Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku.
Celá akce, známá jako Operace Cushion, je naplánována na úterý. Představitelé záchranného týmu uvedli, že zvíře se v neděli pootočilo o devadesát stupňů, což státní ministr životního prostředí Till Backhaus interpretoval jako přípravu velryby na cestu.
Situace kolem uvízlého kytovce však vyvolala ostrý spor mezi veřejností a vědeckou obcí. Zatímco záchranný tým se připravuje na přesun, odborníci, včetně ředitele oceánografického muzea ve Stralsundu Burkarda Bascheka, varují, že jakýkoliv pokus o záchranu je marný a hraničí s týráním zvířat. Baschek poukazuje na letargické chování velryby, nevratně zaseknutou rybářskou síť v tlamě a četné kožní vředy, které podle něj jasně vypovídají o kritickém zdravotním stavu zvířete. Podle mezinárodních expertů je prognóza velryby velmi špatná a další prodlužování jejího utrpení je považováno za chybu.
Přítomnost zvířete u pobřeží přilákala stovky turistů a zvědavců z celé Evropy, kteří v okolí táboří. Někteří lidé se dokonce pokusili plavat v chladném moři přímo k velrybě, než je musela vyvést vodní policie. Záchranné úsilí se dosud soustředilo na polévání velryby vodou a nanášení zinkové masti na její poškozenou kůži. Kritici však tvrdí, že tým, který se ujal iniciativy, postrádá potřebné zkušenosti a celou situaci se snaží politicky zneužít, přičemž varují, že stres z manipulace velrybě jen přitíží.
Do centra dění se dostal i ministr životního prostředí Till Backhaus, který se stal terčem výhružek od lidí, jež mu vyčítali, že nad zvířetem příliš brzy zlomil hůl. Ačkoliv se ministr původně ztotožňoval s vědeckým názorem, že velrybě nelze pomoci, nyní novou iniciativu podporuje. Backhaus odmítá spekulace, že jeho postoj souvisí s blížícími se volbami, v nichž by obrazy mrtvého zvířete mohly negativně ovlivnit preference jeho strany. Ministr nyní využívá policejní ochranu poté, co mu lidé na sociálních sítích přáli, aby trpěl stejně jako velryba.
Odborníci z muzea, kteří se staví proti záchranné operaci, čelí podobným útokům. Objevila se obvinění, že vědci chtějí, aby velryba zemřela, protože si chtějí ponechat její kostru a vydělat na ní miliony, což instituce důrazně popírá. Vyšetřování pozadí záchranného týmu navíc odhalilo vazby na skupiny zastávající krajně pravicové názory, ezoterické metody či konspirační teorie spojené s obdobím pandemie. Členové skupiny dokonce věří, že jsou schopni vytvořit kolem velryby auru, která jí pomůže přežít, a kvůli podpoře akce se sjeli lidé z celého světa.
Finanční zajištění projektu mají na starosti dva bohatí jednotlivci: odbornice na jezdectví Karin Walter-Mommert a spoluzakladatel řetězce s elektronikou Walter Gunz. Tito sponzoři se rozhodli velrybu zachránit bez ohledu na náklady a převzali za celou operaci plnou právní odpovědnost. Zároveň si vyhradili rozsáhlou svobodu v rozhodování o tom, jak bude záchrana probíhat, a to i přes nesouhlas oficiálních státních úřadů a vědeckých kapacit.
Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru
Zdroj: Libor Novák