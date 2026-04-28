Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Libor Novák

28. dubna 2026 18:17

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře Foto: Reprofoto YouTube

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

Samotný přesun probíhal za pomoci potápěčů, kteří velrybu vedli uměle vyhloubeným kanálem v písku. Jakmile se zvíře přiblížilo k připravenému plavidlu, k velké radosti záchranného týmu i přihlížejících na břehu do něj samo vplulo. Jedna z podnikatelek, která financování akce zajistila, neskrývala dojetí a uvedla, že pohled na velrybu, která se aktivně snažila přežít, byl naprosto úžasný.

Nyní je plánem přepravit člun se zvířetem až k Severnímu moři. Pokud bude velryba dostatečně silná, bude na místě vypuštěna do volných vod. Vstup do bárky bude zajištěn zelenou sítí, aby savec nemohl samovolně vyplavat. Plejtvák je na mělčině poblíž Lübecku uvězněn již od 23. března a přestože se zpočátku dokázal několikrát vysvobodit, vždy se znovu ocitl v tísni.

Původní pokusy o vysvobození, které organizovaly státní složky, skončily neúspěchem. Začátkem dubna úřady naději na záchranu zvířete zcela vzdaly, což ovšem vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli. Pod tlakem veřejného mínění nakonec úřady souhlasily s tím, aby se záchranného plánu ujali soukromí investoři. Ne všichni vědci však tento postup schvalují, mnozí ho považují za příliš riskantní s nízkou šancí na úspěch.

Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus se za akci postavil a zdůraznil, že pokus za to rozhodně stojí. Podle něj je nečinnost tou nejhorší možnou variantou. Celá událost kolem Timmyho vyvolala v zemi obrovskou mediální pozornost, která kromě vln solidarity přinesla také bouřlivé debaty a šíření konspiračních teorií.

Třináctimetrový savec se stal v Německu středem velké pozornosti. Poté, co několik prvotních záchranných akcí selhalo, se objevili dva podnikatelé, kteří se rozhodli operaci financovat. Plán spočívá v naložení velryby na speciální člun a jejím následném odtažení do hlubších vod.

Backhaus potvrdil, že velrybu prohlédli dva veterináři. Podle jejich odborného posouzení je zvíře v dostatečné kondici, aby náročný transport zvládlo. Po tomto oznámení se potápěči v mělkých vodách poblíž ostrova Poel připravovali k akci přímo u boku připraveného plavidla.

Odborníci, včetně ředitele oceánografického muzea ve Stralsundu Burkarda Bascheka, ale dlouhodobě varují, že pokusy o záchranu hraničí s týráním zvířat. Baschek poukazuje na letargické chování velryby, nevratně zaseknutou rybářskou síť v tlamě a četné kožní vředy, které podle něj jasně vypovídají o kritickém zdravotním stavu zvířete. Podle mezinárodních expertů je prognóza velryby velmi špatná a další prodlužování jejího utrpení je považováno za chybu.

Přítomnost zvířete u pobřeží přilákala stovky turistů a zvědavců z celé Evropy, kteří v okolí táboří. Někteří lidé se dokonce pokusili plavat v chladném moři přímo k velrybě, než je musela vyvést vodní policie. Záchranné úsilí se dosud soustředilo na polévání velryby vodou a nanášení zinkové masti na její poškozenou kůži. Kritici však tvrdí, že tým, který se ujal iniciativy, postrádá potřebné zkušenosti a celou situaci se snaží politicky zneužít, přičemž varují, že stres z manipulace velrybě jen přitíží.

Do centra dění se dostal i Backhaus, který se stal terčem výhružek od lidí, jež mu vyčítali, že nad zvířetem příliš brzy zlomil hůl. Ačkoliv se ministr původně ztotožňoval s vědeckým názorem, že velrybě nelze pomoci, nyní novou iniciativu podporuje. Backhaus odmítá spekulace, že jeho postoj souvisí s blížícími se volbami, v nichž by obrazy mrtvého zvířete mohly negativně ovlivnit preference jeho strany. Ministr nyní využívá policejní ochranu poté, co mu lidé na sociálních sítích přáli, aby trpěl stejně jako velryba.

Odborníci z muzea, kteří se staví proti záchranné operaci, čelí podobným útokům. Objevila se obvinění, že vědci chtějí, aby velryba zemřela, protože si chtějí ponechat její kostru a vydělat na ní miliony, což instituce důrazně popírá. Vyšetřování pozadí záchranného týmu navíc odhalilo vazby na skupiny zastávající krajně pravicové názory, ezoterické metody či konspirační teorie spojené s obdobím pandemie. Členové skupiny dokonce věří, že jsou schopni vytvořit kolem velryby auru, která jí pomůže přežít, a kvůli podpoře akce se sjeli lidé z celého světa.

