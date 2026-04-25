Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.
Oznámení o posílení námořních sil se časově shodovalo s vyjádřením prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. Na dotazy novinářů ohledně možného termínu ukončení války s Íránem odmítl uvést jakýkoli konkrétní časový plán. „Nespěchejte na mě,“ reagoval Trump na dotazy týkající se trvání konfliktu, který výrazně ovlivňuje globální dění.
Americké ústřední velitelství CENTCOM upřesnilo, že do operační oblasti vplula loď USS George H.W. Bush, která patří do třídy Nimitz. Jde o nejmodernější plavidlo této desetičlenné třídy v americké flotile. Tato jaderná letadlová loď, dlouhá téměř 300 metrů, disponuje výtlakem přes 100 000 tun a na své palubě nese více než 80 letadel a posádku čítající 5 500 námořníků.
Vojenský personál odmítl z bezpečnostních důvodů komentovat přesnou polohu či budoucí úkoly lodi Bush. Analytici však upozorňují, že samotná přítomnost třetí letadlové lodi vysílá Íránu silný vzkaz i bez jediného výstřelu. Podle kapitána ve výslužbě Carla Schustera zvyšuje tento potenciál tlak na íránský režim v době, kdy se blíží klíčová mírová jednání.
Existují plány na případné nové útoky na íránské cíle v Hormuzském průlivu, pokud by došlo ke zhroucení současného příměří. Útoky by se mohly zaměřit na rychlé útočné čluny, lodě kladoucí miny a další asymetrické prostředky, které Teherán využívá k blokování klíčových vodních cest a jako páku při vyjednávání se Spojenými státy.
Někteří odborníci se podle CNN domnívají, že USS George H.W. Bush by mohla sloužit jako náhrada za loď USS Gerald R. Ford. Ta je v regionu nasazena již od loňského června, což výrazně přesahuje standardní sedmiměsíční operační cyklus. Posádka lodi Ford, která se nedávno potýkala s požárem v prostorách prádelny, nutně potřebuje odpočinek, aby nebyla narušena její efektivita.
Kromě lodi Ford se v regionu nachází také USS Abraham Lincoln, která operuje v Arabském moři již od začátku války 28. února. Výhodou nově příchozí lodi Bush je skutečnost, že nese nejmodernější stíhačky F-35, se kterými loď Ford nemůže operovat. To by USA poskytlo značnou palebnou sílu v případě, že by se Írán ukázal jako neústupný při mírových rozhovorech.
Historicky jde o mimořádnou situaci, neboť naposledy operovaly tři americké letadlové lodě v této oblasti v roce 2003 během začátku invaze do Iráku. Tehdy se operace „Šok a úžas“ účastnilo celkem pět těchto plavidel. Současné nasazení tak podtrhuje mimořádný závazek Spojených států v íránském konfliktu, a to i přes omezenou dostupnost celkové flotily letadlových lodí.
Zajímavostí je, že loď George H.W. Bush zvolila při plavbě na Blízký východ delší trasu kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky. Tímto způsobem se vyhnula Suezskému průplavu a Rudému moři, kde operují Íránem vyzbrojení jemenští Hútíové, kteří monitorují strategický průliv Báb al-Mandab. Tento manévr naznačuje vysokou míru opatrnosti při přesunech nejcennějších jednotek amerického námořnictva.
