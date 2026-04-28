Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.
Donald Trump před dvěma dny zrušil cestu amerických vyjednavačů do Islámábádu, kde se měly vést nepřímé rozhovory s íránskou delegací. Předchozí kolo jednání, které vedl americký viceprezident JD Vance, skončilo bez jakéhokoliv pokroku. Prezident Trump přitom před televizními kamerami prohlásil, že USA drží v rukou všechny trumfy a Írán se může ozvat, pokud bude chtít jednat.
Během setkání se studenty v Marsbergu Merz uvedl, že Trumpův tým je v tomto procesu přehráván. Íránci jsou podle něj velmi schopní v tom, jak nevyjednávat, nechat Američany cestovat do Islámábádu a následně je nechat odejít bez výsledku. Kancléř dodal, že celé národy jsou poníženy íránským vedením a zejména Revolučními gardami.
Írán v pondělí předložil nový návrh na příměří, který se soustředí na otevření Hormuzského průlivu. Ostatní otázky, jako jsou jaderné zbraně, rakety či sankce, by se podle Teheránu měly řešit později. Íránský parlament připravuje zákon, podle kterého by přepravci museli platit za služby spojené s průjezdem průlivem, jenž byl dříve volně přístupný.
Mezinárodní námořní organizace však záměr zpoplatnění průjezdu průlivem důrazně odmítla. Generální tajemník Arsenio Dominguez zdůraznil, že pro zavedení jakýchkoliv cel či poplatků v mezinárodní plavbě neexistuje žádný právní základ. Diplomaté zapojení do rozhovorů pochybují, že by tento přístup mohl fungovat, protože neřeší původní válečné cíle Washingtonu.
Teheránský návrh naznačuje určitý posun v pozici, neboť dříve režim využíval blokádu vývozu surovin jako páku k získání bezpečnostních záruk. Po krachu jednání v Islámábádu však Trump zavedl protiblokádu využívání íránských přístavů, což prohloubilo ekonomickou krizi země. Mezinárodní měnový fond předpovídá Íránu letošní propad hrubého domácího produktu o 6,1 procenta a inflaci blížící se 70 procentům.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v pondělí v Petrohradu setkal s Vladimirem Putinem, aby jednal o zmírnění dopadů blokády. Putin přislíbil, že Rusko udělá vše pro to, aby byly zájmy Íránu naplněny a bylo dosaženo míru. Analytik Nikita Smagin upozornil, že pokud blokáda potrvá, stane se Kaspické moře a pozemní cesta přes Rusko jednou z mála tras spojujících Írán se světovými trhy.
Podle Aliho Vaeze z International Crisis Group podcenila americká strana ochotu íránského režimu snášet ekonomickou bolest výměnou za přežití. Trump je navíc pod politickým tlakem kvůli cenám pohonných hmot a blížícím se diplomatickým výzvám. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím varoval před hrozbami ze strany Hizballáhu v Libanonu, konkrétně před jejich raketami a drony, a zdůraznil nutnost kombinované operativní a technologické reakce.
Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.
Zdroj: Libor Novák