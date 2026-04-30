USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.
Vláda od počátku argumentuje, že tento příspěvek byl přímou hrozbou násilím vůči prezidentovi. Tato logika je však podle právních expertů nebezpečná, protože by pod stejné měřítko mohlo spadnout obrovské množství Američanů, včetně nejbližších spojenců samotného Donalda Trumpa. Pokud je „86 47“ považováno za trestný čin, pak se otevírá prostor pro vyšetřování tisíců lidí za podobné výroky.
Je paradoxní, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nyní vydává zatykače kvůli vágně znějícímu obsahu, uvážíme-li Trumpovu vlastní historii rétoriky plné výhrůžek. Ministerstvo v třístránkové obžalobě neuvádí žádné konkrétní důkazy o tom, že by Comey svůj příspěvek skutečně zamýšlel jako hrozbu atentátem. Sám Comey přitom už v květnu uvedl, že si neuvědomoval násilné konotace čísla 86, a příspěvek okamžitě smazal.
Případ působí dojmem účelové konstrukce. Donald Trump se nikdy netajil přáním vidět Comeyho za mřížemi. Poté, co první pokus o jeho obžalobu nevyšel, prezident a jeho okolí bleskově prohlásili fotografii s mušlemi za hrozbu, aniž by proběhlo jakékoli řádné vyšetřování. Jde o další v řadě slabých případů, které administrativa vede proti Trumpovým politickým oponentům.
Problémem pro obžalobu bude prokázat, že nejde o selektivní stíhání. Existuje totiž nespočet příkladů, kdy Trumpovi příznivci použili stejnou terminologii bez jakýchkoli následků. Influencer Jack Posobiec v roce 2022 zveřejnil nápis „86 46“, což mířilo na Joea Bidena (46. prezidenta). Přestože Posobiec nyní tvrdí, že Comeyho příspěvek byl výzvou k vraždě, jeho vlastní post o Bidenovi je dodnes k dohledání.
Dalším příkladem je Scott Adams, autor komiksu Dilbert, který v roce 2024 napsal, že je „čas na 86 Bidena“. Ani v jednom z těchto případů neexistuje důkaz, že by úřady zahájily vyšetřování. Stejně tak nebyla stíhána demokratická guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, která se v televizi objevila s nápisem „86 45“ (odkazujícím na Trumpovo první funkční období).
Slangový výraz „86“ běžně používají i politici jako Matt Gaetz, který v roce 2024 slavil, že se mu podařilo „dostat pryč“ (86'd) skupinu republikánů z vedení. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by Gaetz volal po jejich fyzické likvidaci. Podobně moderátor Fox News Jesse Watters nejprve obvinil Comeyho z objednávky vraždy, aby o pár měsíců později sám použil termín „86“ pro lidi, kteří pouze přišli o práci.
Otázkou zůstává, jak se ministerstvo spravedlnosti vypořádá s komerčním trhem. Na internetových obchodech jako Amazon se roky prodávají trička a předměty s nápisy „86 47“, „86 46“ nebo „86 44“. Tyto produkty jsou prodávány jako výzvy k odstranění prezidentů z úřadu skrze volby či impeachment. Pokud je Comeyho čin zločinem, muselo by ministerstvo začít vyšetřovat každého prodejce i kupujícího takového oblečení.
Zatímní generální prokurátor Todd Blanche se snaží tyto nesrovnalosti bagatelizovat. Na tiskové konferenci po boku ředitele FBI Kashe Patela uvedl, že Comeyho případ je „odlišný“, ovšem bez vysvětlení v čem. Blanche připustil, že nemá tušení, zda byly vyšetřovány ostatní podobné případy, což jen posiluje podezření, že jde o kampaň odplaty zaměřenou na konkrétní nepřátele Bílého domu.
Standard, který se administrativa pokouší nastavit v Comeyho kauze, je navíc extrémně rizikový pro samotného Trumpa. Ten v minulosti sdílel video, kde se říká, že „jediný dobrý demokrat je mrtvý demokrat“, nebo obrázek, kde drží baseballovou pálku u hlavy prokurátora Alvina Bragga. Pokud by soudy přijaly tezi, že vágní příspěvky na sociálních sítích jsou automaticky trestnými hrozbami, stal by se Trump nejčastějším terčem vlastních zákonů.
Je nepravděpodobné, že Comeyho stíhání skončí odsouzením, ale vypovídá to mnoho o míře zoufalství a odhodlání současné administrativy útočit na své odpůrce. Jak poznamenal republikánský senátor Thom Tillis, nastavování takto nízké laťky pro kriminální stíhání politických projevů může americká justice v budoucnu velmi hořce litovat.
USA (Spojené státy americké) , James Comey (FBI)
