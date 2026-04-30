Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Libor Novák

30. dubna 2026 18:57

Kim Čong-un Foto: Kremlin.ru

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.

Centrem nového komplexu, který tvoří hřbitov i muzeum zároveň, je monumentální bronzové sousoší severokorejských a ruských vojáků v boji. Kim Čong-un během ceremonie prohlásil, že ti, kteří se „bez váhání rozhodli pro sebevražedný útok“, projevili nejvyšší formu loajality. Reagoval tak na případy, kdy se vojáci údajně sami odpálili granátem nebo trhavinou v momentě, kdy jim hrozilo zajetí.

Státní média v posledních měsících přinášela až naturalistické popisy těchto činů. Popisovala vojáky, kteří v obklíčení křičeli na své spolubojovníky, aby ustoupili, než odpálili nálož, nebo zraněné muže, kteří se zabili, aby se nestali vězni. Tyto zprávy dříve nebyly oficiálně potvrzeny, nyní se však doktrína smrti před zajetím stala součástí státní hrdinské propagandy na nejvyšší úrovni.

Památník také poodhaluje skutečný rozsah severokorejských ztrát. Analýza NK News zjistila, že na stěnách z černého mramoru je vytesáno 2 288 jmen padlých vojáků. V areálu se nachází 271 hrobů a přes 1 700 schránek na zpopelněné ostatky. Komplex navíc disponuje volným prostorem pro další rozšiřování, což naznačuje, že Pchjongjang počítá s dalšími oběťmi. Západní tajné služby odhadují, že do ruské Kurské oblasti bylo nasazeno přes 10 000 severokorejských vojáků, přičemž tisíce z nich byly zabity nebo zraněny.

Součástí expozice je i ukořistěná západní technika, včetně tanků Leopard a Abrams, ačkoli analytici pochybují, že by ji severokorejské síly získaly přímo v boji. Otevření komplexu se zúčastnili i vysocí ruští představitelé a byl přečten vzkaz prezidenta Vladimira Putina.

Existence malé skupiny severokorejských vojáků, kteří padli do ukrajinského zajetí živí, představuje pro Pchjongjang citlivý problém. Někteří ze zajatců uvedli, že o svém nasazení do boje nevěděli až do poslední chvíle. Jeden z nich dokonce vyjádřil lítost nad tím, že se mu nepodařilo vzít si život. Humanitární organizace varují, že v případě repatriace by tito muži mohli v KLDR čelit krutým trestům za „zradu“. Jižní Korea již deklarovala, že je připravena přijmout každého vojáka, který se rozhodne pro dezerci, což vytváří komplikované právní a diplomatické napětí, které pravděpodobně přetrvá i po skončení samotných bojů.

včera

Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři

Hackeři, ilustrační foto

Severokorejští hackeři zřejmě pronikli do softwaru, který využívají tisíce společností

Severokorejští hackeři pravděpodobně pronikli do softwarového balíčku, který využívají tisíce amerických společností. Podle bezpečnostních expertů jde o rozsáhlý útok na dodavatelský řetězec, jehož následky se mohou odstraňovat i několik měsíců. Odborníci, kteří na incident reagují, předpokládají, že cílem této dlouhodobé kampaně je krádež kryptoměn. Peníze získané tímto způsobem severokorejský režim často využívá k financování svých jaderných a raketových programů.

před 19 minutami

před 2 hodinami

Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie

Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.

před 3 hodinami

Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN

Energetická krize na Kubě dosáhla kritického bodu a její dopady již dávno překročily rámec pouhého nepohodlí. Francisco Pichón, koordinátor OSN na ostrově, ve svém naléhavém prohlášení varuje, že nedostatek paliva a elektřiny nyní přímo ohrožuje lidské životy. V zemi, kde ulice utichají ještě před setměním a lidé jsou vyčerpáni nekonečnými nocemi bez proudu, se hroutí základní pilíře společnosti, od zdravotnictví až po přístup k pitné vodě.

před 4 hodinami

Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení

Filipojakubská noc, která připadá na přelom dubna a května, patří k nejoblíbenějším lidovým zvykům v Česku. S oslavami spojenými s pálením velkých vater však každoročně přichází i zvýšené riziko požárů. Aby vaše oslava neskončila příjezdem jednotek v zásahu, je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti a zákona, na která upozornili hasiči.

před 4 hodinami

Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se ocitla pod silným tlakem opozice, který ve čtvrtek vyvrcholil společným voláním po její rezignaci. K původní výzvě Pirátů se nyní přidali také zástupci stran ODS, TOP 09 a Starostů. Důvodem nespokojenosti nejsou jen odborná pochybení, ale i čerstvá zjištění týkající se jejího soukromého života a bydlení.

před 5 hodinami

Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí vydal ostré prohlášení, ve kterém zdůraznil, že cizí mocnosti nemají v oblasti Perského zálivu co pohledávat. Ve svém písemném vyjádření, které bylo přečteno ve státní televizi, vzkázal, že pro cizince, kteří do regionu přicházejí s „chamtivostí a zlobou“, existuje jediné místo – dno místních vod.

před 6 hodinami

USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.

před 7 hodinami

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

před 8 hodinami

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

před 9 hodinami

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

před 9 hodinami

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

před 10 hodinami

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

před 12 hodinami

včera

včera

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

včera

včera

včera

včera

včera

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

