Předsezónní strasti a radosti fotbalové Slavie. Hlásí posily i zranění, zůstane kouč Trpišovský?

O budoucnosti dvacetiletého Senegalce Dioufa se v těchto dnech mluví především pro to, že mají o něj zájem v Anglii, konkrétně ve West Hamu, kde by se tak mohl stát spoluhráčem dalšího exslávisty Tomášem Součkem. S dalším fotbalistou, který ze Slavie zamířil do West Hamu, Vladimírem Coufalem by se už nesetkal, protože ten po sezóně londýnské Kladiváře opustil. Zda však Diouf nakonec opravdu zamíří do anglické metropole, o tom jednají slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a také sportovní ředitel Jiří Bílek.

Právě samotný Tvrdík ale nechal v tomto případě všechny možnosti otevřené. I tu, že by mohl Senegalec zůstat v Edenu. „Podle mě jsou otevřené ještě všechny varianty,“ nechal se slyšet v pondělím rozhovoru s několika novináři a pokračoval: „Zájem o něj je velký, nejdál se dostal klub, o kterém se mediálně spekuluje. Ale nejsme dohodnutí. Na stole byly dvě nabídky. V základní transferové ceně ale ani jedna nepřekročila 20 milionů eur (půl miliardy korun - pozn. aut.). Dlouhodobě říkáme, že cena za Malicka bude 20 milionů a víc. A takovou nabídkou zatím nedisponujeme.“

Navzdory slovům o nabídce West Hamu, která se k požadavkům Slavie blížila nejvíce však Tvrdík odmítl, že by přišla ze strany anglického klubu nabídka ve výši až 25 milionů eur (625 milionů korun) a to už i s bonusy. „Vznikla řada nedorozumění a nepřesných informací. Jedno nejmenované sportovní médium informovalo o nabídce, jakou jsme měli odmítnout. Ale ta informace byla nepravdivá,“ uvedl konkrétně Tvrdík.

Ten si je vědom kvalit Dioufa, kterému se minulá sezóna náramně vydařila a kterou ještě obohatil o svých sedm přesných tref. „Známe jeho hodnotu. Je to nejlepší hráč, jaký tu za deset let byl, minimálně z pohledu potenciálu do budoucna. Věřím, že potenciální kupující ho bude za pár let prodávat za několikanásobek. Jsme si vědomi, jakou kvalitu Malick Diouf má. Jsme rozhodnutí, že ho neprodáme za méně, než jak jeho hodnotu vidíme. A ta není stanovena empaticky. Přesně víme, jaké má hráč kvality. Máme přesnou analýzu trhu a vidíme, za kolik se transferují hráči jeho kvalit. Máme jasná očekávání,“ řekl Tvrdík.

Zatím to ale vypadá, že Diouf je momentálně blíže k tomu, aby ve Slavii pokračoval i další sezónu, neboť zatím odpovídající nabídka za něj dosud nepřišla. „Buď dostaneme nabídku, která se nedá odmítnout, nebo budeme s Malickem diskutovat o jeho pokračování tady. Věřím, že pro něj může být Liga mistrů zajímavou a přitažlivou příležitostí,“ dodal Tvrdík.

Kouč Trpišovský ho doplnil, jak je s Dioufem nyní nakládáno při přípravě na nadcházející sezónu. "(Situace) je pořád stejná. Všichni tušíme, že k přestupu dojde, je to otázka času. Malick má individuální program, nechceme, aby se něco stalo. Je to hráč, který má mimořádnou kvalitu, bude ji mít do budoucna. Je potřeba, aby požadavky Slavie byly uspokojené. Bereme to tak, že jsme bez něj," prozradil.

Do Edenu přišel hráč se zkušenostmi z Premier League, další posila je zraněná

V uplynulých dnech přivítala pražská Slavia také novou a docela zvučnou posilu. Od nadcházející sezóny bude na trávníku v Edenu pobíhat Japonec Daiki Hašioka. Jedná se o pravého beka majícího 11 startů za japonskou reprezentace a hráče, který v předminulé sezóně 2023/24 oblékal dres Lutonu, za nějž tehdy nastoupil do deseti duelů. Sezónu na to hrál Luton druhou anglickou ligu, nyní se nachází ve třetí lize. Před angažmá na Ostrovech působil Hašioka tři roky v belgickém St. Truidenu a ještě před tím v Urawě.

Dodejme však, že Hašioku, který přišel do Lutonu vloni v lednu trápilo od začátku letošního února zranění a i proto se v japonské reprezentaci naposledy objevil vloni v listopadu v rámci asijské kvalifikace na MS, kdy se Japonci utkali s Čínou. Kromě toho pravidelně během své dosavadní kariéry nastupoval za mládežnické národní týmy a zahrál si i na domácí letní olympiádě v Tokiu.

"Daikiho jsme sledovali tři roky, prošel naším skautsko-analytickým systémem. Je univerzální, výborný hlavičkář. Získáváme hráče se zkušenostmi z Premier League i národního týmu, který prošel všemi výběry Japonska. Mimo sportovní přínos věřím, že se nám díky němu mohou otevřít i další zajímavé možnosti, jak Slavii posunout a posílit její pozici na asijském trhu," uvedl na adresu šestadvacetileté japonské posily sportovní ředitel sešívaných Bílek.

Samotný Hašioka je natěšený, že se si Slacií okusí atmosféru Ligy mistrů, v níž Pražané jistě hrát hlavní ligovou fázi. "Slavia je tým s velkou historií. Sledoval jsem její zápasy v Lize mistrů, třeba ten proti Barceloně. Jsem nadšený, i proto jsem si ji vybral. Hrát v Lize mistrů je můj sen, jednou ji třeba i vyhrát. Takže se nemůžu dočkat, až si ji zahraji. Chci být úspěšný i v lize, být šampion, jako byla Slavia v minulé sezoně. Musíme být mistři i v nové sezoně," sdělil Hašioka po podpisu smlouvy trvající do konce června 2029. "Těším se i na top fanoušky. Jsou neskuteční, každý den se na ně koukám na YouTube. I moje rodina mi říkala, že vytváří jedinečnou kulisu, ať sem jdu hrát. Nemůžu se dočkat. Když se rodina dozvěděla, že jdu do Prahy, tak říkali, že musí přijet, protože Praha je úžasné město," pokračoval Hašioka, který bude tak teprve čtvrtým Japoncem v historii, který se v tuzemské první lize představí.

Stal se tak již čtvrtou letní posilou Slavie, kterou už dříve posílili záložník národního týmu Michal Sadílek, křídelník z Gambie Youssouph Sanyang a slovenský levý bek Dominik Javorček, který ještě nedávno reprezentoval Slovensko na Euru hráčů do 21 let.

Právě posledně jmenovaná posila ze Žiliny si ale během právě probíhající přípravy přivodila při zápase s Lincem zranění v podobě přetrženého zkříženého vazu v koleni a poraněného menisku. "Mrzí mě to hodně, nechci malovat čerta na zeď, ale nevypadá to vůbec dobře. Prognózy jsou špatné, bylo slyšet prasknutí. Dokud ale nebude vyšetření, musíme doufat, že to nebude ta nejhorší varianta. Jsem z toho opařený a budu se modlit, ať to dobře dopadne," uvedl k tomu Trpišovský ještě před diagnózou.

Ta nakonec to potvrdilo to nejhorší. "Došlo k poranění předního zkříženého vazu a menisků. Dominika nyní čeká předoperační rehabilitace a následně operace v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích," uvedl klubový doktor Petr Krejčí.

Zájem je v zahraničí i o služby kouče Trpišovského. Rádi by ho viděli ve Spojených arabských emirátech

Spekulacím o budoucnosti se pak vedle hráčů nevyhnul v poslední době ani trenér Jindřich Trpišovský. Podle italského novináře Rudyho Galettiho totiž v klubu Al-Jazira vyslovili přání, aby právě tam přišel trénovat současný slávistický stratég.

„Nic o tom nevím. Jen (vedoucí mužstva) Standa Vlček mi to říkal u střídaček. Když se mi někdo ozývá přes whatsapp, nereaguju na to. Mám agenta, který to řeší, pokud by něco takového přišlo.“ okomentoval tuto spekulaci s úsměvem na tváři pro server sport.cz během přípravy v Rakousku.

Informaci o zájmu klubu ze Spojených arabských emirátů sídlícího v Abú Dhabí doplnil Galetti na svém účtu na sociální síti X ještě následující slovy: „Pokud by Slavia ztratila Trpišovského, byl by to pro ni z dlouhodobého hlediska problém.“

Samotný Trpišovský se podle svých slov za angažmá za teple, kde by vedl sedmý tým poslední sezóny tamní Pro League, nechystá. „Agent ví, že se soustředím na práci tady a momentálně bych o tom ani nepřemýšlel. Věřím, že tenhle tým má před sebou, co se týče výkonnosti, velkou sezonu,“ řekl kouč.

„Je to zajímavé a může to být ocenění mé práce. Na druhou stranu mám rád intenzivní a běhavý fotbal a moc nevím, jestli bych tam nevydržel jen dva tréninky,“ zakončil rozhovor na toto téma Trpišovský svým typickým humorem.