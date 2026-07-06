Princ Harry měl možnost přespat v Buckinghamském paláci. Vše končí sporem

Lucie Podzimková

6. července 2026 16:02

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.
Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus. Foto: Netflix

Princ Harry během nadcházejícího pobytu ve Velké Británii nebude bydlet v Buckinghamském paláci. Monarchie to oznámila navzdory tomu, že spolupracovníci prince ještě dnes ráno tvrdili, že přijal pozvání královské rodiny. Informovala o tom BBC

Podle Buckinghamského paláce obdržel princ Harry nabídku pobytu v paláci, ale jeho tým dlouho váhal a během soboty následně i pozvání odmítl. Pak si ale vše rozmyslel a chtěl nabídku přijmout. To už ale nebylo možné. Monarchie mu proto v sobotu večer sdělila definitivní rozhodnutí. 

Mluvčí vévody ze Sussexu popisuje celou situaci jinak. Palác podle jeho slov stáhl nabídku, která byla předtím formálně přijata. "Není jasné, proč byla nabídka na ubytování na poslední chvíli stažena," uvedl princův spolupracovník. 

Mladší ze synů krále Karla III. má do rodné Velké Británie dorazit dnes, protože již zítra začíná jeho program první akcí v Londýně. Podle BBC se kvůli sporu ohledně pobytu v Buckinghamském paláci komplikuje i očekávané setkání prince s otcem. 

Harry měl původně v plánu na Ostrovy dorazit i s manželkou Meghan a dětmi. Podle posledních informací s ním však rodina i z bezpečnostních důvodů nedorazí. Stále však není vyloučeno, že bývalá herečka s potomky přiletí v dalším průběhu tohoto týdne.

Princ se rozhodl přicestovat do Británie, aby propagoval hry Invictus Games, které se v příštím roce uskuteční v anglickém Birminghamu. Zároveň se má zúčastnit dalších charitativních akcí. 

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