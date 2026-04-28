Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.
Kritici podle CNN však poukazují na značnou rozporuplnost tohoto postoje. Před pouhým měsícem totiž Trump otevřeně oslavoval smrt bývalého ředitele FBI Roberta Muellera, když prohlásil, že ho těší, že je po smrti, protože už nemůže ubližovat nevinným lidem. Zatímco Trumpovi je dovoleno oslavovat skon veřejného činitele, vtipy na jeho adresu ze strany celebrit jsou vnímány jako nepřijatelná násilná rétorika.
Strategie Bílého domu svalovat vinu za politické násilí na demokraty a média zatím příliš nefunguje. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě naznačují, že Američané vnímají rétoriku pravicových představitelů jako násilnější a nebezpečnější. Debaty o motivacích útočníků se však často stávají nástrojem politického boje, kde obě strany přijímají pro ně atraktivní, leč nepodložené narativy.
V případě střelce z poslední večeře, identifikovaného jako Cole Tomas Allen, existují stopy na sociálních sítích, kde Trumpa přirovnával k Adolfu Hitlerovi a vyzýval kritiky prezidenta k nákupu zbraní. Přesto je podle analytiků v rané fázi vyšetřování spekulativní činit jednoznačné závěry o motivech. Podobná nejasnost provázela i dřívější případy, jako byla vražda Charlieho Kirka nebo útok na političku Melissu Hortmanovou.
Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že politické násilí pramení ze systematické démonizace prezidenta a jeho příznivců. Tento argument však ignoruje Trumpovu vlastní minulost plnou kontroverzních výroků. Prezident v minulosti například zlehčoval útok kladivem na manžela Nancy Pelosiové, oslavoval násilné akce svých příznivců kolem autobusu s Bidenovou kampaní nebo srovnával zpravodajské komunity a politické oponenty s nacistickým Německem či gestapem.
Veřejnost zůstává v otázce odpovědnosti za násilí hluboce rozdělena. Podle průzkumu PRRI 72 procent republikánů viní z většiny politického násilí demokraty, zatímco 73 procent demokratů připisuje vinu republikánům. Gallupův průzkum z října ukázal, že 69 procent Američanů se domnívá, že republikáni zašli v používání pobuřujícího jazyka příliš daleko, zatímco u demokratů si to myslí 60 procent dotázaných.
Stále více lidí přitom spojuje politické násilí s extrémní rétorikou, nikoliv pouze s činy narušených jednotlivců. Data NBC News potvrzují, že podíl lidí vinících rétoriku vzrostl z 24 procent v roce 2011 na 61 procent v loňském roce. Obě strany se tak navzájem obviňují z vyvolávání nebezpečné atmosféry, což znemožňuje uklidnění situace a směřuje politickou debatu do stále temnějších míst.
Související
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
Karel III. zahájil návštěvu USA. Vítal ho Trump, platí přísná bezpečnostní opatření
před 38 minutami
Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných
před 1 hodinou
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
před 1 hodinou
Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina
před 2 hodinami
Muž zachytil vír na Kroměřížsku. Tornádo to nebylo, experti prozradili detaily
před 3 hodinami
Karel III. zahájil návštěvu USA. Vítal ho Trump, platí přísná bezpečnostní opatření
před 4 hodinami
Na obranu nedáváme dost. Nemocnice nikoho neodstraší, míní prezident Pavel
před 4 hodinami
Útok psa na dítě na Karlovarsku. Pro chlapce letěl vrtulník
před 5 hodinami
Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí
před 6 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Příští týden se ještě oteplí, tvrdí meteorologové
včera
Tragickou nehodu na Uherskohradišťsku nepřežila dívka. Pro řidičku letěl vrtulník
včera
Z Bulharska do vazby. Soud rozhodl o dalším obviněném v pardubickém případu
včera
Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby
včera
Radioaktivita z Černobylu doputovala i do Česka, potvrzuje mapa od meteorologů
včera
Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky
včera
Macinku navštívili policisté na ministerstvu. Kvůli esemeskám prezidentu Pavlovi
včera
První předpověď počasí na letní měsíce. Experti řekli, jaký bude trend
včera
Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí
včera
Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA
včera
Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu
včera
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro úterý. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 42,55 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 43,63 koruny za litr.
Zdroj: Libor Novák