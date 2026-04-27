Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak

Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.
V nadcházejícím měsíci dojde k úpravě maximální povolené marže, která se zvýší ze současných 2,50 koruny na tři koruny za litr. Ministryně financí zároveň zavádí nový způsob výpočtu stropových cen, jenž bude vycházet z třídenního průměru.
Poprvé bude tento mechanismus využit ve čtvrtek 30. dubna, kdy se stanoví maximální ceny platné pro nadcházející pátek, sobotu a neděli na základě průměru cen z pondělí, úterý a středy.
Opatření navazuje na dosavadní praxi, která byla původně časově omezena do konce dubna. Sněmovna v pátek přehlasovala veto Senátu a schválila zákon o regulaci cen pohonných hmot, k jeho platnosti je však ještě nutný podpis prezidenta Petra Pavla.
Podle ministryně Schillerové však prezident zákon v tomto týdnu nestihne podepsat, proto vláda přijala opatření pro celý květen.
Mimořádné jednání kabinetu vedla ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem byla zahraniční pracovní cesta premiéra Andreje Babiše a prvního vicepremiéra Karla Havlíčka, kteří v současné době navštěvují Ázerbájdžán, Kazachstán a Uzbekistán.
Pokud prezident podepíše nový zákon v průběhu příštího týdne, bude se postupovat podle nově nastavených pravidel až do konce května.
Světoví lídři odsoudili násilný incident, který se odehrál během večeře korespondentů Bílého domu. Zároveň vyjádřili úlevu, že prezident Donald Trump i ostatní hosté akce jsou v pořádku.
Zdroj: Libor Novák