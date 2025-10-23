Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad.
Zemanovu absenci na úterní ceremonii potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček, který podotkl, že Zeman se bude dívat v televizi. Tlumočil zároveň vyjádření bývalého prezidenta. "Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí," řekl podle webu iDnes.cz.
Pavlův předchůdce v úřadu podstoupil operaci minulý týden ve čtvrtek, protože se měl několik dní potýkat s hnisavým abscesem na zádech. Zákrok absolvoval v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se už předtím léčil s bronchitidou, lékaři mu naordinovali silná antibiotika.
Druhý ze žijících exprezidentů by ve Vladislavském sále Pražského hradu neměl chybět. "Prezident Václav Klaus se i s manželkou letošních oslav 28. října na Pražském hradě zúčastní," sdělila mluvčí Klausova institutu Michaela Žalská již zmíněnému webu.
Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat potřetí.
Související
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
Zeman dorazil k urně s Bobošíkovou. Volby jsou i o odvaze, vzkázal lidem
Miloš Zeman , státní vyznamenání , Václav Klaus , Petr Pavel
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět
před 1 hodinou
Na Zlínsku došlo k tragické nehodě. Zemřela spolujezdkyně z jednoho z aut
před 2 hodinami
Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry
před 2 hodinami
Česká hudební scéna přišla o výrazného bubeníka. Zemřel Pavel Skala
před 3 hodinami
Zvrat v případu vraždy ve Smržovce. K soudu se případ zřejmě nedostane
před 4 hodinami
Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou
před 4 hodinami
Fiala se ještě jednou setkal se Zelenským. Ukrajině slíbil podporu i z opozice
před 5 hodinami
Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko
před 6 hodinami
Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá
před 7 hodinami
EU řeší, co s ruskými aktivy. Rusko hrozí „bolestivou reakcí“, pokud je zabaví
před 8 hodinami
Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce
před 9 hodinami
Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení
před 10 hodinami
Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?
před 10 hodinami
„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená
před 10 hodinami
Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně
před 11 hodinami
Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze
před 12 hodinami
Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace
před 13 hodinami
Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance
před 14 hodinami
Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy
před 15 hodinami
Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů
Dnes na teploměru ještě naměříme místy až 20 stupňů, od zítřka se už ale citelně ochladí. Denní maxima se podle ČHMÚ.cz ochladí až o 13 stupňů na místy pouhých 7 stupňů.
Zdroj: Libor Novák