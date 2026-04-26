„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.
Podezřelý ve svých zápiscích, které podepisoval pseudonymy jako „Friendly Federal Assassin“ (Přátelský federální nájemný vrah), projevoval silné protitrumpovské a protikřesťanské postoje. Manifest, který policie získala díky spolupráci Allenových příbuzných, vykresluje obraz radikalizovaného jedince, jenž své násilné plány považoval za morální povinnost.
Allenova rodina vyšetřovatelům sdělila, že mladý muž se svými radikálními názory netajil. Často mluvil o tom, že musí podniknout „něco“, co by vyřešilo současné problémy světa. Jeden z jeho sourozenců dokonce kontaktoval policii v Connecticutu již před útokem, aby na znepokojivé texty upozornil, ačkoli v té době ještě nebylo zřejmé, že terčem bude právě galavečer ve Washingtonu.
V samotném manifestu se Allen snaží ospravedlnit své jednání překroucenou náboženskou logikou. Tvrdil, že „nastavit druhou tvář“ je přípustné pouze tehdy, je-li člověk utlačován sám. Mlčení k útlaku druhých však označil za spoluvinu na zločinech agresora. Tímto způsobem si vnitřně obhájil násilný útok proti lidem, které nazýval zrádci a zločinci.
Podezřelý si své cíle v administrativě pečlivě prioritizoval od nejvýše postavených funkcionářů po ty nejnižší. Zajímavostí je, že ze svého seznamu explicitně vyjmul ředitele FBI Kashe Patela. Ve svých textech Allen používal velmi ostré výrazy a na adresu prezidenta Trumpa nešetřil urážkami, přičemž deklaroval, že již nechce dovolit, aby jeho ruce byly „špiněny zločiny tohoto vedení“.
Zápisky také odhalují, že se Allen pokoušel minimalizovat vedlejší ztráty, ovšem s velmi chladným odůvodněním. Uvedl, že použije broky místo jednotných střel, aby střely neprocházely zdmi. Zároveň však dodal, že pokud to bude nutné k zasažení cílů, nebudou mu v cestě stát ani ostatní hosté, protože jejich účast na projevu prezidenta považoval za projev spoluviny.
Allen v dokumentu rovněž ostře kritizoval bezpečnostní opatření v hotelu Washington Hilton, která označil za nekompetentní. Popsal, jak snadné bylo vnést do budovy zbraně díky tomu, že se ubytoval jako běžný host den předem. Podle jeho slov se ochranka příliš soustředila na demonstranty venku a přicházející hosty, zatímco vnitřní hrozbu z řad ubytovaných zcela ignorovala.
Rodina podezřelého dále policii potvrdila, že Allen pravidelně navštěvoval střelnici, kde trénoval. Legálně vlastnil dvě střelné zbraně, z nichž jedna byla použita přímo při sobotním incidentu. Vyšetřovatelé také zjistili, že byl napojen na aktivistické skupiny jako „The Wide Awakes“ a účastnil se protestů v Kalifornii zaměřených proti vládní moci.
Aktuálně je Cole Tomas Allen ve vazbě a čeká na formální obvinění. Tajná služba a FBI pokračují ve výsleších jeho blízkých i v analýze jeho digitální stopy. Přestože útočník s úřady aktivně nespolupracuje, jeho vlastní manifest a svědectví rodiny poskytují vyšetřovatelům dostatek důkazů o tom, že šlo o dopředu promyšlený pokus o národní tragédii.
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
Aktuálně se děje
před 16 minutami
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
před 1 hodinou
Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení
před 2 hodinami
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
před 3 hodinami
40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR
před 4 hodinami
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
před 5 hodinami
Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy
před 6 hodinami
Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi
před 7 hodinami
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
před 9 hodinami
Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili
před 9 hodinami
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
před 10 hodinami
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
před 10 hodinami
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali
před 12 hodinami
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
včera
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
včera
Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu
včera
Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu
včera
Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod
včera
40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa
včera
Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví
včera
V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium
Pražští hasiči společně s policisty vyrazili k zásahu v ulici Nad Studánkou na Praze 4, kde byly během vyklízení sklepních prostor nalezeny nebezpečné chemické látky. Na místo události dorazili odborníci připravení zajistit bezpečnost a správnou likvidaci těchto materiálů.
Zdroj: Libor Novák