Britský král Karel III. se připravuje na blížící se návštěvu Spojených států amerických, kde se specifická skupina lidí chystá na jeho přítomnost. Jde o přeživší obětí finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Britský královský pár má do zámoří dorazit na konci měsíce, konkrétně ve dnech 27. až 30. dubna. Panovník přednese projev před Kongresem, pochopitelně se také setká s prezidentem Donaldem Trumpem. Jeho přítomnosti ale chtějí využít i lidé, kteří přišli do styku s delikventem Epsteinem.
Někdejší modelka Lisa Phillipsová pro BBC potvrdila, že se chce s Karlem III. potkat. "Už jsme mu poslali dopisy a žádali jsme o setkání s ním," uvedla s tím, že má otázky ohledně role králova sourozence Andrew Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa, v celé kauze.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února na půl dne ocitl v rukou britských policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Poradce ruského prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničím a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev předpovídá blízký konec Evropské unie. Podle jeho vyjádření výsledky nedávných parlamentních voleb v Maďarsku tento proces rozpadu výrazně urychlí. Dmitrijev vyzval veřejnost, aby si pravdivost jeho slov ověřila za čtyři měsíce.
Zdroj: Libor Novák