Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích

Jan Hrabě

19. dubna 2026 10:39

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu. Foto: Policie ČR

Soud poslal v kauze březnového teroristického útoku v Pardubicích do vazby další osobu. Zadrženo je momentálně celkem šest lidí. Zatím není jasné, jaké tresty případně jednotlivým obviněným hrozí. 

Policie již ve čtvrtek informovala, že si na společném pracovišti českých a slovenských policistů převzala od kolegů osobu podezřelou z teroristického útoku v Pardubicích. V sobotu zmínila, že soud rozhodl o jejím vazebním stíhání.

"Jedná se již o šestou vazebně stíhanou osobu v této kauze a opět byly akceptovány všechny tři zákonné důvody," sdělili strážci zákona na sociální síti. 

K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. 

Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události. 

Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

požár v Pardubicích (20.3.2026) soudy Terorismus v ČR Policie ČR

