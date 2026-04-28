Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.
Trump k situaci poznamenal, že Íránci chtějí průliv zprovoznit, aby získali prostor pro stabilizaci své vnitřní mocenské struktury, což je úkol, který podle amerického prezidenta budou schopni zvládnout.
Navzdory těmto prohlášením však Trump již v pondělí signalizoval, že pravděpodobně nepřijme nejnovější íránský návrh na ukončení konfliktu. Teherán sice nabídl zprovoznění průlivu, ale řešení otázek kolem svého jaderného programu chtěl odložit na pozdější vyjednávání.
Mezitím data z námořních sledovacích systémů naznačují mírné uvolnění napětí v oblasti. Podle služby MarineTraffic v úterý úspěšně proplul Hormuzským průlivem obří tanker třídy VLCC, který přepravuje dva miliony barelů ropy.
Plavidlo plující pod japonskou vlajkou, vlastněné tokijskou společností Idemitsu Kosan, překonalo úžinu v koordinaci s Íránem. Tento pohyb je považován za významný signál, neboť japonští rejstříkoví vlastníci obvykle postupují v otázkách regionálních bezpečnostních rizik velmi opatrně.
Válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem spolu s odvetnými údery Teheránu vyvolala v regionu rozsáhlé nepokoje a ochromila klíčové námořní trasy. Hormuzským průlivem dříve procházela pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Současná blokáda lodí neoficiálních spojenců ze strany Íránu a americká snaha zastavit plavidla vyplouvající z íránských přístavů vedly k prudkému nárůstu světových cen energií.
Rozsah omezení dopravy v úžině je patrný z čísel. Zatímco před vypuknutím otevřeného nepřátelství letos v únoru proplouvalo průlivem v průměru 130 lodí denně, v úterý ráno se o jeho překonání pokoušelo pouhých šest plavidel. Kromě ekonomických dopadů krize v oblasti uvěznila také tisíce námořníků, kteří zůstávají na lodích přímo v průplavu.
Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Rána pro organizaci, vítězství pro Trumpa. Spojené arabské emiráty oznámily, že vystoupí z OPEC
před 58 minutami
Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv
před 2 hodinami
Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump
před 2 hodinami
Svět přijde kvůli válce s Íránem o bilion dolarů. Ropné společnosti si ale namastí kapsy
před 3 hodinami
EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov
před 3 hodinami
Mrazivé počasí se vrací, varovali meteorologové. Bude až šest stupňů pod nulou
před 4 hodinami
Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných
před 5 hodinami
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
před 5 hodinami
Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina
před 6 hodinami
Muž zachytil vír na Kroměřížsku. Tornádo to nebylo, experti prozradili detaily
před 7 hodinami
Karel III. zahájil návštěvu USA. Vítal ho Trump, platí přísná bezpečnostní opatření
před 7 hodinami
Na obranu nedáváme dost. Nemocnice nikoho neodstraší, míní prezident Pavel
před 8 hodinami
Útok psa na dítě na Karlovarsku. Pro chlapce letěl vrtulník
před 9 hodinami
Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí
před 10 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Příští týden se ještě oteplí, tvrdí meteorologové
včera
Tragickou nehodu na Uherskohradišťsku nepřežila dívka. Pro řidičku letěl vrtulník
včera
Z Bulharska do vazby. Soud rozhodl o dalším obviněném v pardubickém případu
včera
Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby
včera
Radioaktivita z Černobylu doputovala i do Česka, potvrzuje mapa od meteorologů
včera
Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky
