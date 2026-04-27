Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit

Vyšetřovatelé se aktuálně zabývají možností, že motivem útočníka, který se pokusil narušit večeři korespondentů Bílého domu ve Washingtonu, byly protitrumpovské nálady. Prezident a vysocí představitelé administrativy se v tu chvíli nacházeli přímo na místě. Pachatel byl při pokusu o průnik hotelem zadržen příslušníky bezpečnostních složek.
Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche v televizním rozhovoru potvrdil, že se domnívají, že útočník mířil na členy administrativy. Podezřelý nyní čelí obviněním z napadení federálního úředníka, střelby ze zbraně a pokusu o zabití federálního agenta. V závislosti na dalším vývoji vyšetřování může být obvinění rozšířeno i o pokus o atentát na Donalda Trumpa.
Identita útočníka byla stanovena jako jedenatřicetiletý Cole Tomas Allen z Torrance v Kalifornii. Vyšetřovatelé nyní analyzují manifest, který Allen údajně sepsal. V tomto textu měl útočník vytvořit seznam cílů, přičemž nejvyšší prioritu měli právě představitelé Trumpovy administrativy.
Krátce před zahájením střelby zaslal podezřelý své rodině texty, ve kterých popsal své stížnosti vůči současné administrativě. Poté, co tyto zprávy obdrželi, kontaktoval jeho příbuzný policii v New London v Connecticutu. Úřady následně potvrdily, že autorem zpráv byl právě Allen.
Během incidentu v hotelu Washington Hilton vypálil podezřelý brokovnici na agenta Tajné služby u bezpečnostní kontroly. Následně byl útočník zneškodněn a zatčen. Agent Tajné služby sice utrpěl zásah, ale díky neprůstřelné vestě unikl vážnému zranění.
Jakmile se situace začala vyvíjet, byli Donald Trump, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a další členové kabinetu rychle odvedeni do bezpečí. Událost vyvolala v hotelu okamžitou reakci ochranky.
V samotném manifestu se útočník označil za "přátelského federálního vraha". Text obsahuje omluvy lidem, kteří ho znali, a zároveň vysvětluje důvody jeho jednání. Podle dokumentu byli cílem vládní představitelé, ovšem s výjimkou ředitele FBI Kashe Patela.
Autor manifestu dále uvedl, že hoteloví zaměstnanci, hosté, policie na Kapitolu či národní garda nebyli jeho cílem, pokud by na něj sami nezaútočili. Jako své zdůvodnění uvedl, že jako občan USA není ochoten přehlížet údajné zločiny představitelů státu. Tvrdil, že nečinnost vůči útlaku druhých není křesťanským chováním.
V nedělním rozhovoru pro pořad 60 Minutes Donald Trump popsal útočníka jako nemocného člověka. Zároveň kritizoval moderátorku Norah O’Donnell za to, že v éteru předčítala úryvky z manifestu. Prezident uvedl, že on sám během střelby nepociťoval strach a situaci vnímal jako součást světa, ve kterém žijeme.
Vyšetřování také ukázalo, že Allen cestoval z Kalifornie vlakem přes Chicago až do Washingtonu. Do hotelu, kde se galavečeře konala, se ubytoval několik dní předem. Federální agenti již provedli výslech jeho sestry v Marylandu.
Podle informací od federálních úředníků sestra vyšetřovatelům sdělila, že její bratr si legálně zakoupil několik zbraní v obchodě v Kalifornii. Tyto zbraně následně bez vědomí svých rodičů skladoval v jejich domě v Torrance.
Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.
Zdroj: Libor Novák