Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.
To proto, že už jen samotné hostování tohoto šestadvacetiletého stopera přijde už na šest milionů eur (v přepočtu 170 milionů korun), přičemž výše opce je dohodnutá na částce něco kolem 20 milionů eur (zhruba 568 milionů korun).
Brněnský odchovanec, jenž do Španělska přišel z pražské Sparty poté, co ji výrazně pomohl ke dvěma ligovým titulům, před rokem. Od té doby za ni nastoupil do 38 soutěžních duelů, během kterých zaznamenal dvě branky. V sezóně 2024/25 nenavázal katalánský celek na své sezónu před tím senzační umístění v La Lize, ve které tehdy skončil třetí za Realem Madrid a Barcelonou, jelikož nakonec celkově skončil až jako šestnáctý s bodovým náskokem před sestupovými příčkami. Zahrál si ale i tak v hlavní fázi Ligy mistrů.
Nyní bude působit v anglickém Wolverhamptonu, který v minulé sezóně Premier League taktéž skončil na 16. místě. Jedná se už o etablovaný klub v nejvyšší anglické soutěži, kterou hraje nepřetržitě od sezóny 2018/19. Vstup do nové sezóny se jim však zatím nedaří, jelikož po dvou kolech nemají zatím ani jeden bod a figurují tak momentálně na předposlední pozici v tabulce.
I tak je ale Ladislav Krejčí rád za přesun na tuto adresu. "Jsem nadšený, čeká mě největší liga na světě. Je to pro mě velký úspěch, je to sen. Jsem vděčný za tuto příležitost od klubu a od všech, kteří se na tom podíleli a vložili do mě důvěru. Doufám, že jim to oplatím," uvedl český hráč při příchodu do Wolverhamptonu.
Stane se tak tedy již čtvrtým českým legionářem v anglické Premier League, kde už působí záložník Tomáš Souček (West Ham) a brankáři Antonín Kinský (Tottenham) a Václav Hladký (Burnley).
