Írán přišel navrhnul USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu

Írán přišel s návrhem na ukončení blokády Hormuzského průlivu, avšak v tomto návrhu nezahrnuje svůj jaderný program. Dva regionální představitelé obeznámení s těmito zákulisními jednáními pro The Guardian uvedli, že Teherán požaduje jako protihodnotu, aby Spojené státy ukončily svou blokádu namířenou proti Íránu. Tento krok přichází v době, kdy se hledají cesty k uvolnění napětí v oblasti.
Současně s těmito diplomatickými kroky podnikl íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí cestu do Ruska. Během návštěvy uvedl, že se jedná o příležitost ke konzultacím s Moskvou ohledně probíhající války proti Izraeli a Spojeným státům. Tato cesta zdůrazňuje význam ruské role v regionálním konfliktu a íránskou snahu sladit svůj postup s ruskými partnery.
Návrh na uvolnění průlivu byl Spojeným státům předán prostřednictvím Pákistánu, který společně s Ománem figuruje v roli prostředníka. Zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, potvrdily, že se jedná o neveřejná jednání. Íránský ministr Araghčí před svou cestou do Moskvy jednal právě s těmito zprostředkovateli, aby prozkoumal možnosti diplomatického průlomu.
Je však velmi pravděpodobné, že tento nový návrh nebude ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa přijat. Trump totiž dlouhodobě trvá na tom, že součástí jakékoli celkové dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu a trvalém příměří musí být i ukončení íránského atomového programu. Bez tohoto bodu je americká administrativa k íránským ústupkům skeptická.
Donald Trump v nedělním rozhovoru pro televizi Fox News vyjádřil svůj postoj k případným jednáním velmi přímočaře. Prohlásil, že Spojené státy mají v rukou všechny karty a Írán se může ozvat, pokud má zájem o rozhovor. Prezident zdůraznil, že existují zabezpečené linky a Íránci velmi dobře vědí, co musí dohoda obsahovat, aby byla pro USA přijatelná.
Americký prezident opakovaně zdůraznil, že základní podmínkou pro jakékoli setkání je jasný závazek Íránu nikdy nevlastnit jadernou zbraň. Podle Trumpa nemá smysl se setkávat, pokud tato klíčová podmínka nebude splněna. Snaha o oživení mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem však utrpěla ránu v sobotu, kdy Trump zrušil plánovanou cestu svých vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu.
Přesto se zdá, že určité formy komunikace zůstávají zachovány, což naznačuje polooficiální íránská tisková agentura Fars. Podle ní Teherán zaslal Američanům prostřednictvím Pákistánu písemné zprávy, které vymezují íránské červené linie, včetně jaderných otázek a situace v Hormuzském průlivu. Agentura Fars však zároveň dodala, že tyto zprávy nejsou součástí formálních vyjednávání, což ukazuje na opatrný charakter současné diplomacie.
Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Írán přišel navrhnul USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu
před 1 hodinou
Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident
před 2 hodinami
Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky
před 3 hodinami
Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi
před 4 hodinami
Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality
před 4 hodinami
Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit
před 6 hodinami
Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty
včera
Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let
včera
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru
včera
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
včera
Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení
včera
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
včera
40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR
včera
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
včera
Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy
včera
Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi
včera
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
včera
Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili
včera
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
včera
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.
Zdroj: Libor Novák