Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky

Britská podnikatelská sféra naléhavě žádá vládu, aby vytvořila obdobu evropské „obchodní bazuky“, který by chránil britské zájmy v reakci na aktuální hrozby Donalda Trumpa ohledně uvalení cel. Podle zástupců British Chambers of Commerce (BCC) současná nedostatečná ekonomická bezpečnost přímo ohrožuje hospodářský růst a pracovní místa v zemi.
Tato lobbistická skupina, která zastupuje tisíce firem, vyzvala premiéra Keira Starmera k aktivnějšímu přístupu v obraně proti vnějším krizím. Podle BCC jsou současné problémy výsledkem dlouholetého zanedbávání ze strany předchozích vlád, které nebyly dostatečně připraveny na globální nestabilitu a ochranu národních zájmů.
Britské společnosti se v současnosti potýkají s čím dál složitějším prostředím pro mezinárodní obchod. Situaci komplikují geopolitické třenice, následky odchodu z Evropské unie, pandemie koronaviru a probíhající konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě, což společně vytváří pro podnikatele mimořádně náročné podmínky.
Konflikt se vyostřil poté, co americký prezident pohrozil uvalením výrazných cel na Británii, pokud nezruší daň z digitálních služeb. Tato daň se dotýká amerických technologických společností, což vyvolalo okamžitou diplomatickou a ekonomickou reakci na obou stranách Atlantiku.
Ve své nové zprávě, která obsahuje doporučení pro posílení britské konkurenceschopnosti, BCC navrhuje přijetí „obchodní bazuky“ podle vzoru Evropské unie. Tento nástroj, formálně známý jako protinátlakový mechanismus, by umožnil Británii účinně odrazovat ostatní státy od používání ekonomického vydírání k prosazování jejich zájmů.
Podobně jako v EU by tento mechanismus umožnil vládě zavádět plošná omezení v obchodu se zbožím a službami vůči agresivnímu státu. Mezi možné kroky by patřilo omezení přístupu k veřejným zakázkám a finančním trhům, nebo přísnější regulace vlastnických práv a přímých zahraničních investic.
Kromě tohoto nástroje BCC navrhuje, aby ministerstva přistupovala robustněji k zapojení britských firem do evropských dodavatelských řetězců. Zároveň požadují, aby britské podniky hrály větší roli v obranných zakázkách a aby byl v rámci vlády zřízen nový výbor pro ekonomickou bezpečnost, který by tyto otázky prioritně řešil.
Ministr obchodu Chris Bryant v reakci na zprávu uvedl, že vláda si uvědomuje důležitost svobodného a férového obchodu pro prosperitu země. Podle něj je nezbytné zajistit, aby otevřené trhy nebyly narušovány těmi, kteří chtějí obchod zneužívat jako zbraň. Dodal, že vláda již podniká kroky k posílení dodavatelských řetězců a zkoumá potřebu nových nástrojů pro obranu proti ekonomickému tlaku v případech, kdy diplomacie selže.
Jakékoli odvetné opatření vůči americkým firmám však nese značná rizika vzhledem k hloubce ekonomické provázanosti obou zemí. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Británie, představují zhruba pětinu jejího globálního obchodu a americké subjekty mají v britském hospodářství investováno více než 640 miliard liber.
