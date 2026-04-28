Mrazivé počasí se vrací, varovali meteorologové. Bude až šest stupňů pod nulou

V Česku panuje v závěru dubna příjemné jarní počasí. Proto vás možná překvapí, že meteorologové v úterý přispěchali s varováním. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v následujících dnech hrozit pomrznutí ovocných stromů a zemědělských plodin.
Do střední Evropy totiž ve středu přechodně pronikne studený vzduch od severovýchodu. "Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až -4 °C, v údolích až na -6 °C. Mráz se místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na -3 °C," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, například brambory, cukrovou řepu či kvetoucí jahody. Zeleninu a nízké rostliny mohou lidé zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána až do odeznění ranních mrazů.
"V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce). Použít lze i protimrazové svíce," radí experti.
Ve volné krajině je pak v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí během své návštěvy Ruska veřejně obvinil Spojené státy z neúspěchu mírových jednání. Podle jeho slov byla washingtonská politika vedena přehnanými požadavky, které znemožnily dosažení dohody. Arakčí v pondělí v Petrohradu označil americký přístup za hlavní překážku v mírovém procesu, přestože předchozí kola rozhovorů vykazovala známky určitého pokroku.
Zdroj: Libor Novák