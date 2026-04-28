Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Libor Novák

28. dubna 2026 13:16

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

Kritici podle CNN však poukazují na značnou rozporuplnost tohoto postoje. Před pouhým měsícem totiž Trump otevřeně oslavoval smrt bývalého ředitele FBI Roberta Muellera, když prohlásil, že ho těší, že je po smrti, protože už nemůže ubližovat nevinným lidem. Zatímco Trumpovi je dovoleno oslavovat skon veřejného činitele, vtipy na jeho adresu ze strany celebrit jsou vnímány jako nepřijatelná násilná rétorika.

Strategie Bílého domu svalovat vinu za politické násilí na demokraty a média zatím příliš nefunguje. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě naznačují, že Američané vnímají rétoriku pravicových představitelů jako násilnější a nebezpečnější. Debaty o motivacích útočníků se však často stávají nástrojem politického boje, kde obě strany přijímají pro ně atraktivní, leč nepodložené narativy.

V případě střelce z poslední večeře, identifikovaného jako Cole Tomas Allen, existují stopy na sociálních sítích, kde Trumpa přirovnával k Adolfu Hitlerovi a vyzýval kritiky prezidenta k nákupu zbraní. Přesto je podle analytiků v rané fázi vyšetřování spekulativní činit jednoznačné závěry o motivech. Podobná nejasnost provázela i dřívější případy, jako byla vražda Charlieho Kirka nebo útok na političku Melissu Hortmanovou.

Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že politické násilí pramení ze systematické démonizace prezidenta a jeho příznivců. Tento argument však ignoruje Trumpovu vlastní minulost plnou kontroverzních výroků. Prezident v minulosti například zlehčoval útok kladivem na manžela Nancy Pelosiové, oslavoval násilné akce svých příznivců kolem autobusu s Bidenovou kampaní nebo srovnával zpravodajské komunity a politické oponenty s nacistickým Německem či gestapem.

Veřejnost zůstává v otázce odpovědnosti za násilí hluboce rozdělena. Podle průzkumu PRRI 72 procent republikánů viní z většiny politického násilí demokraty, zatímco 73 procent demokratů připisuje vinu republikánům. Gallupův průzkum z října ukázal, že 69 procent Američanů se domnívá, že republikáni zašli v používání pobuřujícího jazyka příliš daleko, zatímco u demokratů si to myslí 60 procent dotázaných.

Stále více lidí přitom spojuje politické násilí s extrémní rétorikou, nikoliv pouze s činy narušených jednotlivců. Data NBC News potvrzují, že podíl lidí vinících rétoriku vzrostl z 24 procent v roce 2011 na 61 procent v loňském roce. Obě strany se tak navzájem obviňují z vyvolávání nebezpečné atmosféry, což znemožňuje uklidnění situace a směřuje politickou debatu do stále temnějších míst.

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Prezident Trump

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Alois Hadamczik

Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

Vláda České republiky

Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky

Vláda na pondělním jednání především rozhodla o vydání nového opatření obecné povahy a cenového výměru, kterým prodloužila mimořádné kroky přijaté začátkem dubna kvůli vysokým cenám pohonných hmot. To ale není vše. Schválila také návrh na zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025 nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029.

Armáda Francie

Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí

Francouzské Národní sdružení (RN) prosazuje výrazné posílení vojenských kapacit země, avšak striktně v rámci národní suverenity. Tento přístup představuje zásadní odklon od politiky prezidenta Emmanuela Macrona, který dlouhodobě usiluje o prohloubení evropské obranné spolupráce a společných zbrojních programů. Vzhledem k vysoké popularitě strany jsou tyto plány předmětem debaty o budoucím směřování francouzské bezpečnosti.

Abbás Arakčí

Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí během své návštěvy Ruska veřejně obvinil Spojené státy z neúspěchu mírových jednání. Podle jeho slov byla washingtonská politika vedena přehnanými požadavky, které znemožnily dosažení dohody. Arakčí v pondělí v Petrohradu označil americký přístup za hlavní překážku v mírovém procesu, přestože předchozí kola rozhovorů vykazovala známky určitého pokroku.

Donald Trump

Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu

Americký prezident Donald Trump označil vzájemnou nevraživost mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za směšnou a bláznivou. V nedělním rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že se stále snaží o dosažení mírové dohody mezi oběma zeměmi. Podle Trumpových slov je nenávist špatná věc, zejména když se strany snaží o urovnání konfliktu, ale věří, že k dohodě nakonec dojde.

Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro úterý. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 42,55 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 43,63 koruny za litr.  

