První předpověď počasí na letní měsíce. Experti řekli, jaký bude trend

Pro meteorology je květen, který odstartuje v pátek, posledním jarním měsícem. Poté i v Česku začne léto. Díky odhadům expertů ze zahraničí začínáme pomalu tušit, jaké bude. V Evropě by snad mohlo být nadprůměrně teplé.
Do začátku letošního léta zbývá ještě pěkných pár týdnů, takže v Česku momentálně asi více lidí zajímá předpověď na blížící se květnové prodloužené víkendy. Čekají nás totiž dva zkrácené čtyřdenní pracovní týdny, po nichž budou vždy od pátku do neděle následovat tři dny volna.
Už je ale zároveň nejvyšší čas plánovat letní dovolenou. Nejnovější odhady Světové meteorologické organizace (WMO) předpokládají rapidní oteplování v květnu, červnu a červenci. Nadprůměrné teploty jsou velmi pravděpodobné na jihu Severní Ameriky, ve Střední Americe, Karibiku, severní Africe a také v Evropě.
Sluší se připomenout, že existují dvě různá časová vymezení léta. Dříve začíná meteorologické léto, které začíná prvního červnového a končí posledního srpnového dne. Astronomické léto začíná okamžikem letního slunovratu, který připadá na jeden ze dnů od 20. do 22. června.
Téměř letních teplot se v Česku každopádně dočkáme již v závěru tohoto týdne na přelomu dubna a května. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek tlakové výše, která se bude postupně přesouvat z Britských ostrovů přes střední Evropu dále k jihovýchodu až východu. Očekává se převážně slunečné a bezesrážkové počasí.
"Uprostřed týdne se slabě ochladí na 12 až 17 °C, na severovýchodě a severu území bude místy kolem 11 °C. Od pátku se však začne oteplovat a teploty o víkendu v maximech dosáhnou v sobotu hodnot od 17 do 22 °C, v neděli 20 až 25 °C," uvedli meteorologové v neděli na sociální síti X.
Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
