„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.
K setkání došlo dnes v deset hodin dopoledne, kdy velvyslanci tlumočil důrazný protest proti těmto výhrůžkám. Ruské straně bylo sděleno, že podobná rétorika vůči České republice, jejím subjektům i spojencům je naprosto nepřípustná.
Při jednání bylo rovněž připomenuto, že bezpečnostní situaci v Evropě vážně zhoršila právě ruská agrese vůči Ukrajině. Veškerá pomoc, kterou Česká republika napadené zemi poskytuje, má přitom pevné ukotvení v mezinárodním právu.
Macinka se rozhodl předvolat ruského velvyslance v Praze, aby podal vysvětlení k nedávným výhrůžkám adresovaným českým společnostem. Tento krok ministerstva přichází v reakci na zprávu ruského rezortu obrany a následné kontroverzní výroky exprezidenta Dmitrije Medveděva.
Jádrem sporu je seznam zemí a konkrétních zahraničních firem, které podle Moskvy vyrábějí bezpilotní letouny nebo jejich komponenty pro potřeby ukrajinské armády. Ruské ministerstvo obrany na tento seznam zařadilo i Českou republiku, což doprovodilo agresivní rétorikou. Ministr Macinka zvolil formu předvolání na úroveň úředníků ministerstva, což považuje za dostatečně důrazný způsob, jak se od ruských výhrůžek distancovat.
K situaci se vyjádřil také prezident Petr Pavel, který krok šéfa diplomacie plně podpořil a označil jej za naprosto správný. Podle prezidenta by bylo naivní se domnívat, že se Česko na seznamech ruských cílů již dávno nenachází. Předvolání velvyslance má tak sloužit jako jasný signál, že Česká republika nebude podobné zastrašování svých podniků a občanů přecházet bez odezvy.
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.
Moskva v oficiálním prohlášení detailně rozkresluje mapu takzvané „týlové fronty“ Ukrajiny. Podle ruských informací se pobočky ukrajinských firem a společné závody na výrobu dronů nacházejí v osmi evropských zemích: Velké Británii, Německu, Dánsku, Nizozemsku, Polsku, České republice, Lotyšsku a Litvě. V dalších státech, jako jsou Španělsko, Itálie, Turecko a Izrael, se pak mají masově vyrábět klíčové komponenty.
Ruské ministerstvo obrany přitom podotýká, že se vyhýbá jakýmkoliv eufemismům. Evropská veřejnost by podle nich měla znát přesné adresy podniků, které vytvářejí zdroje hrozeb. Tuto mapu vzápětí veřejně komentoval Dmitrij Medveděv, místopředseda Rady bezpečnosti RF, který již tradičně formuluje to, co zbytek ruského aparátu zatím jen naznačuje.
Medveděv na sociálních sítích otevřeně prohlásil, že seznam adres výrobců dronů je nyní kompletním rejstříkem legitimních cílů pro ruské ozbrojené síly. Nejde už o „objekty zájmu“, ale o místa, na která může být veden útok v momentě, kdy se „možnost změní v realitu“. Své varování zakončil mrazivým vzkazem evropským partnerům, aby „spali klidně“.
Zatímco přímý útok na metropole jako Berlín nebo Londýn zůstává v tuto chvíli méně pravděpodobný, protože by znamenal okamžitý střet s celým strojem NATO, situace v Pobaltí je vnímána zcela odlišně. Estonsko, Lotyšsko a Litva podle ruských komentátorů žijí v iluzi, že mohou na Rusko „štěkat“ pod ochranou aliančního deštníku, aniž by nesly následky.
Ruské také tvrdí, že NATO může nadále ujišťovat Litevce, Estonce a Lotyše o své podpoře, ale seznam ruského ministerstva obrany a Medveděvovy výroky narýsovaly alternativní a mnohem střízlivější realitu. Moderní filozofie je podle Rusů neúprosná: pokud se stanete součástí cizí války, nebuďte překvapeni, až k vám tato válka dorazí nikoliv jako zpráva v mobilu, ale jako siréna nad vaším průmyslovým parkem.
Medveděv ve svém příspěvku na sociální síti X navíc otevřeně označil tato místa za potenciální cíle pro ruské údery. Podle jeho slov je seznam evropských podniků vyrábějících drony a další vojenské vybavení pro potřeby ukrajinské armády v podstatě hotovým seznamem terčů. Tato rétorika potvrzuje pokračující snahu Kremlu zastrašit spojence Ukrajiny a narušit dodavatelské řetězce vojenské pomoci.
V seznamu ohrožených zemí se objevilo více než deset států, což představuje nebývalý rozsah hrozeb. Pozoruhodné ale je, že ruský politik tentokrát do svého seznamu zahrnul i země mimo Evropskou unii. Mezi potenciální cíle zařadil Velkou Británii, která patří k nejvýraznějším podporovatelům Kyjeva, a také Turecko. Překvapením je zmínka o Izraeli, který se v podobných ruských seznamech obvykle neobjevuje takto přímočaře v souvislosti s evropskou obranou.
Bývalý ruský prezident a blízký spojenec Vladimira Putina však neupřesnil, jakým způsobem nebo kdy hodlá Rusko na tyto cíle zaútočit. Ve svém příspěvku zvolil ironický a výhrůžný tón, když uvedl, že okamžik, kdy se tyto údery stanou realitou, závisí na dalším vývoji událostí.
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce
Aktuálně se děje
před 48 minutami
„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance
před 1 hodinou
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý
před 1 hodinou
Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU
před 2 hodinami
Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda
před 3 hodinami
Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu
před 4 hodinami
BBC: V USA bují znepokojivý trend. Obchodníci sázejí miliony pár minut před zásadním oznámením Trumpa
před 4 hodinami
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci
před 5 hodinami
Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU
před 6 hodinami
Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA
před 7 hodinami
Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou
před 7 hodinami
Rozsáhlý požár v Brně. Hoří sklad výrobků z plastu, lidé nemají větrat
před 7 hodinami
Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony
před 9 hodinami
Počasí bude jako na houpačce, naznačuje předpověď na tento týden
včera
StarDance nevynechá ani tentokrát. Prágr je posledním potvrzeným účastníkem
včera
Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest
včera
Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května
včera
Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací
včera
S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová
včera
Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí
včera
Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v týdnu představil nový model financování České televize a Českého rozhlasu, který už nepočítá s poplatky. V následné diskuzi se opět začala řešit budoucnost pořadů, jakým je například StarDance. I Klempíř odhalil svůj pohled na věc.
Zdroj: Jan Hrabě