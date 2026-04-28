Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Libor Novák

28. dubna 2026 12:26

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Foto: The White House

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Donald Trump před dvěma dny zrušil cestu amerických vyjednavačů do Islámábádu, kde se měly vést nepřímé rozhovory s íránskou delegací. Předchozí kolo jednání, které vedl americký viceprezident JD Vance, skončilo bez jakéhokoliv pokroku. Prezident Trump přitom před televizními kamerami prohlásil, že USA drží v rukou všechny trumfy a Írán se může ozvat, pokud bude chtít jednat.

Během setkání se studenty v Marsbergu Merz uvedl, že Trumpův tým je v tomto procesu přehráván. Íránci jsou podle něj velmi schopní v tom, jak nevyjednávat, nechat Američany cestovat do Islámábádu a následně je nechat odejít bez výsledku. Kancléř dodal, že celé národy jsou poníženy íránským vedením a zejména Revolučními gardami.

Írán v pondělí předložil nový návrh na příměří, který se soustředí na otevření Hormuzského průlivu. Ostatní otázky, jako jsou jaderné zbraně, rakety či sankce, by se podle Teheránu měly řešit později. Íránský parlament připravuje zákon, podle kterého by přepravci museli platit za služby spojené s průjezdem průlivem, jenž byl dříve volně přístupný.

Mezinárodní námořní organizace však záměr zpoplatnění průjezdu průlivem důrazně odmítla. Generální tajemník Arsenio Dominguez zdůraznil, že pro zavedení jakýchkoliv cel či poplatků v mezinárodní plavbě neexistuje žádný právní základ. Diplomaté zapojení do rozhovorů pochybují, že by tento přístup mohl fungovat, protože neřeší původní válečné cíle Washingtonu.

Teheránský návrh naznačuje určitý posun v pozici, neboť dříve režim využíval blokádu vývozu surovin jako páku k získání bezpečnostních záruk. Po krachu jednání v Islámábádu však Trump zavedl protiblokádu využívání íránských přístavů, což prohloubilo ekonomickou krizi země. Mezinárodní měnový fond předpovídá Íránu letošní propad hrubého domácího produktu o 6,1 procenta a inflaci blížící se 70 procentům.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v pondělí v Petrohradu setkal s Vladimirem Putinem, aby jednal o zmírnění dopadů blokády. Putin přislíbil, že Rusko udělá vše pro to, aby byly zájmy Íránu naplněny a bylo dosaženo míru. Analytik Nikita Smagin upozornil, že pokud blokáda potrvá, stane se Kaspické moře a pozemní cesta přes Rusko jednou z mála tras spojujících Írán se světovými trhy.

Podle Aliho Vaeze z International Crisis Group podcenila americká strana ochotu íránského režimu snášet ekonomickou bolest výměnou za přežití. Trump je navíc pod politickým tlakem kvůli cenám pohonných hmot a blížícím se diplomatickým výzvám. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím varoval před hrozbami ze strany Hizballáhu v Libanonu, konkrétně před jejich raketami a drony, a zdůraznil nutnost kombinované operativní a technologické reakce.

Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí



Německo velmi tvrdě odmítlo Trumpa

Německá vláda se v pondělí ostře ohradila proti požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa a vzkázala do Washingtonu, že probíhající konflikt na Blízkém východě nepovažuje za záležitost Severoatlantické aliance. Berlín oficiálně odmítl poskytnout vojenskou podporu pro zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu s tím, že NATO nemá v této válce své místo.

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Alois Hadamczik

Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

Vláda České republiky

Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky

Vláda na pondělním jednání především rozhodla o vydání nového opatření obecné povahy a cenového výměru, kterým prodloužila mimořádné kroky přijaté začátkem dubna kvůli vysokým cenám pohonných hmot. To ale není vše. Schválila také návrh na zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025 nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029.

Armáda Francie

Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí

Francouzské Národní sdružení (RN) prosazuje výrazné posílení vojenských kapacit země, avšak striktně v rámci národní suverenity. Tento přístup představuje zásadní odklon od politiky prezidenta Emmanuela Macrona, který dlouhodobě usiluje o prohloubení evropské obranné spolupráce a společných zbrojních programů. Vzhledem k vysoké popularitě strany jsou tyto plány předmětem debaty o budoucím směřování francouzské bezpečnosti.

Abbás Arakčí

Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí během své návštěvy Ruska veřejně obvinil Spojené státy z neúspěchu mírových jednání. Podle jeho slov byla washingtonská politika vedena přehnanými požadavky, které znemožnily dosažení dohody. Arakčí v pondělí v Petrohradu označil americký přístup za hlavní překážku v mírovém procesu, přestože předchozí kola rozhovorů vykazovala známky určitého pokroku.

Donald Trump

Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu

Americký prezident Donald Trump označil vzájemnou nevraživost mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za směšnou a bláznivou. V nedělním rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že se stále snaží o dosažení mírové dohody mezi oběma zeměmi. Podle Trumpových slov je nenávist špatná věc, zejména když se strany snaží o urovnání konfliktu, ale věří, že k dohodě nakonec dojde.

Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak

Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.

Zdroj: Libor Novák

