Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Libor Novák

29. dubna 2026 10:52

Těžba ropy Foto: Pixabay

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

Dominantním hráčem v rámci OPEC je sice Saúdská Arábie, ale SAE disponovaly druhou nejvyšší volnou těžební kapacitou. Byly tedy druhým nejdůležitějším producentem schopným pružně zvýšit dodávky a tím mírnit růst cen. Právě tato skutečnost vedla k dlouhodobým úvahám o setrvání v organizaci, protože SAE chtějí plně využít své značné investice do těžební infrastruktury.

Kvóty stanovené kartelem omezovaly těžbu Emirátů na 3 až 3,5 milionu barelů denně. SAE tak v rámci členství přinášely v podobě ušlých příjmů neúměrně vysoké oběti. Načasování tohoto kroku navíc naznačuje souvislost s důsledky války v Íránu. Napětí v Perském zálivu ovlivnilo vztahy SAE s Íránem a může dále zhoršit už tak napjaté vazby se Saúdskou Arábií.

Pro samotný OPEC jde o těžkou ránu v době, kdy se množí otázky ohledně jeho dlouhodobé soudržnosti. SAE pravděpodobně po návratu na trh cílí na těžbu ve výši 5 milionů barelů denně. Pokud Saúdská Arábie odpoví cenovou válkou, diverzifikovaná ekonomika Emirátů ji ustojí, ale chudší členové kartelu by se mohli dostat do vážných potíží.

Mnoho bude záviset na reakci Rijádu. Představitelé Emirátů již hovoří o nových ropovodech z nalezišť v Abú Zabí, které by obcházely strategický Hormuzský průliv a směřovaly do přístavu Fudžajra. Rozšíření kapacity je nezbytné pro zvládnutí zvýšené produkce i pro trvalou změnu v nákladech na tankovou dopravu v celém regionu Perského zálivu.

V současné době, kdy námořní dopravu v Hormuzském průlivu blokuje konflikt, se tento krok na aktuálních trzích okamžitě neprojeví. I když se svět nyní soustředí na ropu za 110 dolarů za barel, exit SAE dává naději, že by se cena mohla příští rok přiblížit k 50 dolarům. Podmínkou je však vyřešení situace v průlivu před americkými volbami.

Význam OPEC pro světové trhy je dnes menší než v 70. letech, kdy kontroloval 85 % mezinárodně obchodované ropy. Dnes je to zhruba polovina a ropa již není pro světovou ekonomiku tak kritická. Bývalý saúdský ministr Jamání kdysi prohlásil, že doba kamenná neskončila kvůli nedostatku kamene a doba ropná neskončí kvůli nedostatku ropy.

Krok SAE lze vnímat jako signál světa, který postupně snižuje svou závislost na ropě. Důležitým faktorem je v tomto směru Čína, jejíž investice do elektrifikace dopravy snížily tamní poptávku o milion barelů denně. Globální poptávka by mohla brzy dosáhnout svého vrcholu, a proto dává smysl vytěžit co nejvíce zásob dříve, než zájem o ně opadne.

Emiráty disponují značnou finanční silou a jejich ekonomika se úspěšně opírá i o cestovní ruch a finanční služby. Další vývoj bude záviset na tom, jaký stav nastane po ukončení nepřátelství v Zálivu. Odchod SAE z OPEC může spustit dominový efekt a vyvinout značný tlak na Saúdskou Arábii.

Až se tankery opět rozjedou nebo SAE dokončí nové ropovody, poteče jejich ropa na trhy v nebývalém množství, neomezená závazky vůči kartelu. Na současnou blokádu to sice vliv mít nebude, ale v období po konfliktu může toto rozhodnutí změnit v globální energetice úplně všechno.

