Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality

Libor Novák

27. dubna 2026 9:13

Kim Čong-Un
Kim Čong-Un

Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.

Během jednání v Pchjongjangu se obě strany dohodly na nastavení dlouhodobé vojenské spolupráce. Ruský ministr obrany Andrej Bělousov potvrdil, že dohoda pokryje období let 2027 až 2031 a zajistí stabilitu vzájemných vztahů. Severní Korea poskytla Rusku tisíce vojáků, rakety a munici, za což podle analytiků dostává finanční pomoc, vojenské technologie, potraviny a energetické suroviny. Kim zdůraznil, že jeho vláda bude i nadále plně podporovat ruskou politiku obrany svrchovanosti a územní celistvosti.

Bojové operace v posledních čtyřiadvaceti hodinách si vyžádaly životy nejméně šestnácti lidí na obou stranách fronty i v Ruskem okupovaných územích. Při ruském raketovém a dronovém útoku na město Dněpr zahynulo nejméně devět osob, jak oznámil tamní regionální představitel Oleksandr Hanzha. Další oběť byla hlášena v Sevastopolu na okupovaném Krymu, kde muž zahynul při úderu ukrajinského bezpilotního letounu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příležitosti 40. výročí katastrofy v jaderné elektrárně Černobyl obvinil Rusko z jaderného terorismu. Podle jeho slov Moskva opět přivádí svět na pokraj katastrofy způsobené člověkem. Zelenskyj upozornil na to, že ruské drony pravidelně přelétají nad oblastí černobylské elektrárny a jeden z nich loni zasáhl její ochranný kryt.

Obavy prezidenta Zelenského sdílí i Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Během návštěvy Kyjeva zdůraznil, že opravy poškozeného vnějšího ochranného pláště elektrárny musí začít okamžitě. Podle hodnocení agentury úder z minulého roku narušil klíčovou bezpečnostní funkci konstrukce a další nečinnost by mohla zvýšit rizika pro původní sarkofág nacházející se pod ní. Evropská banka pro obnovu a rozvoj odhaduje, že náklady na potřebné opravy dosáhnou minimálně 500 milionů eur.

Ukrajinské síly v neděli podnikly úspěšný úder na ropnou rafinerii v Jaroslavli, která se nachází hluboko na ruském území. Zařízení zpracovává 15 milionů tun ropy ročně a produkuje benzín, naftu a letecké palivo pro potřeby ruské armády. V areálu vypukly požáry, přičemž Rusko se k útoku bezprostředně nevyjádřilo. Ukrajina k těmto akcím využívá vlastní drony s dlouhým doletem, které jsou schopny zasáhnout cíle vzdálené až 1500 kilometrů.

Další ukrajinský útok dronem zasáhl závod na výrobu hnojiv v ruské Vologdské oblasti. Podle místního guvernéra Georgije Filimonova došlo k poškození vysokotlakého potrubí s kyselinou sírovou v komplexu společnosti Apatit, která je dceřinou firmou jednoho z největších světových výrobců fosfátových hnojiv, společnosti PhosAgro. Únik chemikálie se podařilo lokalizovat a nedošlo k žádné nebezpečné emisi do ovzduší, nicméně při incidentu utrpělo zranění pět osob.

Donald Trump v nedělním rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že vedl dobré rozhovory jak s Vladimirem Putinem, tak s Volodymyrem Zelenským. Bývalý prezident vyjádřil odhodlání vyřešit situaci kolem války na Ukrajině a věří, že se podaří dosáhnout dohody. Podrobnosti o svých krocích však blíže nespecifikoval a omezil se pouze na konstatování, že na této záležitosti pracuje.

Mírová jednání týkající se ukončení konfliktu na Ukrajině zůstávají v současné době pozastavena. Tento stav trvá od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útoky na íránské cíle. Od té doby nedošlo v diplomatických snahách o urovnání ukrajinsko-ruské války k žádnému výraznějšímu posunu.

20. dubna 2026 13:38

Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Kim Čong-Un

Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC. 
Kim Čong-un

Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.

před 8 minutami

před 56 minutami

před 2 hodinami

včera

Černobyl

Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let

Dnes uplynulo přesně 40 let od nejhorší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. V roce 1986 došlo v tehdejším Sovětském svazu na území dnešní Ukrajiny k explozi reaktoru číslo 4 v černobylské jaderné elektrárně. Tato událost, která kontaminovala téměř 50 000 kilometrů čtverečních půdy a ovlivnila životy více než 3,5 milionu lidí, zůstává dodnes mementem jaderné bezpečnosti.

včera

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku. 

včera

Cole Tomas Allen

„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.

včera

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.

včera

Černobyl, ilustrační fotografie.

40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR

Před 40 lety, 26. dubna 1986, došlo k zatím nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Série pochybení operátorů čtvrtého bloku elektrárny Černobyl na tehdy sovětské Ukrajině, ignorování bezpečnostních předpisů i nedostatky v designu tamního reaktoru vedly k jeho explozi. Masivní únik radiace následně zasáhl velkou část Evropy. Následky události byly tak dalekosáhlé, že podle některých tvrzení vedly ke kolapsu Sovětského svazu. Obstojí taková interpretace ve světle stávajících historických poznatků?

včera

včera

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

včera

Předseda SPD Tomio Okamura

Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

včera

Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem

Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

včera

včera

včera

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

včera

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

včera

25. dubna 2026 21:19

25. dubna 2026 19:48

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Zdroj: Libor Novák

