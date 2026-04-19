Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích

Soud poslal v kauze březnového teroristického útoku v Pardubicích do vazby další osobu. Zadrženo je momentálně celkem šest lidí. Zatím není jasné, jaké tresty případně jednotlivým obviněným hrozí.
Policie již ve čtvrtek informovala, že si na společném pracovišti českých a slovenských policistů převzala od kolegů osobu podezřelou z teroristického útoku v Pardubicích. V sobotu zmínila, že soud rozhodl o jejím vazebním stíhání.
"Jedná se již o šestou vazebně stíhanou osobu v této kauze a opět byly akceptovány všechny tři zákonné důvody," sdělili strážci zákona na sociální síti.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Související
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
Další z obviněných v kauze pardubického útoku skončil ve vazbě
požár v Pardubicích (20.3.2026) , soudy , Terorismus v ČR , Policie ČR
Aktuálně se děje
před 29 minutami
před 1 hodinou
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 2 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 2 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
včera
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
včera
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
včera
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
včera
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
včera
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
včera
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
včera
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
včera
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
včera
Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán
včera
Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky
Víkendové počasí přinese v sobotu zpočátku příjemné teploty, které se během dne vyšplhají na 16 až 21 °C. V neděli se mírně ochladí a mohou dorazit i bouřky.
Zdroj: Libor Novák