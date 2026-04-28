Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Libor Novák

28. dubna 2026 15:41

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

Trump k situaci poznamenal, že Íránci chtějí průliv zprovoznit, aby získali prostor pro stabilizaci své vnitřní mocenské struktury, což je úkol, který podle amerického prezidenta budou schopni zvládnout.

Navzdory těmto prohlášením však Trump již v pondělí signalizoval, že pravděpodobně nepřijme nejnovější íránský návrh na ukončení konfliktu. Teherán sice nabídl zprovoznění průlivu, ale řešení otázek kolem svého jaderného programu chtěl odložit na pozdější vyjednávání.

Mezitím data z námořních sledovacích systémů naznačují mírné uvolnění napětí v oblasti. Podle služby MarineTraffic v úterý úspěšně proplul Hormuzským průlivem obří tanker třídy VLCC, který přepravuje dva miliony barelů ropy.

Plavidlo plující pod japonskou vlajkou, vlastněné tokijskou společností Idemitsu Kosan, překonalo úžinu v koordinaci s Íránem. Tento pohyb je považován za významný signál, neboť japonští rejstříkoví vlastníci obvykle postupují v otázkách regionálních bezpečnostních rizik velmi opatrně.

Válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem spolu s odvetnými údery Teheránu vyvolala v regionu rozsáhlé nepokoje a ochromila klíčové námořní trasy. Hormuzským průlivem dříve procházela pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Současná blokáda lodí neoficiálních spojenců ze strany Íránu a americká snaha zastavit plavidla vyplouvající z íránských přístavů vedly k prudkému nárůstu světových cen energií.

Rozsah omezení dopravy v úžině je patrný z čísel. Zatímco před vypuknutím otevřeného nepřátelství letos v únoru proplouvalo průlivem v průměru 130 lodí denně, v úterý ráno se o jeho překonání pokoušelo pouhých šest plavidel. Kromě ekonomických dopadů krize v oblasti uvěznila také tisíce námořníků, kteří zůstávají na lodích přímo v průplavu.

před 5 hodinami

Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina

Prezident Trump

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.
Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

