobotním incidentu. Vyšetřovatelé také zjistili, že byl napojen na aktivistické skupiny jako „The Wide Awakes“ a účastnil se protestů v Kalifornii zaměřených proti vládní moci.

Aktuálně je Cole Tomas Allen ve vazbě a čeká na formální obvinění. Tajná služba a FBI pokračují ve výsleších jeho blízkých i v analýze jeho digitální stopy. Přestože útočník s úřady aktivně nespolupracuje, jeho vlastní manifest a svědectví rodiny poskytují vyšetřovatelům dostatek důkazů o tom, že šlo o dopředu promyšlený pokus o národní tragédii.

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.
Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem

Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.

Černobyl, ilustrační fotografie.

40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR

Před 40 lety, 26. dubna 1986, došlo k zatím nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Série pochybení operátorů čtvrtého bloku elektrárny Černobyl na tehdy sovětské Ukrajině, ignorování bezpečnostních předpisů i nedostatky v designu tamního reaktoru vedly k jeho explozi. Masivní únik radiace následně zasáhl velkou část Evropy. Následky události byly tak dalekosáhlé, že podle některých tvrzení vedly ke kolapsu Sovětského svazu. Obstojí taková interpretace ve světle stávajících historických poznatků?

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

Předseda SPD Tomio Okamura

Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Izraelská armáda

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Viktor Orbán

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

Černobylská jaderná elektrárna

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium

Pražští hasiči společně s policisty vyrazili k zásahu v ulici Nad Studánkou na Praze 4, kde byly během vyklízení sklepních prostor nalezeny nebezpečné chemické látky. Na místo události dorazili odborníci připravení zajistit bezpečnost a správnou likvidaci těchto materiálů.

