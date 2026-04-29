Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají

Rusko letos výrazně omezí průběh tradiční vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Ministerstvo obrany oznámilo, že se akce obejde bez předvádění vojenské techniky, což je u události, která obvykle slouží k prezentaci vojenské síly státu, neobvyklé. Jako důvod úřady uvedly současnou operační situaci, aniž by poskytly podrobnější vysvětlení.
Ministerstvo obrany v úterý večer na Telegramu uvedlo, že několik vojenských škol, kadetských sborů a „stejně jako kolona vojenské techniky se letošní vojenské přehlídky nezúčastní kvůli současné operační situaci“. Podle webu Moscow Times se tak stane poprvé za téměř 20 let.
Vynechání tanků a další těžké techniky, které byly v minulosti ústředním bodem oslav, představuje citelný odklon od dosavadních zvyklostí. Přesto se akce zúčastní pěší jednotky složené z příslušníků vojenských vzdělávacích institucí, jež reprezentují jednotlivé složky ozbrojených sil. Součástí programu zůstává také letecká ukázka.
Během přehlídky proletí nad náměstím akrobatické skupiny. Na závěr pak piloti útočných letounů Su-25 vykreslí na obloze barvy ruské státní vlajky. Vysílání z akce má podle ministerstva zahrnovat i záběry vojáků plnících úkoly v zóně speciální vojenské operace, jak je v Rusku označována válka na Ukrajině.
„Během letecké části přehlídky přeletí nad Rudým náměstím letadla ruských akrobatických skupin a na závěr přehlídky piloti útočných letounů Su-25 zbarví moskevskou oblohu barvami vlajky Ruské federace," uvedlo ministerstvo.
Každoroční oslavy 9. května mají připomínat konec druhé světové války v Evropě a zdůraznit roli Sovětského svazu ve vítězství. Kreml tyto události využívá k posílení oficiálního narativu o válce. Většina evropských zemí včetně Ukrajiny si přitom konec konfliktu připomíná již 8. května.
V uplynulých letech byla přehlídka mnohem velkolepější a zahrnovala procesí tisíců vojáků i rozsáhlé přehlídky zbraní, včetně nových tanků a dronů. V roce 2024 se akce zúčastnila více než dvacítka světových lídrů, mezi nimiž byl například čínský prezident Si Ťin-pching. Letos se však organizace vrací k umírněnější formě, přičemž se akce nezúčastní ani některé ohlášené kadetní sbory.
Druhá světová válka, v Rusku známá jako Velká vlastenecká válka, tvoří ústřední historický pilíř vlády prezidenta Vladimira Putina. Ten opakovaně odkazuje na vítězství nad nacistickým Německem, aby ospravedlnil invazi na Ukrajinu. Ruská hlava státu v rámci této rétoriky označuje kyjevské vedení za neonacisty, které je podle oficiálního výkladu nutné odstranit od moci.
Ukrajina i západní státy tento narativ odmítají jako propagandu. Válku naopak nazývají nelegálním záborem území, který si vyžádal desítky tisíc civilních obětí a vedl k ruské okupaci částí jižní a východní Ukrajiny.
Související
Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina
Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají
před 1 hodinou
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
před 3 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
včera
Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho
včera
Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv
včera
EP schválil obří, dvoubilionový rozpočet. Kde na něj vzít? Zdaňte hazard, kryptoměny a Google, navrhují poslanci
včera
Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije
včera
Rána pro organizaci, vítězství pro Trumpa. Spojené arabské emiráty oznámily, že vystoupí z OPEC
včera
Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump
včera
Svět přijde kvůli válce s Íránem o bilion dolarů. Ropné společnosti si ale namastí kapsy
včera
EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov
včera
Mrazivé počasí se vrací, varovali meteorologové. Bude až šest stupňů pod nulou
včera
Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných
včera
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
včera
Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina
včera
Muž zachytil vír na Kroměřížsku. Tornádo to nebylo, experti prozradili detaily
včera
Karel III. zahájil návštěvu USA. Vítal ho Trump, platí přísná bezpečnostní opatření
včera
Na obranu nedáváme dost. Nemocnice nikoho neodstraší, míní prezident Pavel
včera
Útok psa na dítě na Karlovarsku. Pro chlapce letěl vrtulník
Záchranáři v pondělí večer zasahovali na Karlovarsku, kde došlo k útoku psa na malé dítě. Chlapec utrpěl vážné zranění v obličeji a vrtulník jej přepravil do motolské nemocnice v Praze. Případem se zabývá i policie.
