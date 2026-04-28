Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho

Ministerstvo spravedlnosti USA podalo druhou obžalobu na bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho. Podle tří zdrojů obeznámených se situací se obvinění týká fotografie mušlí, kterou úřady vyhodnotily jako výhrůžku vůči prezidentu Donaldu Trumpovi. Obžaloba byla podána ve východním obvodu Severní Karolíny.
Celý případ pramení z příspěvku na sociálních sítích z loňského května, kdy Comey sdílel fotografii mušlí na pláži, které tvořily číslice „86 47“. V americkém slangu může číslo 86 znamenat odstranění nebo vyhození něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Trumpovo funkční období jako 47. prezidenta. Kritici toto vyjádření interpretovali jako výzvu k odstranění či útoku na prezidenta.
Comey po zveřejnění snímku čelil okamžité a tvrdé kritice ze strany republikánů a vládních činitelů. Tehdejší ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová oznámila, že záležitost bude vyšetřovat tajná služba. Bývalý ředitel FBI byl následně předvolán k několikahodinovému výslechu, při kterém vyšetřovatelům vysvětlil, že mušle našel při procházce na pláži v Severní Karolíně.
Poté, co se objevila tvrzení o násilném podtextu příspěvku, Comey fotografii smazal. Uvedl, že si neuvědomil, že by lidé mohli tato čísla spojovat s násilím, kterému se kategoricky staví. Dodal, že příspěvek vnímal jako politické sdělení, ale po reakcích veřejnosti jej raději odstranil, protože násilí v jakékoli formě nepodporuje.
Právní a bezpečnostní experti nicméně pro CNN uvedli, že případ proti Comeyovi může být neúspěšný, a to zejména kvůli ústavní ochraně svobody projevu. Tato nová obžaloba však představuje další snahu ministerstva spravedlnosti pod vedením Trumpovy administrativy o odsouzení bývalého ředitele, který se po svém propuštění v roce 2017 stal jedním z nejvýraznějších kritiků prezidenta.
V září loňského roku již ministerstvo spravedlnosti proti Comeyovi vzneslo obvinění kvůli údajnému lhaní Kongresu v souvislosti s úniky informací do médií. Tento případ byl však koncem roku zamítnut federálním soudcem. Soud dospěl k závěru, že dočasný federální prokurátor pro východní obvod Virginie byl jmenován nesprávným způsobem, neboť se vyhnul schválení Senátem.
Souběžně s těmito událostmi se odehrává i právní spor jeho dcery Maurene Comeyové. Soudce v úterý povolil pokračování žaloby, kterou Maurene podala kvůli svému propuštění z ministerstva spravedlnosti. Bývalá vysoce postavená federální prokurátorka tvrdí, že byla propuštěna jako odveta za to, že je dcerou bývalého ředitele FBI, a požaduje zpětné vyplacení mzdy a uhrazení právních nákladů.
Maurene Comeyová se dříve podílela na mnoha významných případech úřadu federálního prokurátora pro jižní obvod New Yorku. Mezi její případy patřilo stíhání hudebního magnáta Seana „Diddyho“ Combse, Jeffreyho Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové či senátora Roberta Menendeze. O výpovědi se dozvěděla v červenci, dva týdny po odsouzení Combse v případu obchodování za účelem prostituce.
Indikace Comeyho přichází v době, kdy ministerstvo spravedlnosti zvyšuje tempo v případech, o které prezident veřejně usiluje. Současná administrativa provádí personální změny u prokurátorů a zahajuje vyšetřování dalších subjektů, jako je například předvolání ochranky prokurátorky Fani Willisové. Ministerstvo rovněž obvinilo bývalého úředníka Národního institutu pro alergie a infekční nemoci ze zatajování záznamů během pandemie covidu-19.
Tragická nehoda se na závěr uplynulého víkendu stala na Uherskohradišťsku. Spolujezdkyně z osobního automobilu nepřežila jeho náraz do stromu. Další mladou ženu přepravil vrtulník s vážným zraněním do nemocnice. Případ vyšetřuje policie.
