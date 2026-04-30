USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Libor Novák

30. dubna 2026 12:49

Fotografie, kterou zveřejnil James Comey Foto: reprofoto twitter

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.

Vláda od počátku argumentuje, že tento příspěvek byl přímou hrozbou násilím vůči prezidentovi. Tato logika je však podle právních expertů nebezpečná, protože by pod stejné měřítko mohlo spadnout obrovské množství Američanů, včetně nejbližších spojenců samotného Donalda Trumpa. Pokud je „86 47“ považováno za trestný čin, pak se otevírá prostor pro vyšetřování tisíců lidí za podobné výroky.

Je paradoxní, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nyní vydává zatykače kvůli vágně znějícímu obsahu, uvážíme-li Trumpovu vlastní historii rétoriky plné výhrůžek. Ministerstvo v třístránkové obžalobě neuvádí žádné konkrétní důkazy o tom, že by Comey svůj příspěvek skutečně zamýšlel jako hrozbu atentátem. Sám Comey přitom už v květnu uvedl, že si neuvědomoval násilné konotace čísla 86, a příspěvek okamžitě smazal.

Případ působí dojmem účelové konstrukce. Donald Trump se nikdy netajil přáním vidět Comeyho za mřížemi. Poté, co první pokus o jeho obžalobu nevyšel, prezident a jeho okolí bleskově prohlásili fotografii s mušlemi za hrozbu, aniž by proběhlo jakékoli řádné vyšetřování. Jde o další v řadě slabých případů, které administrativa vede proti Trumpovým politickým oponentům.

Problémem pro obžalobu bude prokázat, že nejde o selektivní stíhání. Existuje totiž nespočet příkladů, kdy Trumpovi příznivci použili stejnou terminologii bez jakýchkoli následků. Influencer Jack Posobiec v roce 2022 zveřejnil nápis „86 46“, což mířilo na Joea Bidena (46. prezidenta). Přestože Posobiec nyní tvrdí, že Comeyho příspěvek byl výzvou k vraždě, jeho vlastní post o Bidenovi je dodnes k dohledání.

Dalším příkladem je Scott Adams, autor komiksu Dilbert, který v roce 2024 napsal, že je „čas na 86 Bidena“. Ani v jednom z těchto případů neexistuje důkaz, že by úřady zahájily vyšetřování. Stejně tak nebyla stíhána demokratická guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, která se v televizi objevila s nápisem „86 45“ (odkazujícím na Trumpovo první funkční období).

Slangový výraz „86“ běžně používají i politici jako Matt Gaetz, který v roce 2024 slavil, že se mu podařilo „dostat pryč“ (86'd) skupinu republikánů z vedení. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by Gaetz volal po jejich fyzické likvidaci. Podobně moderátor Fox News Jesse Watters nejprve obvinil Comeyho z objednávky vraždy, aby o pár měsíců později sám použil termín „86“ pro lidi, kteří pouze přišli o práci.

Otázkou zůstává, jak se ministerstvo spravedlnosti vypořádá s komerčním trhem. Na internetových obchodech jako Amazon se roky prodávají trička a předměty s nápisy „86 47“, „86 46“ nebo „86 44“. Tyto produkty jsou prodávány jako výzvy k odstranění prezidentů z úřadu skrze volby či impeachment. Pokud je Comeyho čin zločinem, muselo by ministerstvo začít vyšetřovat každého prodejce i kupujícího takového oblečení.

Zatímní generální prokurátor Todd Blanche se snaží tyto nesrovnalosti bagatelizovat. Na tiskové konferenci po boku ředitele FBI Kashe Patela uvedl, že Comeyho případ je „odlišný“, ovšem bez vysvětlení v čem. Blanche připustil, že nemá tušení, zda byly vyšetřovány ostatní podobné případy, což jen posiluje podezření, že jde o kampaň odplaty zaměřenou na konkrétní nepřátele Bílého domu.

Standard, který se administrativa pokouší nastavit v Comeyho kauze, je navíc extrémně rizikový pro samotného Trumpa. Ten v minulosti sdílel video, kde se říká, že „jediný dobrý demokrat je mrtvý demokrat“, nebo obrázek, kde drží baseballovou pálku u hlavy prokurátora Alvina Bragga. Pokud by soudy přijaly tezi, že vágní příspěvky na sociálních sítích jsou automaticky trestnými hrozbami, stal by se Trump nejčastějším terčem vlastních zákonů.

Je nepravděpodobné, že Comeyho stíhání skončí odsouzením, ale vypovídá to mnoho o míře zoufalství a odhodlání současné administrativy útočit na své odpůrce. Jak poznamenal republikánský senátor Thom Tillis, nastavování takto nízké laťky pro kriminální stíhání politických projevů může americká justice v budoucnu velmi hořce litovat.

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Írán

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

Americká armáda

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

Ropa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

Ropa, ilustrační fotografie

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Těžba ropy

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Zdroj: Libor Novák

