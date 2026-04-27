Radioaktivita z Černobylu doputovala i do Česka, potvrzuje mapa od meteorologů

Svět si v neděli připomněl černobylskou tragédii, která se před 40 lety dotkla i života v tehdejším Československu. Připomněli to meteorologové, když zveřejnili mapy, z nichž vyplývá, kde na našem území byla největší kontaminace. Zásadní roli sehrály dešťové srážky.
Hydrometeorologický ústav zmínil, že by sehrál svou roli, kdyby se podobná katastrofa, jaká se před čtyřiceti lety odehrála v Černobylu na území tehdejšího Sovětského svazu, stala dnes. Existuje totiž model TRACON, který lidé z ČHMÚ pravidelně počítají každé úterý na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
"Model slouží k předpovědi případné trajektorie kontaminovaných vzdušných mas. Model se počítá samozřejmě jen v testovacím režimu a doufejme, že tomu nikdy nebude muset být jinak," uvedli experti na sociální síti X.
Podle odborníků nastal za čtyři desetiletí obrovský pokrok v možnostech modelování případných krizových událostí. Zásadní rozdíl je i v míře informovanosti veřejnosti, kterou zajišťují státní instituce.
"Právě informovanost a otevřenost je v rizikových situacích zásadní a na příkladu havárie v Chernobylu si to celý svět zásadně uvědomil. Doufejme, že i v tomto směru tomu tak nebude muset být už nikdy jinak," konstatoval ústav.
Příspěvek zároveň doplnil mapami aktivity Cesia 137 v půdě v roce 1986 a srážkových úhrnů ve dnech 30. dubna až 9. května 1986. Tehdy se nad územím dnešní České republiky nacházely kontaminované vzdušné masy z výbuchu. "Nejvyšší úrovně byly často právě v místech, kde nejvíce pršelo," vysvětlili meteorologové.
Černobylská havárie z 26. dubna 1986 je dodnes nejzávažnější havárií v historii jaderné energetiky. Při testu čtvrtého reaktoru došlo k jeho přehřátí, protavení a explozi, po které se do vzduchu uvolnily radioaktivní látky.
