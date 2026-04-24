Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.
O budoucnost tohoto čerstvě sedmadvacetiletého fotbalisty se však čeští fanoušci nebudou muset bát. Prosakují totiž zákulisní informace o tom, že se o tohoto hráče, jenž momentálně nastupuje na postu stopera, i když ze začátku svého angažmá ve Wolverhamptonu byl nasazován do sestavy jako defenzivní záložník, zajímají minimálně dva kluby z Premier League. Konkrétně se má jednat o Brighton a Leeds. Pokud by do některých z těchto klubů přestoupil, zůstal by i v příští sezóně v anglické nejvyšší soutěži. Spekuluje se však dokonce i o monitoringu ze strany francouzského velkoklubu Paris Saint Germain.
Krejčí je v hledáčku klubů i přesto, že během 30 zápasů za Wolverhampton vstřelil jen dvě branky, jednou asistoval a jednou obdržel červenou kartu.
Wolverhampton má v plánu během následujícího léta Krejčího koupit z Girony, odkud je v Anglii český fotbalista zatím na hostování. Přestupová částka by měla v tomto případě činit zhruba 30 milionů eur (v přepočtu zhruba 730 milionů korun). Existují také spekulace o výstupní klauzuli v případě sestupu, ovšem v jaké má být výši, to nikdo neví.
Jak navíc píše server The Athletic, s Krejčím sestupující klub počítá i nadále a navíc plánuje, že se právě z Krejčího stane ten, kolem něhož se bude formovat nové jádro týmu.
Ještě před tím však, než se Krejčí rozhodne, kam na klubové úrovni dál, ho čeká očekávané letní mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, kam se probojovala pod jeho kapitánským vedením i česká reprezentace. Ta si zahraje na MS poprvé po 20 letech.
