Víte, kolik je na světě miliardářů a milionářů? Možná výrazně víc, než si myslíte

Globální počet miliardářů by se mohl do roku 2031 vyšplhat na téměř čtyři tisíce. Aktuálně jich je podle analýzy realitní společnosti Knight Frank přesně 3110. Odborníci předpovídají v následujících pěti letech nárůst o 25 procent, což by znamenalo celkem 3915 jednotlivců s takovým majetkem.
Rychle se rozšiřuje také třída multimilionářů. Počet lidí, jejichž čisté jmění dosahuje alespoň 30 milionů dolarů, vzrostl za poslední roky z přibližně 162 tisíc na současných více než 713 tisíc. Jde o nárůst přesahující 300 procent.
Liam Bailey, vedoucí výzkumu v Knight Frank, přisuzuje tento raketový růst bohatství především technologickému sektoru a umělé inteligenci. Možnost škálovat podnikání je podle něj na historickém maximu. Právě technologie umožnily jednotlivcům vytvářet obrovské majetky v mnohem kratším čase než dříve.
Pokud jde o regionální vývoj, nejrychlejší nárůst počtu miliardářů se očekává v Saúdské Arábii. Tam by se jejich počet měl do roku 2031 více než zdvojnásobit, konkrétně z 23 na 65. Podobný trend výzkum předpokládá také v Polsku a ve Švédsku.
Tento trend akumulace majetku se odehrává v době, kdy se nadále prohlubuje propast mezi nejbohatšími a nejchudšími vrstvami obyvatel. Podle zprávy o světové nerovnosti ovládá necelých 60 tisíc lidí, což je 0,001 procenta populace, třikrát více majetku než celá chudší polovina lidstva. Sílí proto volání politiků po vyšším zdanění nejbohatších skupin.
Mezi nejbohatší lidi planety aktuálně patří Elon Musk se jměním přesahujícím 785 miliard dolarů. Na druhém místě se nachází spoluzakladatel Googlu Larry Page a třetí příčku obsadil Jeff Bezos. V britském kontextu byla nejbohatší rodinou Hindujových, ačkoliv její hlava Gopichand Hinduja loni zemřela.
Samotná Británie zaznamenala v roce 2025 pokles počtu miliardářů na 156. Šlo o nejvýraznější propad za posledních 37 let. Mnozí poradci v oblasti správy majetku tento odliv přisuzují zrušení daňového režimu pro osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí, takzvaný non-dom status.
Aktuálně žije necelá třetina světových miliardářů v Severní Americe. Předpovědi však naznačují, že do roku 2031 tento region předstihne Asie a Tichomoří. Miliardáři z této oblasti by měli v budoucnu tvořit až 37,5 procenta celkového globálního počtu.
Podle Roryho Penna z Knight Frank se bohatí lidé stávají stále mobilnějšími. Hledají trhy, kde se cítí bezpečně při investování a kde mohou stabilně usadit své rodiny. Výběr takových míst se však podle něj zúžil, protože ultra bohatí upřednostňují politickou stabilitu a předvídatelné prostředí.
Související
Zdroj: Jan Hrabě
Zdroj: Jan Hrabě