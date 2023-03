Výtečný vstup do kvalifikace. Šilhavého parta nedala i díky nejrychlejšímu gólu v historii Polsku šanci

Po rozehrávce uprostřed hřiště se Češi prakticky ihned dostali na soupeřovu polovinu a dostali se tak k autovému vhazování. A právě po něm se míč dostal na hlavu třiadvacetiletého Ladislava Krejčího mladšího, jenž se tak postaral nejen o již zmiňovaný nejrychlejší gól v historii české reprezentace, ale i o svůj premiérový gól v národním A-týmu, 1:0. Pokud si myslel v tu chvíli nový kouč polské reprezentace Fernando Santos, že jeho premiéra nemůže být horší, byla. Ve 3. minutě totiž Eden viděl spolupráci dvou nováčků, když David Jurásek zleva stejně jako ve Slavii odcentroval před branku, kde byl přítomen Tomáš Čvančara a ten stejně jako ve Spartě zamířil nekompromisně přesně do sítě, 2:0. Také Čvančara mimochodem zaznamenal první gól v národním A-týmu.

Poláci skutečně zažívali na úvod kvalifikace noční můru, která byla podtržená navíc vynuceným střídáním Cashe, jenž musel už po devíti minutách hry opustit hřiště. Na nějakou svou první větší příležitost si museli naši severní sousedé do 20. minuty, kdy Frankowski nejprve přízemní střelou nezaskočil gólmana Pavlenku, za chvíli si pak na českého brankáře nepřišel ani Linnetty. Ke konci první půle byl blízko ke zvýšení vedení opět Čvančara, tomu se však tentokrát gólmana Szczesneyho ani nadvakrát.

I když se snažil portugalský stratég ve službách Polska střídáními něco v polském výkonu změnit po přestávce, recept na pozorně bránící Čechy stejně Poláci nenašli. Navíc v 64. minutě inkasovali potřetí, když Král přízemně nacentroval zleva na Kuchtu a ten ve svém tradičním předbrankovém prostoru nezaváhal, 3:0. Vyvrcholila tím tak série brejků, ke kterým se v této době Češi odhodlávali.

Po zbytek zápasu se hrál prakticky o to, aby Pavlenka odešel ze zápasu s čistým kontem, to se bohužel nakonec nepodařilo, jelikož v 87. minutě zblízka skóroval Szymaňski. To bylo al všechno, na co Poláci dosáhli a Češi se tak mohli radovat z prvních tří bodů.

"Měl jsem trochu sevřený žaludek, to vám mohu říct. Začíná kvalifikace, ten tlak všichni cítíme. Navíc jsme šli proti protivníkovi, který je velice silný, má skvělé hráče. Vyrukovali jsme s taktikou, kterou jsme necelý týden pilovali. A ono nám to vyšlo, klobouk dolů před kluky," prozradil své pocity z předešlých dní kouč Šilhavý. Ten se taktéž vyjádřil ke snovému začátku zápasu, kdy už po třech minutách to bylo 2:0 a kdy se ve druhém případě trefil debutant Čvančara. "Myslím, že to vyšlo se vším všudy. Ve třetí minutě jsme vedli 2:0, i Poláci z toho byli překvapeni. Šli jsme do zápasu s tím, že to zvládneme, ale že hned do třetí minuty dáme dva góly, to jsme asi úplně nečekali. Musím kluky pochválit za výkon, přístup i výsledek, také fanoušci byli úžasní," řekl a pokračoval: "Ukázalo se, že strategie utkání byla správná. Chtěli jsme hrát jednoduše, nahoru do útočníků, kde jsme měli tři silné hráče. Povedlo se nám to. Navíc se prosadili i debutanti."

Byl pak rád speciálně za výkon Davida Juráska. "Musím Davida pochválit. Nastoupil, jako by s námi hrál už odjakživa, vůbec nebylo vidět, že to byl jeho první start. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Jsem na něj sám zvědavý, věřím, že mu to takhle bude šlapat dál. Na té levé straně obrany jsme to nějak hledali poslední dobou. Bóřa (Jan Bořil) odešel, byl tam Filip Novák. Je to na Davidovi. Když bude podávat takovéhle výkony, měli bychom z toho profitovat i my," zakončil Šilhavý.

Radost po zápase pochopitelně neskrýval ani jeden ze střelců Ladislav Krejčí mladší, autor nejrychlejšího gólu nároďáku v historii. „Emoce byly strašně silné. Ani gól si moc nepamatuju, protože to bylo něco neuvěřitelného. Jsou to věci, na které nezapomenu, až si je budu připomínat," uvedl sparťanský fotbalista a vyjádřil se i ke spolupráci s Vladimírem Coufalem, jenž právě asistoval dlouhým autem. "To byla intuice. Mohl bych vám říct u každého gólu, že jsem byl překvapený. Jsem rád, že jsem tam byl a že v těchto situacích můžu pomáhat týmu."

Krejčí, pro nějž to byl již třetí reprezentační zápas, se vyjádřil i k rychlému nástupu do zápasu. "Každému týmu, když dostane dva rychlé góly a ještě na venkovním hřišti, se nehraje dobře. Jsem rád, že jsme splnili úkol, že do toho vlítneme na sto procent a že jim nedáme žádný metr. Za to jsme sklidili góly. Pecka," řekl a i on se stejně jako trenér pozastavil nad Davidem Juráskem. "Je to sice slávista, ale známe se už ze Zbrojovky. Občas spolu trávíme čas v Brně. Spolupracovalo se mi s ním skvěle, komunikovali jsme spolu úplně bez problémů. Klobouk dolů před ním, na první start velice skvělý výkon."

Je pak také rád, že sparťané přetavili své povedené výkony na klubové úrovni z poslední doby i do reprezentace. Všechny tři branky totiž vstřelili hráči letenského celku. "Určitě jsem rád, že tou formou, kterou máme, jsme pomohli reprezentaci. Ale pomohl každý hráč. My jsme akorát byli v koncovce a sešlo se to takhle," sdělil.

"Všichni jsou si vědomi, že Polsko bude nejtěžším soupeřem ve skupině a že (vzájemný) dvojzápas bude strašně důležitý. Jelikož to byl první zápas, doufám, že nás to jenom nakopne a motivuje do dalších výkonů," dodal Krejčí mladší.

Dalším soupeřem bude pro českou reprezentaci Moldavsko a to v Kišiněvě, kam se nyní svěřenci Jaroslava Šilhavého přesunou. Duel je na programu v pondělí večer.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy 2024 (24.3.2023):

Česko – Polsko 3:1 (2:0)

Branky: 1. Ladislav Krejčí II, 3. Čvančara, 64. Kuchta – 87. D. Szymaňski. Rozhodčí: Sidiropulos – Kostaras, Dimitriadis – Evangelu (všichni Řec.). ŽK: Souček, Brabec (oba Česko). Diváci: 19.045

ČR: Pavlenka – Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II – Coufal (71. Douděra), Král, Souček, D. Jurásek (89. Zelený) - Hložek (89. Černý) – Čvančara (65. Chytil), Kuchta (71. Barák). Trenér: Šilhavý

Polsko: Szczesny – Cash (9. Gumny), Bednarek, Kiwior, Karbownik (46. Skóraš) – Linetty (77. D. Szymaňski), Bielik (46. Šwiderski) – S. Szymaňski (65. Zalewski), Zieliňski, Frankowski – Lewandowski. Trenér: Santos