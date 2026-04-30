Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.
Centrem nového komplexu, který tvoří hřbitov i muzeum zároveň, je monumentální bronzové sousoší severokorejských a ruských vojáků v boji. Kim Čong-un během ceremonie prohlásil, že ti, kteří se „bez váhání rozhodli pro sebevražedný útok“, projevili nejvyšší formu loajality. Reagoval tak na případy, kdy se vojáci údajně sami odpálili granátem nebo trhavinou v momentě, kdy jim hrozilo zajetí.
Státní média v posledních měsících přinášela až naturalistické popisy těchto činů. Popisovala vojáky, kteří v obklíčení křičeli na své spolubojovníky, aby ustoupili, než odpálili nálož, nebo zraněné muže, kteří se zabili, aby se nestali vězni. Tyto zprávy dříve nebyly oficiálně potvrzeny, nyní se však doktrína smrti před zajetím stala součástí státní hrdinské propagandy na nejvyšší úrovni.
Památník také poodhaluje skutečný rozsah severokorejských ztrát. Analýza NK News zjistila, že na stěnách z černého mramoru je vytesáno 2 288 jmen padlých vojáků. V areálu se nachází 271 hrobů a přes 1 700 schránek na zpopelněné ostatky. Komplex navíc disponuje volným prostorem pro další rozšiřování, což naznačuje, že Pchjongjang počítá s dalšími oběťmi. Západní tajné služby odhadují, že do ruské Kurské oblasti bylo nasazeno přes 10 000 severokorejských vojáků, přičemž tisíce z nich byly zabity nebo zraněny.
Součástí expozice je i ukořistěná západní technika, včetně tanků Leopard a Abrams, ačkoli analytici pochybují, že by ji severokorejské síly získaly přímo v boji. Otevření komplexu se zúčastnili i vysocí ruští představitelé a byl přečten vzkaz prezidenta Vladimira Putina.
Existence malé skupiny severokorejských vojáků, kteří padli do ukrajinského zajetí živí, představuje pro Pchjongjang citlivý problém. Někteří ze zajatců uvedli, že o svém nasazení do boje nevěděli až do poslední chvíle. Jeden z nich dokonce vyjádřil lítost nad tím, že se mu nepodařilo vzít si život. Humanitární organizace varují, že v případě repatriace by tito muži mohli v KLDR čelit krutým trestům za „zradu“. Jižní Korea již deklarovala, že je připravena přijmout každého vojáka, který se rozhodne pro dezerci, což vytváří komplikované právní a diplomatické napětí, které pravděpodobně přetrvá i po skončení samotných bojů.
Jihokorejský prezident se omluvil KLDR za dronový incident z ledna
Severokorejští hackeři zřejmě pronikli do softwaru, který využívají tisíce společností
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu
před 2 hodinami
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
před 3 hodinami
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
před 4 hodinami
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
před 4 hodinami
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
před 5 hodinami
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
před 6 hodinami
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
před 7 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
před 8 hodinami
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
před 9 hodinami
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
před 9 hodinami
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
před 10 hodinami
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
před 12 hodinami
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
včera
Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři
včera
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
včera
Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka
včera
Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem
včera
Policisté hledají výtržníka. Odjíždějícímu autobusu pražské MHD rozbil dveře
včera
Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera
včera
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
