Mrazivé počasí se vrací, varovali meteorologové. Bude až šest stupňů pod nulou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. dubna 2026 14:04

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku panuje v závěru dubna příjemné jarní počasí. Proto vás možná překvapí, že meteorologové v úterý přispěchali s varováním. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v následujících dnech hrozit pomrznutí ovocných stromů a zemědělských plodin. 

Do střední Evropy totiž ve středu přechodně pronikne studený vzduch od severovýchodu. "Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až -4 °C, v údolích až na -6 °C. Mráz se místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na -3 °C," uvedli meteorologové na sociální síti X. 

Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, například brambory, cukrovou řepu či kvetoucí jahody. Zeleninu a nízké rostliny mohou lidé zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána až do odeznění ranních mrazů. 

"V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce). Použít lze i protimrazové svíce," radí experti. 

Ve volné krajině je pak v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí.

Muž zachytil vír na Kroměřížsku. Tornádo to nebylo, experti prozradili detaily

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

