Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

David Holub

27. dubna 2026 20:23

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

Prezident Českého hokeje Hadamczik tu skutečnost, že se změnou baráže nemůže příliš mnoho udělat, vysvětluje tím, že mu to nedovoluje smlouva, kterou uzavřelo s extraligou minulé vedení svazu. Ta totiž vedení extraligy právě do rukou APK LH.

„Snad každý den mi v souvislosti s probíhající baráží mezi Litvínovem a Jihlavou přichází nějaký mail se stížností a množí se dotazy fanoušků, proč s tím nic nedělám. Chápu jejich frustraci, proč Český hokej v otázce baráže více nezasahuje a rád bych situaci prostřednictvím médií vysvětlil,“ uvedl k problematice baráže Hadamczik a pokračoval: „Jedním z jejích klíčových bodů je, že přímý sestup z nejvyšší soutěže neexistuje. Extraligu si kluby řídí samy a Český hokej bohužel nemá žádnou páku, která by je přinutila ke změně. Proti stávajícímu stavu se staví takřka celý výkonný výbor svazu, bohužel s výjimkou zástupců extraligy samotné.“

Znovu připomněl, že on sám by rád, kdyby se dostali prvoligisté do extraligy sportovní cestou a učinil tak nejvyšší soutěž soutěží otevřenou. „Bojujeme za zavedení přímého sestupu i za snížení počtu povolených cizinců. Věřím, že při rostoucím tlaku veřejnosti bude extraliga rozumná a těmto požadavkům nakonec ustoupí. Fanoušky, kteří mají v tomto směru dotazy nebo chtějí vyjádřit svůj názor na aktuální situaci kolem modelu baráže, tak prosím, aby se obraceli přímo na prezidenta Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Jana Tůmu a ředitele extraligy Martina Loukotu,“ dodal konkrétně.

Hadamczikova slova však u zástupců APK LH i extraligového vedení nenašla příliš pochopení. „Prezident svazu by měl hokejové prostředí spojovat, tento krok ale opět bohužel míří zcela opačným směrem. Ke změnám je třeba dojít prostřednictvím konstruktivního jednání, ne fanouškovského referenda,“ reagoval ředitel extraliga Martin Loukota.

„Myslím, že je potřeba uvést věci na pravou míru. Pan Loukota není členem výkonného výboru Českého hokeje a jednání svazu se neúčastní, přesto je často veřejně komentuje. Fanoušci jsou nedílnou součástí hokeje, je důležité je respektovat a naslouchat jejich názoru,“ pokračoval následně v názorovém pingpongu Hadamczik.

Jak šéf extraligy Loukota, tak prezident APK LH Tůma nejsou apriori proti prostupnosti obou soutěží, se zrušením přímého sestupu z extraligy ale nesouhlasí. „Máme za to, že extraligu mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým první ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým extraligy,“ uvedli k tomu oba pánové ve svém společném prohlášení.

Ti mají za to, že by se mělo jednat o změně herního systému první ligy tak, aby zmizela výhoda více než 40denního volna pro extraligový tým, což oba zmínění funkcionáři mají ve své kompetenci. „Výčet utkání, které musí v období od konce základních částí obou soutěží sehrát prvoligové týmy, je čistě záležitostí herního systému Maxa ligy, který ze své pozice nemáme šanci jakkoli ovlivnit. Opakovaně jsme iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme ale žádný takový návrh neobdrželi a z některých mediálních výstupů představitelů Sdružení prvoligových klubů prozatím ani nevidíme snahu o konstruktivní jednání,“ uzavřeli Tůma s Loukotou.

Související

Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory

Po čase se v tuzemském hokejovém zákulisí opět dostalo do diskuze téma zrušení baráže a zavedení přímého sestupu a postupu mezi nejvyšší soutěží Tipsport extraligou a první Maxa ligou. A opět bez výsledku. Zatímco Asociace profesionálních klubů (APK LH) mající na starost řízení hokejové extraligy je pro pokračování aktuálního barážového systému, v němž se utkávají o postup či záchranu vítěz play-off první ligy s posledním týmem extraligy, Sdružení prvoligových klubů zase preferuje přímý postup a sestup.

