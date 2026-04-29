Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže

Libor Novák

29. dubna 2026 12:32

Foto: Truth Social / Donald Trump

Donald Trump vydal další varování směrem k Íránu, tentokrát doprovázené vizuálně úderným příspěvkem na platformě Truth Social. Prezident sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou v ruce na pozadí výbuchů devastujících kopcovitou krajinu. Tento příspěvek, opatřený nápisem „No more Mr Nice Guy!“ (Konec hodného pána), představuje dosud nejostřejší tón v jeho komunikaci vůči Teheránu.

V textovém doprovodu příspěvku Trump kritizoval íránské vedení, které podle něj není schopno jednat racionálně. Uvedl, že íránská strana si neví rady se situací a postrádá dovednosti potřebné k uzavření dohody o nešíření jaderných zbraní. Prezident vyzval íránské představitele, aby začali jednat chytře a situaci v brzké době vyřešili, přičemž naznačil, že Teherán je v současnosti ve stavu kolapsu a sám žádá o otevření Hormuzského průlivu.

Tato eskalace rétoriky přichází v době, kdy Trump ve Washingtonu hostí britského krále Karla III. Při úterní večeři v Bílém domě prezident tvrdil, že britský monarcha s jeho postojem k Íránu souhlasí. Trump prohlásil, že Spojené státy vojensky porazily svého soka a nikdy nedopustí, aby získal jadernou zbraň, přičemž dodal, že Karel III. v tomto sdílí jeho názor dokonce ještě silněji, než on sám.

Buckinghamský palác na tato slova reagoval diplomaticky a s jistou rezervovaností. Mluvčí královské rodiny uvedl, že král si je přirozeně vědom dlouhodobého a veřejně známého postoje své vlády, který se týká otázky prevence šíření jaderných zbraní. Snažil se tak zjevně distancovat od prezidentových výroků, které se snažily britského panovníka vtáhnout do politicky citlivého konfliktu.

Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem zůstávají po osmi týdnech bojů na bodu mrazu, přičemž nedávno plánované kolo mírových rozhovorů v Pákistánu bylo zrušeno. Írán reagoval na únorové útoky v rámci operace Epic Fury odvetnými údery na sousední státy v Zálivu, kde jsou rozmístěny americké a izraelské vojenské kapacity. Následná blokáda Hormuzského průlivu, kudy proudí zhruba pětina světové ropy, vyvolala globální růst cen pohonných hmot.

Americká armáda se na blokádu snaží reagovat uzavíráním íránských přístavů, ale diplomatické řešení konfliktu stále chybí. Přestože v regionu platí křehké příměří, napětí způsobuje neustálé problémy po celém světě. Prezident je přesvědčen, že íránské vedení se snaží zorientovat ve své situaci a brzy dojde k průlomu, ačkoliv prozatím nedošlo k žádnému konkrétnímu posunu v jednáních.

Prezident ve svých úterních příspěvcích nezůstal jen u Íránu, ale ostře napadl i německého kancléře Friedricha Merze. Trump napsal, že Merz podle něj považuje za přijatelné, aby Írán disponoval jadernými zbraněmi, a dodal, že kancléř vůbec neví, o čem mluví. Prezident zdůraznil, že pokud by Írán takovou zbraň získal, celý svět by se stal rukojmím.

Útok na německého lídra pokračoval i v ekonomické rovině, kdy Trump zpochybnil současný stav Německa. Podle prezidenta je právě v této oblasti patrný nezdar, protože země na tom není ekonomicky dobře. Trump se zároveň pochválil, že podniká kroky vůči Íránu, které měly být podle jeho slov učiněny již dávno, ačkoliv jiné hlavy států v tom selhaly.

Přestože prezident deklaruje, že na dosažení mírové dohody není pod časovým tlakem, politická realita naznačuje něco jiného. V listopadu čekají Spojené státy volby v polovině funkčního období a Trump bude chtít mít nepopulární konflikt uzavřený dlouho předtím, než začnou voliči rozhodovat. Obavy z dopadu války na domácí ekonomiku totiž negativně ovlivňují jeho popularitu.

Odborníci varují, že ačkoliv blokáda průlivu stojí Teherán značné prostředky, tamní režim vykazuje větší odolnost, než se původně čekalo. Dlouhotrvající kampaň by mohla paradoxně posílit autoritářské tendence v Íránu. Mezitím se v zákulisí objevují pochybnosti o kvalitě informací, které prezident dostává. Viceprezident JD Vance se podle zpráv soukromě dotazoval, zda Trump dostává přesné údaje o pokroku v konfliktu, nebo zda mu Pentagon pouze předkládá informace, které chce slyšet.

Toto napětí podtrhuje i předchozí rétorika, kterou Trump opakovaně používá. Již v dubnu varoval, že přestává být „hodným pánem“, pokud režim v Teheránu nedojde k dohodě, která by válku ukončila. Tehdy pohrozil vyřazením íránských elektráren a mostů z provozu, což dokresluje jeho aktuální strategii nátlaku na íránské vedení.

Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy

Světová meteorologická organizace (WMO) varuje před blížícím se klimatickým jevem El Niño, jehož rozvoj se očekává od poloviny roku 2026. Podle nejnovějších prognóz dojde k výraznému ovlivnění globálních teplot a srážkových úhrnů. Po období neutrálních podmínek z počátku roku ukazují klimatické modely na rychlé oteplování povrchových vod v rovníkovém Pacifiku, k čemuž by mohlo dojít již v období od května do července.

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům

Estonsko podniká kroky k tomu, aby zabránilo ruským vojákům ve vstupu do země, a to i v době, kdy boje na Ukrajině utichnou. Tato pobaltská země letos zablokovala vstup přibližně 1 300 bývalým ruským bojovníkům a nyní vyvíjí tlak na Brusel, aby zavedl celoevropský zákaz. Tallinn prosazuje, aby dveře do Evropské unie zůstaly pro tyto osoby zavřené dlouho poté, co na frontě utichnou zbraně.

Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají

Rusko letos výrazně omezí průběh tradiční vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Ministerstvo obrany oznámilo, že se akce obejde bez předvádění vojenské techniky, což je u události, která obvykle slouží k prezentaci vojenské síly státu, neobvyklé. Jako důvod úřady uvedly současnou operační situaci, aniž by poskytly podrobnější vysvětlení.

Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí

Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.

Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.

Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina

V Hormuzském průlivu sice váznou lodě s mimořádně důležitou ropou, ale některá jiná plavidla umí kritickým místem proplout. Zásadní roli zřejmě sehrávají kontakty majitelů na vysoce postavené světové politiky. 

