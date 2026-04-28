EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.
Evropský parlament schválil nařízení, které mnozí označují za historický milník v ochraně zvířat. Klíčovým prvkem této legislativy je povinné čipování a následná registrace psů i koček napříč celou unií. Všichni čtyřnozí společníci tak budou muset být označeni mikročipem a zaneseni do příslušné národní databáze. Systémy budou navíc vzájemně propojeny, což umožní identifikaci majitele z jakéhokoliv členského státu.
Tento krok je přímou reakcí na aktivity organizovaných skupin obchodujících se zvířaty. Evropská komise již dříve klasifikovala nelegální obchod se štěňaty jako součást organizovaného zločinu. Díky přísnějším pravidlům pro zpětnou sledovatelnost chce unie konečně účinně čelit tomuto nelegálnímu byznysu. Internet totiž v současnosti zneužívají překupníci k prodeji zvířat za často podezřele nízké ceny.
Podle dostupných dat z institucí EU se až šedesát procent všech nákupů domácích mazlíčků odehrává v online prostředí. Za lákavými inzeráty se však velmi často skrývají kriminální živly, které zvířata množí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Mnoho štěňat a koťat je navíc předčasně odebráno matkám a následně přepravováno na dlouhé vzdálenosti napříč Evropou. Výsledkem jsou stresovaná, nemocná nebo neočkovaná zvířata, která končí u nic netušících nových majitelů.
Nejde pouze o otázku dobrých životních podmínek pro zvířata, ale také o zdraví veřejnosti. Europoslanec Peter Liese zdůraznil, že nelegální praxe představují vážné riziko přenosu nemocí, jako je vzteklina, i na lidi. Pokud zvířata neprojdou veterinární kontrolou ani očkováním, stávají se potenciálním zdrojem nákazy. Zpřísnění regulací proto vnímá jako nezbytný krok k ochraně občanů i domácích zvířat.
Nová legislativa má rovněž přinést tolik potřebnou transparentnost do online obchodování se zvířaty. Kupující budou mít díky povinnému čipování a registraci možnost snadno ověřit původ zvířete, jeho věk i majitele. Každý, kdo bude chtít například nabízet psa k prodeji na internetových inzertních portálech, bude muset doložit splnění těchto povinností. Anonymní inzeráty, které dosud umožňovaly podvody, se tak stanou minulostí.
Politici však upozorňují na poměrně dlouhé přechodné lhůty, které jsou v nařízení obsaženy. Zatímco profesionální chovatelé a obchodníci budou muset nová pravidla začít plnit do čtyř let, pro soukromé majitele platí mnohem volnější časový rámec. Psi budou muset být čipováni do deseti let od začátku platnosti zákona a u koček je tato lhůta dokonce patnáct let. Někteří zákonodárci proto apelují na vlády jednotlivých zemí, aby proces implementace urychlily. V Česku už povinné čipování psů platí od roku 2020.
Kromě povinného čipování se unie zaměřuje i na samotné chovatele a stanovuje pro ně závazné minimální standardy. Tyto předpisy zahrnují požadavky na přístup k čerstvé vodě, kvalitní krmivo a dostatek pohybu. Cílem je zajistit, aby zvířata netrpěla v nedostatečných prostorách, což je častý nešvar nelegálních množíren. Státní orgány tak získají účinný nástroj, jak kontrolovat podmínky, v nichž zvířata vyrůstají.
Brusel tímto krokem reaguje na dlouhodobý tlak veřejnosti, která si lepší ochranu mazlíčků dlouhodobě přeje. Průzkum Eurobarometru z roku 2022 ukázal, že pro přísnější regulace se vyslovilo až 74 procent občanů Evropské unie. Vztah lidí k jejich čtyřnohým společníkům je silný, o čemž svědčí i obrovský nárůst zájmu o domácí zvířata během pandemie koronaviru. Celková ekonomická hodnota tohoto trhu je rovněž značná.
V celé Evropské unii žije podle odhadů přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Tento sektor generuje roční obrat přesahující 1,3 miliardy eur, což z něj činí významnou tržní oblast. Mezi největší odběratele psů a koček v rámci členských států se řadí Německo, paradoxně však patří spolu s Polskem a Estonskem k zemím, které dosud nemají zavedenou jednotnou národní povinnost čipování a registrace.
Dosud byla tato agenda v Německu řešena na úrovni jednotlivých spolkových zemí, což vedlo k roztříštěným a nekonzistentním pravidlům. To bylo mnohými evropskými partnery vnímáno jako překvapivé zaostávání za zbytkem unie. Nové evropské nařízení má tento stav změnit a přinést do legislativy tolik potřebnou jednotu. Poprvé tak dojde k plošné registraci všech koček, s výjimkou těch volně žijících na statcích nebo využívaných k pokusným účelům.
Zdroj: Libor Novák