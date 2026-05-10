Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una

Libor Novák

10. května 2026 21:10

Kim Čong-un Foto: Kremlin.ru

Severní Korea přistoupila k zásadní změně své ústavy, která má zajistit přežití režimu i v případě nejhoršího scénáře. Nově zakotvená pravidla ukládají armádě povinnost zahájit okamžitý a automatický jaderný odvetný úder, pokud by došlo k atentátu na nejvyššího vůdce Kim Čong-una ze strany cizího nepřítele.

Tento krok přichází jako přímá reakce na nedávné události v Íránu. Pchjongjang byl podle analytiků hluboce znepokojen efektivitou společných americko-izraelských útoků, při nichž byl zabit íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí i řada jeho nejbližších poradců. Severokorejský režim v tom vidí jasné varování, že strategie „stětí hlavy“ státu je pro Západ reálnou variantou.

Změna ústavního zákona byla přijata na březnovém zasedání Nejvyššího lidového shromáždění, ale podrobnosti vypluly na povrch až nyní díky briefingu jihokorejské zpravodajské služby (NIS). Klíčový je revidovaný článek 3 o jaderné politice. Ten stanovuje, že v případě ohrožení systému velení a řízení jaderných sil nepřátelským útokem musí být jaderný úder proveden bez prodlení.

Odborníci podle britského webu Telegraph poukazují na to, že ačkoliv Kim Čong-un má nad jaderným arzenálem absolutní kontrolu, nová legislativa poprvé jasně definuje postupy pro situaci, kdy by on sám byl neschopen velení nebo byl mrtev. Režim se tím snaží odradit jakékoliv pokusy o cílenou likvidaci vedení, protože útočník by musel počítat s automatickou nukleární apokalypsou.

Podle profesora Andreje Lankova z univerzity Kookmin v Soulu je Severní Korea z vývoje v Íránu doslova vyděšená. Zatímco dříve mohla být jaderná odplata nepsanou doktrínou, její včlenění přímo do ústavy má sloužit jako nejsilnější možný odstrašující prostředek. Teherán byl pro Pchjongjang drsným budíčkem, který ukázal zranitelnost i těch nejvyšších představitelů.

Provedení podobného útoku na Kim Čong-una by však bylo pro zpravodajské služby mnohem náročnější než v případě Íránu. Severokorejské hranice jsou neprodyšně uzavřené a cizinci jsou v zemi pod neustálým dohledem. To prakticky znemožňuje získání lidských zdrojů a informací přímo z terénu, které byly pro úspěch operace v Íránu klíčové.

V Íránu navíc izraelská rozvědka dokázala využít nabourání do sítě dopravních kamer v Teheránu k přesné lokalizaci cílů. Taková taktika je v Pchjongjangu nepoužitelná, protože město disponuje jen minimem CCTV systémů a využívá pouze uzavřený státní intranet. Kim Čong-un navíc úzkostlivě dbá na svou bezpečnost a místo letadel využívá výhradně silně opancéřovaný vlak.

Severokorejský vůdce se však i přes tato opatření obává především moderních satelitních technologií. Podle expertů věří, že právě eliminace vedení by byla v případném konfliktu rozhodujícím faktorem. Vzhledem k loajalitě armádních špiček se předpokládá, že důstojníci pověření odvetou by rozkaz k jadernému útoku bez váhání splnili.

Současně s ústavními změnami Severní Korea dál stupňuje napětí na hranicích se svým jižním sousedem. Státní média informovala o Kimově návštěvě zbrojovky, kde prověřoval výrobu nového typu 155milimetrových samohybných houfnic. Tyto zbraně mají mít dostřel přes 60 kilometrů, což by znamenalo, že v jejich dosahu bude i centrum Soulu a nejlidnatější jihokorejské oblasti.

Nové dělostřelecké jednotky mají být podél hranice nasazeny ještě v letošním roce. Pchjongjang v poslední době zcela změnil rétoriku vůči Soulu, kterého označuje za svého hlavního nepřítele, a dokonce z ústavy odstranil zmínky o usilování o sjednocení obou Korejí. Tato kombinace nové jaderné doktríny a posilování konvenční výzbroje u hranic staví Korejský poloostrov do jedné z nejnebezpečnějších situací za poslední desetiletí.

Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo

Kim Čong-un

Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.

Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí

Operace na španělském ostrově Tenerife v neděli dopoledne nabrala na intenzitě. Podle informací ministerstva zdravotnictví probíhá evakuace výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířil hantavirus, přesně podle stanoveného harmonogramu. Plavidlo, které se stalo centrem mezinárodní pozornosti, nyní slouží jako výchozí bod pro složitou repatriační akci, do níž je zapojeno několik států.

Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.

Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty

Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S“. To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.

Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost

Není divu, že i titulární sponzor ligy se vyjádřil k sobotnímu incidentu v pražském Edenu, který předčasně ukončil 317. derby pražských „S“. Po něm totiž mohla Slavia získat ligový titul, pokud by nad svým pražským rivalem vyhrála, tři minuty před koncem za stavu 3:2 pro Slavii však její příznivci vtrhli na hrací plochu, napadli fotbalisty Sparty a naházeli svou pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Tím tak duel předčasně ukončili. Oním titulárním partnerem české fotbalové ligy je sázková společnost Chance, od níž přitéká do českého fotbalu více než čtvrt miliardy a je tak logické, že k tomu, co se stalo v Edenu má také co říct.

Slavia dočasně uzavře Tribunu sever, potrestala tvrdě i hříšníky z kádru. Po výtržnících bude chtít klub náhradu škod

Skandální závěr sobotního 317. derby pražských „S“, které bylo ukončeno předčasně poté, co za stavu 3:2 pro Slavii v sedmé minutě nastavení, tedy tři minuty před koncem, vtrhli z Tribuny Sever na hřiště aby jednak napadli sparťanské fotbalisty včetně brankáře Jakuba Surovčíka a útočníka Matyáše Vojty a aby vhodili pyrotechniku do sektoru sparťanských příznivců. Tímto svým jednáním tak připravili svůj klub o oslavu ligového titulu, který mohla Slavia po výhře nad Spartou získat a jednak tak klubu uřízli obrovskou ostudu. Vedení Slavie se rozhodlo dočasně uzavřít Tribunu Sever, zároveň bude žádat po výtržnících o náhradu škod. Také pak vyřadila z kádru Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří v derby uviděli červenou kartu.

Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu

Napětí na Blízkém východě nadále eskaluje, zatímco diplomatické úsilí o ukončení konfliktu nabývá na intenzitě. Írán v neděli prostřednictvím pákistánského zprostředkovatele doručil svou odpověď na nejnovější americký návrh, který má za cíl ukončit válku trvající od konce letošního února. Podle státní tiskové agentury IRNA se íránská reakce soustředí na rámec budoucích jednání, která by měla vést k úplnému zastavení bojů v regionu.

Motoristé balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Macinka je nadšený

Volební model agentury Kantar CZ pro duben 2026 ukazuje, že dominantní postavení na české politické scéně si udržuje hnutí ANO, ačkoliv zaznamenalo mírný pokles preferencí. Průzkum zpracovaný pro Českou televizi přisuzuje hnutí Andreje Babiše 32 procent hlasů, což představuje meziměsíční oslabení o dva procentní body. Ve srovnání s loňskými volbami je pak podpora nižší o 2,5 bodu.

Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků

Vedení pražské Sparty vydalo oficiální vyjádření k šokujícím událostem během sobotního derby v Edenu. Podle letenského klubu nebyl agresivní vtok fanoušků na hrací plochu náhodným selháním jednotlivců, ale logickým vyústěním dlouhodobě pěstované nenávisti ze strany Slavie. Sparta v prohlášení na sociální síti X zdůraznila, že atmosféra nepřátelství je proti jejímu týmu budována na mnoha úrovních již delší dobu.

Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.

Slavia oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

