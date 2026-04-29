Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají

Libor Novák

29. dubna 2026 9:12

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války. (9.5.2025) Foto: reprofoto South China Morning Post

Rusko letos výrazně omezí průběh tradiční vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Ministerstvo obrany oznámilo, že se akce obejde bez předvádění vojenské techniky, což je u události, která obvykle slouží k prezentaci vojenské síly státu, neobvyklé. Jako důvod úřady uvedly současnou operační situaci, aniž by poskytly podrobnější vysvětlení.

Ministerstvo obrany v úterý večer na Telegramu uvedlo, že několik vojenských škol, kadetských sborů a „stejně jako kolona vojenské techniky se letošní vojenské přehlídky nezúčastní kvůli současné operační situaci“. Podle webu Moscow Times se tak stane poprvé za téměř 20 let.

Vynechání tanků a další těžké techniky, které byly v minulosti ústředním bodem oslav, představuje citelný odklon od dosavadních zvyklostí. Přesto se akce zúčastní pěší jednotky složené z příslušníků vojenských vzdělávacích institucí, jež reprezentují jednotlivé složky ozbrojených sil. Součástí programu zůstává také letecká ukázka.

Během přehlídky proletí nad náměstím akrobatické skupiny. Na závěr pak piloti útočných letounů Su-25 vykreslí na obloze barvy ruské státní vlajky. Vysílání z akce má podle ministerstva zahrnovat i záběry vojáků plnících úkoly v zóně speciální vojenské operace, jak je v Rusku označována válka na Ukrajině.

„Během letecké části přehlídky přeletí nad Rudým náměstím letadla ruských akrobatických skupin a na závěr přehlídky piloti útočných letounů Su-25 zbarví moskevskou oblohu barvami vlajky Ruské federace,“ uvedlo ministerstvo.

Každoroční oslavy 9. května mají připomínat konec druhé světové války v Evropě a zdůraznit roli Sovětského svazu ve vítězství. Kreml tyto události využívá k posílení oficiálního narativu o válce. Většina evropských zemí včetně Ukrajiny si přitom konec konfliktu připomíná již 8. května.

V uplynulých letech byla přehlídka mnohem velkolepější a zahrnovala procesí tisíců vojáků i rozsáhlé přehlídky zbraní, včetně nových tanků a dronů. V roce 2024 se akce zúčastnila více než dvacítka světových lídrů, mezi nimiž byl například čínský prezident Si Ťin-pching. Letos se však organizace vrací k umírněnější formě, přičemž se akce nezúčastní ani některé ohlášené kadetní sbory.

Druhá světová válka, v Rusku známá jako Velká vlastenecká válka, tvoří ústřední historický pilíř vlády prezidenta Vladimira Putina. Ten opakovaně odkazuje na vítězství nad nacistickým Německem, aby ospravedlnil invazi na Ukrajinu. Ruská hlava státu v rámci této rétoriky označuje kyjevské vedení za neonacisty, které je podle oficiálního výkladu nutné odstranit od moci.

Ukrajina i západní státy tento narativ odmítají jako propagandu. Válku naopak nazývají nelegálním záborem území, který si vyžádal desítky tisíc civilních obětí a vedl k ruské okupaci částí jižní a východní Ukrajiny.

27. dubna 2026 10:50

Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky

