Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak

Libor Novák

27. dubna 2026 13:14

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.

V nadcházejícím měsíci dojde k úpravě maximální povolené marže, která se zvýší ze současných 2,50 koruny na tři koruny za litr. Ministryně financí zároveň zavádí nový způsob výpočtu stropových cen, jenž bude vycházet z třídenního průměru.

Poprvé bude tento mechanismus využit ve čtvrtek 30. dubna, kdy se stanoví maximální ceny platné pro nadcházející pátek, sobotu a neděli na základě průměru cen z pondělí, úterý a středy.

Opatření navazuje na dosavadní praxi, která byla původně časově omezena do konce dubna. Sněmovna v pátek přehlasovala veto Senátu a schválila zákon o regulaci cen pohonných hmot, k jeho platnosti je však ještě nutný podpis prezidenta Petra Pavla.

Podle ministryně Schillerové však prezident zákon v tomto týdnu nestihne podepsat, proto vláda přijala opatření pro celý květen.

Mimořádné jednání kabinetu vedla ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem byla zahraniční pracovní cesta premiéra Andreje Babiše a prvního vicepremiéra Karla Havlíčka, kteří v současné době navštěvují Ázerbájdžán, Kazachstán a Uzbekistán.

Pokud prezident podepíše nový zákon v průběhu příštího týdne, bude se postupovat podle nově nastavených pravidel až do konce května.

Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská

Alena Schillerová

Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot

Vláda se na pondělním jednání opět zabývala situací na trhu s ropou, přičemž schválila návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot. Cílem nové legislativy je zajistit státu stabilní a operativní nástroj pro řešení mimořádných tržních situací. Vzhledem k naléhavosti situace navrhuje vláda projednání v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze.

