Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit

Libor Novák

27. dubna 2026 8:25

Podezřelý jednatřicetiletý muž jménem Cole Tomas Allen

Vyšetřovatelé se aktuálně zabývají možností, že motivem útočníka, který se pokusil narušit večeři korespondentů Bílého domu ve Washingtonu, byly protitrumpovské nálady. Prezident a vysocí představitelé administrativy se v tu chvíli nacházeli přímo na místě. Pachatel byl při pokusu o průnik hotelem zadržen příslušníky bezpečnostních složek.

Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche v televizním rozhovoru potvrdil, že se domnívají, že útočník mířil na členy administrativy. Podezřelý nyní čelí obviněním z napadení federálního úředníka, střelby ze zbraně a pokusu o zabití federálního agenta. V závislosti na dalším vývoji vyšetřování může být obvinění rozšířeno i o pokus o atentát na Donalda Trumpa.

Identita útočníka byla stanovena jako jedenatřicetiletý Cole Tomas Allen z Torrance v Kalifornii. Vyšetřovatelé nyní analyzují manifest, který Allen údajně sepsal. V tomto textu měl útočník vytvořit seznam cílů, přičemž nejvyšší prioritu měli právě představitelé Trumpovy administrativy.

Krátce před zahájením střelby zaslal podezřelý své rodině texty, ve kterých popsal své stížnosti vůči současné administrativě. Poté, co tyto zprávy obdrželi, kontaktoval jeho příbuzný policii v New London v Connecticutu. Úřady následně potvrdily, že autorem zpráv byl právě Allen.

Během incidentu v hotelu Washington Hilton vypálil podezřelý brokovnici na agenta Tajné služby u bezpečnostní kontroly. Následně byl útočník zneškodněn a zatčen. Agent Tajné služby sice utrpěl zásah, ale díky neprůstřelné vestě unikl vážnému zranění.

Jakmile se situace začala vyvíjet, byli Donald Trump, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a další členové kabinetu rychle odvedeni do bezpečí. Událost vyvolala v hotelu okamžitou reakci ochranky.

V samotném manifestu se útočník označil za "přátelského federálního vraha". Text obsahuje omluvy lidem, kteří ho znali, a zároveň vysvětluje důvody jeho jednání. Podle dokumentu byli cílem vládní představitelé, ovšem s výjimkou ředitele FBI Kashe Patela.

Autor manifestu dále uvedl, že hoteloví zaměstnanci, hosté, policie na Kapitolu či národní garda nebyli jeho cílem, pokud by na něj sami nezaútočili. Jako své zdůvodnění uvedl, že jako občan USA není ochoten přehlížet údajné zločiny představitelů státu. Tvrdil, že nečinnost vůči útlaku druhých není křesťanským chováním.

V nedělním rozhovoru pro pořad 60 Minutes Donald Trump popsal útočníka jako nemocného člověka. Zároveň kritizoval moderátorku Norah O’Donnell za to, že v éteru předčítala úryvky z manifestu. Prezident uvedl, že on sám během střelby nepociťoval strach a situaci vnímal jako součást světa, ve kterém žijeme.

Vyšetřování také ukázalo, že Allen cestoval z Kalifornie vlakem přes Chicago až do Washingtonu. Do hotelu, kde se galavečeře konala, se ubytoval několik dní předem. Federální agenti již provedli výslech jeho sestry v Marylandu.

Podle informací od federálních úředníků sestra vyšetřovatelům sdělila, že její bratr si legálně zakoupil několik zbraní v obchodě v Kalifornii. Tyto zbraně následně bez vědomí svých rodičů skladoval v jejich domě v Torrance.

„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.
Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.

Kim Čong-Un

Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality

Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.

Černobyl

Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let

Dnes uplynulo přesně 40 let od nejhorší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. V roce 1986 došlo v tehdejším Sovětském svazu na území dnešní Ukrajiny k explozi reaktoru číslo 4 v černobylské jaderné elektrárně. Tato událost, která kontaminovala téměř 50 000 kilometrů čtverečních půdy a ovlivnila životy více než 3,5 milionu lidí, zůstává dodnes mementem jaderné bezpečnosti.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku. 

Cole Tomas Allen

„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.

Černobyl, ilustrační fotografie.

40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR

Před 40 lety, 26. dubna 1986, došlo k zatím nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Série pochybení operátorů čtvrtého bloku elektrárny Černobyl na tehdy sovětské Ukrajině, ignorování bezpečnostních předpisů i nedostatky v designu tamního reaktoru vedly k jeho explozi. Masivní únik radiace následně zasáhl velkou část Evropy. Následky události byly tak dalekosáhlé, že podle některých tvrzení vedly ke kolapsu Sovětského svazu. Obstojí taková interpretace ve světle stávajících historických poznatků?

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

Předseda SPD Tomio Okamura

Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem

Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

