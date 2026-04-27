Z Bulharska do vazby. Soud rozhodl o dalším obviněném v pardubickém případu

Pardubický okresní soud poslal do vazby další osobu, která je podezřelá ze zapojení do březnového teroristického útoku v Pardubicích. Policisté si tuto osobu převzali před víkendem od kolegů z Bulharska.
Policie o dalším posunu ve vyšetřování případu informovala v neděli odpoledne. "Na osobu, kterou jsme v pátek převzali od bulharských kolegů, okresní soud v Pardubicích dnes uvalil vazbu, opět ze všech tří zákonných důvodů," uvedla na sociální síti X.
"Jde o sedmého vazebně stíhaného člověka v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích," dodali strážci zákona.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru
Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku.
Zdroj: Libor Novák