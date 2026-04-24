USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Libor Novák

24. dubna 2026 8:24

USS Truxtun (DDG-103) Foto: U.S. NAVY

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

Plánování se soustředí na tzv. dynamické cílení, které zahrnuje íránské vojenské prostředky v okolí průlivu, jižní části Arabského zálivu a Ománského zálivu. Tato strategie má za cíl eliminovat hrozby, které Teherán využívá jako nátlakový prostředek vůči Spojeným státům. Útoky by se měly zaměřit na rychlá útočná plavidla, lodě pokládající miny a další asymetrické vojenské kapacity.

Uzavření těchto klíčových vodních cest vyvolalo rozsáhlé ekonomické dopady po celém světě. Současná situace komplikuje úsilí americké administrativy o snížení inflace, a to navzdory příměří, které dočasně pozastavilo útoky. Pokud by se situace vrátila do fáze otevřeného konfliktu, americká armáda je připravena na mnohem koncentrovanější kampaň.

Předchozí bombardování se z velké části zaměřovalo na cíle mimo oblast průlivu, aby bylo možné udeřit hlouběji na íránské území. Nové plány však volají po mnohem cílenější ofenzivě v okolí strategických námořních tras. Vojenské zdroje však varují, že samotné útoky v této oblasti nemusí automaticky znamenat okamžité znovuotevření průlivu.

Podle odborníků z námořní dopravy existuje značná nejistota ohledně toho, zda jsou Spojené státy schopny rizika spojená s průjezdem lodí dostatečně zmírnit. Úspěch bude záviset na ochotě politického vedení přijmout rizika spojená s vysláním tankerů přes průliv. K zaručení bezpečnosti by bylo nutné zničit prakticky veškeré íránské vojenské kapacity v regionu.

Další zvažovanou možností je útok na infrastrukturu a zařízení s dvojím užitím, včetně energetických provozů. Tento krok by měl donutit íránskou stranu k zasednutí k jednacímu stolu. V případě, že nedojde k diplomatickému řešení války, je americké vedení připraveno obnovit bojové operace, což by však představovalo kontroverzní eskalaci konfliktu.

Plánovači se rovněž zaměřují na jednotlivé vojenské představitele a další osoby v režimu, které jsou vnímány jako překážky v diplomatických rozhovorech. Mezi tyto osoby patří například velitel islámských revolučních gard. Tento přístup má za cíl oslabit ty, kteří podle amerických představitelů aktivně podkopávají možnost dohody.

Americké vedení vnímá íránský režim jako roztříštěný, zejména po společných operacích, které eliminovaly řadu vysoce postavených činitelů. Existují náznaky vnitřních sporů mezi tvrdým jádrem a umírněnějšími frakcemi. Tato politická nejednotnost představuje významnou výzvu pro jakékoli diplomatické ujednání.

Zpravodajské informace naznačují, že značná část íránských pobřežních raket a odpalovacích zařízení zůstala po počátečních útocích nepoškozena. Teherán navíc disponuje množstvím malých plavidel, které mohou sloužit jako odpalovací platformy pro útoky na lodě. Tyto faktory výrazně komplikují snahy o zajištění volného průjezdu vodami.

Během příměří navíc došlo k přesunu některých vojenských aktiv na nové pozice, což představuje další komplikaci. Americké síly se proto zaměřují na sledování raket, odpalovačů a výrobních kapacit, které nebyly zničeny v první vlně. Pentagon k podrobnostem o budoucích pohybech s ohledem na bezpečnost operací mlčí, ale potvrzuje, že všechny možnosti zůstávají otevřené.

Současná námořní přítomnost Spojených států v regionu zahrnuje početné uskupení lodí, včetně letadlových lodí. Americké síly již zahájily blokádu íránských přístavů a odklonily desítky plavidel. Dochází také k namátkovým kontrolám a zadržování lodí přepravujících íránské suroviny, a to i ve vzdálených oblastech mimo Perský záliv. 

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Agrofert

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

Kanye West

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Petr Fiala

Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

Írán, ilustrační foto

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

Jaro na Petříně

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.

Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

