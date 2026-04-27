Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality

Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.
Během jednání v Pchjongjangu se obě strany dohodly na nastavení dlouhodobé vojenské spolupráce. Ruský ministr obrany Andrej Bělousov potvrdil, že dohoda pokryje období let 2027 až 2031 a zajistí stabilitu vzájemných vztahů. Severní Korea poskytla Rusku tisíce vojáků, rakety a munici, za což podle analytiků dostává finanční pomoc, vojenské technologie, potraviny a energetické suroviny. Kim zdůraznil, že jeho vláda bude i nadále plně podporovat ruskou politiku obrany svrchovanosti a územní celistvosti.
Bojové operace v posledních čtyřiadvaceti hodinách si vyžádaly životy nejméně šestnácti lidí na obou stranách fronty i v Ruskem okupovaných územích. Při ruském raketovém a dronovém útoku na město Dněpr zahynulo nejméně devět osob, jak oznámil tamní regionální představitel Oleksandr Hanzha. Další oběť byla hlášena v Sevastopolu na okupovaném Krymu, kde muž zahynul při úderu ukrajinského bezpilotního letounu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příležitosti 40. výročí katastrofy v jaderné elektrárně Černobyl obvinil Rusko z jaderného terorismu. Podle jeho slov Moskva opět přivádí svět na pokraj katastrofy způsobené člověkem. Zelenskyj upozornil na to, že ruské drony pravidelně přelétají nad oblastí černobylské elektrárny a jeden z nich loni zasáhl její ochranný kryt.
Obavy prezidenta Zelenského sdílí i Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Během návštěvy Kyjeva zdůraznil, že opravy poškozeného vnějšího ochranného pláště elektrárny musí začít okamžitě. Podle hodnocení agentury úder z minulého roku narušil klíčovou bezpečnostní funkci konstrukce a další nečinnost by mohla zvýšit rizika pro původní sarkofág nacházející se pod ní. Evropská banka pro obnovu a rozvoj odhaduje, že náklady na potřebné opravy dosáhnou minimálně 500 milionů eur.
Ukrajinské síly v neděli podnikly úspěšný úder na ropnou rafinerii v Jaroslavli, která se nachází hluboko na ruském území. Zařízení zpracovává 15 milionů tun ropy ročně a produkuje benzín, naftu a letecké palivo pro potřeby ruské armády. V areálu vypukly požáry, přičemž Rusko se k útoku bezprostředně nevyjádřilo. Ukrajina k těmto akcím využívá vlastní drony s dlouhým doletem, které jsou schopny zasáhnout cíle vzdálené až 1500 kilometrů.
Další ukrajinský útok dronem zasáhl závod na výrobu hnojiv v ruské Vologdské oblasti. Podle místního guvernéra Georgije Filimonova došlo k poškození vysokotlakého potrubí s kyselinou sírovou v komplexu společnosti Apatit, která je dceřinou firmou jednoho z největších světových výrobců fosfátových hnojiv, společnosti PhosAgro. Únik chemikálie se podařilo lokalizovat a nedošlo k žádné nebezpečné emisi do ovzduší, nicméně při incidentu utrpělo zranění pět osob.
Donald Trump v nedělním rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že vedl dobré rozhovory jak s Vladimirem Putinem, tak s Volodymyrem Zelenským. Bývalý prezident vyjádřil odhodlání vyřešit situaci kolem války na Ukrajině a věří, že se podaří dosáhnout dohody. Podrobnosti o svých krocích však blíže nespecifikoval a omezil se pouze na konstatování, že na této záležitosti pracuje.
Mírová jednání týkající se ukončení konfliktu na Ukrajině zůstávají v současné době pozastavena. Tento stav trvá od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útoky na íránské cíle. Od té doby nedošlo v diplomatických snahách o urovnání ukrajinsko-ruské války k žádnému výraznějšímu posunu.
Související
Kim Čong-un , válka na Ukrajině
Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.
Zdroj: Libor Novák