Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA

Libor Novák

27. dubna 2026 16:00

Abbás Arakčí Foto: Wikimedia Commons

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí během své návštěvy Ruska veřejně obvinil Spojené státy z neúspěchu mírových jednání. Podle jeho slov byla washingtonská politika vedena přehnanými požadavky, které znemožnily dosažení dohody. Arakčí v pondělí v Petrohradu označil americký přístup za hlavní překážku v mírovém procesu, přestože předchozí kola rozhovorů vykazovala známky určitého pokroku.

Během svého pobytu v Rusku má ministr Arakčí v plánu jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a také s prezidentem Vladimirem Putinem. Hlavním tématem jejich schůzek bude aktuální vývoj konfliktu na Blízkém východě. Íránský ministr využil příležitost k tomu, aby zdůraznil úzkou provázanost mezi Teheránem a Moskvou, přičemž uvedl, že obě strany udržují trvalé konzultace o široké škále otázek.

K těmto vyjádřením došlo krátce poté, co se Arakčí vrátil z Islámábádu, kde se účastnil vyjednávání s americkou stranou. Od 8. dubna přitom platí příměří zprostředkované Pákistánem v rámci americko-izraelského konfliktu s Teheránem.

Situaci však zkomplikovalo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, který o víkendu zrušil vyslání zvláštních vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na další plánovaná jednání. Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že americká strana již nehodlá podstupovat dlouhé lety, pokud výsledkem mají být neproduktivní rozhovory.

Jako hlavní důvod zrušení mise uvedl prezident Trump neefektivitu a únavu z dlouhého cestování. Podle jeho slov je osmnáctihodinový let příliš dlouhý na to, aby diplomaté strávili čas sezením a mluvením o ničem. Prezident zdůraznil, že pokud má mít Írán zájem o dialog, může kdykoli zavolat.

Za rozhodnutím však podle CNN stojí i hlubší obavy americké administrativy z vnitřní situace v íránském vedení. Trump otevřeně hovoří o vnitřních bojích a zmatcích, které v Teheránu panují, a které podle něj brání efektivnímu vyjednávání.

Prezident se nechal slyšet, že Spojené státy momentálně drží všechny trumfy a íránská strana nemá v rukou nic, o co by se mohla opřít. Pokud chtějí mluvit, stačí jen zvednout telefon, vzkázal Trump prostřednictvím svých příspěvků na sociálních sítích.

Změna strategie znamená, že případná další komunikace mezi oběma stranami bude probíhat výhradně telefonicky. Trump odmítá, aby jeho vyslanci neustále létali tam a zpět, pokud předložené návrhy nejsou dostatečně kvalitní a slibné.

Krátce po ohlášení zrušení cesty prezident zmínil, že obdržel od íránské strany novou nabídku. Podle jeho slov sice Íránci nabídli hodně, ale ne dost. Bližší podrobnosti o obsahu tohoto návrhu však nezveřejnil.

Zajímavým momentem bylo načasování. Trump novinářům u letadla Air Force One sdělil, že pouhých deset minut poté, co cestu zrušil, dostal od íránské strany nový dokument, který měl být podstatně lepší než ten předchozí.

Ještě v pátek přitom Bílý dům hovořil o tom, že USA jednají s lidmi, kteří mají v Íránu rozhodovací pravomoc. Prezident však dříve v Oválné pracovně připustil, že Spojené státy ve skutečnosti přesně nevědí, kdo íránské vedení v současnosti tvoří.

Američtí představitelé měli v uplynulých dvou týdnech od Íránu dva hlavní požadavky. Chtěli vidět konkrétní vyjednávací návrh, který by se zabýval Trumpovými červenými liniemi v otázce jaderného programu, a zároveň jasnější signál, kdo má v Teheránu skutečnou moc.

Americká strana nadále vyjadřuje znepokojení nad tím, že vnitřní rozkoly mezi umírněnými a tvrdým jádrem íránského režimu oslabují schopnost Teheránu zaujmout jednotný vyjednávací postoj. To je podle Bílého domu hlavní překážkou k dosažení dohody.

Ještě předchozí den tisková tajemnice Karoline Leavittová naznačovala jistý optimismus a hovořila o pokroku na íránské straně. Jakékoli dosažené výsledky se však nakonec ukázaly jako nedostatečné pro to, aby se uskutečnila další cesta na tak vysoké úrovni.

Prezident Trump důrazně odmítl, že by zrušení cesty znamenalo návrat k otevřenému válečnému konfliktu. Na dotaz novinářů uvedl, že o obnovení bojů zatím neuvažují a rozhodnutí o cestě nelze vykládat jako krok směrem k eskalaci.

Trumpovo sebevědomé vystupování naznačuje, že i nadále sází na svou vyjednávací strategii tlaku. Je přesvědčen, že čas hraje v neprospěch Teheránu, a proto nevidí důvod k ústupkům nebo k namáhavým cestám za jednací stůl, pokud výsledek není zaručen. 

Írán navrhl USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu

Hormuzský průliv

Írán navrhl USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu

Írán přišel s návrhem na ukončení blokády Hormuzského průlivu, avšak v tomto návrhu nezahrnuje svůj jaderný program. Dva regionální představitelé obeznámení s těmito zákulisními jednáními pro The Guardian uvedli, že Teherán požaduje jako protihodnotu, aby Spojené státy ukončily svou blokádu namířenou proti Íránu. Tento krok přichází v době, kdy se hledají cesty k uvolnění napětí v oblasti.
Evropská unie

Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi

Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.

Donald Trump

Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu

Americký prezident Donald Trump označil vzájemnou nevraživost mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za směšnou a bláznivou. V nedělním rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že se stále snaží o dosažení mírové dohody mezi oběma zeměmi. Podle Trumpových slov je nenávist špatná věc, zejména když se strany snaží o urovnání konfliktu, ale věří, že k dohodě nakonec dojde.

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády

Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak

Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.

Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident

Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident

Americký prezident Donald Trump ujistil, že král Karel III. bude během své státní návštěvy USA, která začíná v pondělí, v naprostém bezpečí. Toto prohlášení následovalo po dodatečných bezpečnostních konzultacích mezi Bílým domem a Buckinghamským palácem, které vyvolal sobotní incident ve Washingtonu, kdy se ozbrojený střelec dostal do blízkosti akce za účasti prezidenta.

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky

Britská podnikatelská sféra naléhavě žádá vládu, aby vytvořila obdobu evropské „obchodní bazuky“, který by chránil britské zájmy v reakci na aktuální hrozby Donalda Trumpa ohledně uvalení cel. Podle zástupců British Chambers of Commerce (BCC) současná nedostatečná ekonomická bezpečnost přímo ohrožuje hospodářský růst a pracovní místa v zemi.

Kim Čong-Un

Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality

Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.

Černobyl

Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let

Dnes uplynulo přesně 40 let od nejhorší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. V roce 1986 došlo v tehdejším Sovětském svazu na území dnešní Ukrajiny k explozi reaktoru číslo 4 v černobylské jaderné elektrárně. Tato událost, která kontaminovala téměř 50 000 kilometrů čtverečních půdy a ovlivnila životy více než 3,5 milionu lidí, zůstává dodnes mementem jaderné bezpečnosti.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku. 

Cole Tomas Allen

„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.

Černobyl, ilustrační fotografie.

40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR

Před 40 lety, 26. dubna 1986, došlo k zatím nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Série pochybení operátorů čtvrtého bloku elektrárny Černobyl na tehdy sovětské Ukrajině, ignorování bezpečnostních předpisů i nedostatky v designu tamního reaktoru vedly k jeho explozi. Masivní únik radiace následně zasáhl velkou část Evropy. Následky události byly tak dalekosáhlé, že podle některých tvrzení vedly ke kolapsu Sovětského svazu. Obstojí taková interpretace ve světle stávajících historických poznatků?

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

Zdroj: Libor Novák

