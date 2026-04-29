Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Libor Novák

29. dubna 2026 7:00

Jarní příroda Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.

Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu, pouze na severovýchodě a východě bude zpočátku až oblačno. Noční teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 °C, přičemž v údolích může teplota ojediněle klesnout až k -3 °C. Meteorologové upozorňují, že tyto ranní mrazy mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny. Během dne se oteplí na 16 až 20 °C, v Polabí ojediněle až na 22 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, který se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Srážky se během dne neočekávají.

Sobotní den bude ve znamení jasného až polojasného počasí bez jakýchkoliv srážek. Během noci naměříme 6 až 2 °C. Denní teploty budou příjemné a vyšplhají se na 20 až 24 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr, který během dne přechodně zesílí na mírný jihovýchodní.

Neděle přinese pokračující oteplování, kdy nejvyšší denní teploty dosáhnou 22 až 26 °C. Zatímco na většině území bude převládat jasná až polojasná obloha, na západě republiky se postupně zatáhne a ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky s úhrnem srážek do jednoho milimetru. Noční teploty budou v rozmezí 9 až 5 °C. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr, na západě bude vítr slabý proměnlivý.

Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí

Muž, který se o uplynulém víkendu pokusil zastřelit Donalda Trumpa, čelí obvinění z atentátu na amerického prezidenta. Informovala o tom BBC. Hrozí mu doživotí. V USA se zároveň řeší, zda ochranka hlavy státu dělá svou práci dobře. 

