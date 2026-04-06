Jihokorejský prezident se omluvil KLDR za dronový incident z ledna

Lucie Podzimková

6. dubna 2026 9:58

I Če-mjong

Jihokorejský prezident I Če-mjong se omluvil Severokorejcům za průnik jihokorejského dronu do vzdušného prostoru severního souseda v předchozím průběhu letošního roku. Podle hlavy státu šlo o nezodpovědný čin. 

Soul původně odmítl, že by se na lednovém incidentu jakkoliv podílela vláda. Jihokorejci se snažili sousedům namluvit, že dron řídili civilisté. Prezident ale nyní sdělil, že vyšetřování ukázalo zapojení vládních představitelů. Pchjongjang v únoru varoval, že přikročí k odvetě, pokud zjistí, že jeho vzdušný prostor narušily další bezpilotní stroje. 

"Ačkoliv to nebylo záměrem naší vlády, vyjadřujeme Severu lítost nad tím, že zbytečné vojenské napětí bylo způsobeno nezodpovědným a bezohledným jednáním některých jednotlivců," uvedl I Če-mjong během jednání vlády. 

Podle hlavy jihokorejského státu se potvrdilo zapojení představitele zástupce jedné ze zpravodajských služeb a vojáka v aktivní službě. Prezident zmínil, že ústava zakazuje jednotlivcům provokace vůči KLDR. "K takovým akcím, i když jsou považovány za nezbytné pro národní strategii, je třeba přistupovat s maximální opatrností," dodal. 

I Če-mjong se po svém nástupu do úřadu snaží o zlepšení vztahů se severním sousedem, ale zatím neúspěšně. Severokorejský diktátor Kim Čong-un nedávno označil Jižní Koreu za nejvíce nepřátelský stát. 

Ekonomika Jižní Koreji se hroutí? Nový prezident čelí krizi jménem Donald Trump

Ekonomika Jižní Koreji se hroutí? Nový prezident čelí krizi jménem Donald Trump

Nově zvolený jihokorejský prezident I Če-mjong se teprve ujal úřadu, ale již čelí vážné mezinárodní krizi. Na rozdíl od předchozích hlav státu se nemohl spolehnout na obvyklé dvouměsíční přechodné období. Do prezidentského paláce vstupuje okamžitě, aby nahradil svého předchůdce Juna Sok-jola, který byl odvolán z funkce po neúspěšném pokusu o zavedení stanného práva koncem minulého roku.

