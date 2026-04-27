Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident

Americký prezident Donald Trump ujistil, že král Karel III. bude během své státní návštěvy USA, která začíná v pondělí, v naprostém bezpečí. Toto prohlášení následovalo po dodatečných bezpečnostních konzultacích mezi Bílým domem a Buckinghamským palácem, které vyvolal sobotní incident ve Washingtonu, kdy se ozbrojený střelec dostal do blízkosti akce za účasti prezidenta.
Donald Trump v rozhovoru pro pořad 60 Minutes stanice CBS uvedl, že pozemky Bílého domu, kde se král bude pohybovat, jsou velmi bezpečné. Buckinghamský palác potvrdil, že program krále a královny zůstává v podstatě beze změny. Britská vláda vkládá do této cesty naděje na zmírnění diplomatického napětí, které v poslední době provází vztahy mezi oběma spojenci.
Návštěva je vnímána jako pokus o oživení unikátního přátelství mezi Británií a Spojenými státy. Britský velvyslanec v USA, sir Christian Turner, potvrdil, že premiér Keir Starmer v neděli hovořil s prezidentem Trumpem a oba se shodli na pokračování plánované cesty. Královský pár již dříve soukromě vyjádřil Trumpovým sympatie v souvislosti s víkendovým útokem, při kterém byl lehce zraněn agent tajné služby.
Čtyřdenní program začne oficiálním přivítáním ve Washingtonu, kde krále a královnu Camillu uvítá prezident s první dámou Melanií Trumpovou. Podle prezidenta se obě strany na setkání velmi těší. Kromě ceremoniálních akcí v hlavním městě čeká hosty také návštěva památníku 9/11 v New Yorku, což má být symbolické gesto solidarity.
Pro Donalda Trumpa představuje setkání s britským panovníkem příležitost ukázat se na světové scéně po boku královské rodiny, k níž dlouhodobě chová velký respekt. Prezident věří, že tato návštěva může pomoci napravit vztahy s Londýnem, které v poslední době ochladly kvůli neshodám ohledně konfliktu s Íránem a hrozbám uvalení obchodních cel na britské zboží.
Kromě politických jednání jsou strategickými prioritami návštěvy investice, vojenská spolupráce a posilování vazeb v oblasti vzdělávání a cestovního ruchu. Diplomatickým vrcholem bude úterní projev krále v americkém Kongresu. Karel III. zde bude muset citlivě vyvažovat prosazování postojů britské vlády a udržení přátelského kurzu vůči nepředvídatelnému americkému prezidentovi.
Návštěva však doma v Británii čelí i kritice. Lídr Liberálních demokratů sir Ed Davey opakovaně vyzýval k jejímu zrušení a označil Donalda Trumpa za nespolehlivého spojence. Podobně se vyjádřil i lídr Zelených Zack Polanski, podle něhož by Británie měla vůči USA zaujmout přísnější postoj místo vysílání monarchy.
Obavy vyjádřila také labouristická poslankyně Emily Thornberryová, která vede výbor pro zahraniční věci. Podle ní jde o velmi riskantní diplomatický podnik, protože u prezidenta Trumpa nikdy není jasné, co v danou chvíli prohlásí. Naproti tomu lídr strany Reform UK Nigel Farage nebo předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová návštěvu podpořili s tím, že Trump chová k britské monarchii mimořádnou úctu.
Související
Aktuálně se děje
Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.
Zdroj: Libor Novák