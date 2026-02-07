Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.
Kvalifikace se konala na konstrukci vysoké 55 metrů, z jejíhož nájezdu po svém triku při dopadu dostal na zadní stranu svého prkna až příliš a aby nespadl, musel si hrábnout rukou na zem. Po tomto skoku dostal známku 40 bodů a figuroval tak průběžně na 22. místě. Druhým skokem tak musel toto své průběžné postavení výrazně vylepšit, aby mohl pomýšlet na posun dopředu. Jenže druhý skok také neustál a definitivně tak tím ztratil šanci na postup.
Nepomohla k tomu ani ta skutečnost, že jeho závěrečný třetí skok byl nejlépe hodnocen ze všech, přesto ani tentokrát nebyl Hronešův dopad z nejčistších. Dostal pro to za tento skok 46 bodů, což na účast ve finále rozhodně nestačilo. Mezi postupujícími byli především ti, kteří alespoň za jeden svých skoků získali nejméně 80 bodů.
Svým nepostupem do finále z této kvalifikace jednadvacetiletý freestyle snowboardista navázal na své dvě poslední účasti na mistrovství světa, v rámci nichž se mu také nepovedlo postoupit. V minulé sezóně byl přitom už dvakrát v TOP pětce v rámci závodů Světového poháru.
Připomeňme, že olympijskou kvalifikaci v big airu nakonec ovládl Japonec Hiroto Ogiwara (178,50 bodu) s tím, že na kvalifikování se stačilo 163 bodů. Druhý skončil domácí Ital Ian Matteoli a dalším Japonce Kira Kimura.
Související
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
Olympijské hry 2026 , olympiáda , Snowboarding
Aktuálně se děje
před 25 minutami
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
před 41 minutami
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
před 1 hodinou
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
před 1 hodinou
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
před 2 hodinami
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
před 3 hodinami
Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté
před 4 hodinami
Trumpova další kontroverze je u konce. Video s Obamovými konečně zmizelo
před 4 hodinami
Vážná nehoda na D1 u Prahy. Převrátil se kamion, dálnice byla večer uzavřená
před 6 hodinami
Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů
včera
Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová
včera
Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud
včera
Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí
včera
Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii
včera
ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA
včera
ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech
včera
Obří sluneční skvrna vypustila masivní erupce. Dokáže se proti nim lidstvo bránit?
včera
Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný
včera
Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět
včera
Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci
včera
Trump sdílel rasistické video proti Obamovi
Donald Trump vyvolal vlnu pobouření poté, co během noční série příspěvků na své sociální síti Truth Social sdílel video, které obsahuje rasistické vyobrazení bývalého prezidentského páru Baracka a Michelle Obamových.
Zdroj: Libor Novák