Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl

Sedm lidí zatím skončilo ve vazbě v rámci vyšetřování březnového teroristického útoku v Pardubicích. Čtyři z nich si teď na vazbu neúspěšně stěžovali. Informovala o tom Česká televize.
Podle informací veřejnoprávní televize byly vzneseny čtyři stížnosti na vazební stíhání, přičemž královéhradecký krajský soud všechny zamítl. Ve vazbě tak podle dostupných informací zůstává sedm podezřelých.
Policie o posledním posunu ve vyšetřování případu informovala v neděli odpoledne. "Na osobu, kterou jsme v pátek převzali od bulharských kolegů, okresní soud v Pardubicích dnes uvalil vazbu, opět ze všech tří zákonných důvodů," uvedla na sociální síti X. "Jde o sedmého vazebně stíhaného člověka v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích," dodali strážci zákona.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
požár v Pardubicích (20.3.2026) , soudy
Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery.
