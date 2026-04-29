Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.
Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu, pouze na severovýchodě a východě bude zpočátku až oblačno. Noční teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 °C, přičemž v údolích může teplota ojediněle klesnout až k -3 °C. Meteorologové upozorňují, že tyto ranní mrazy mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny. Během dne se oteplí na 16 až 20 °C, v Polabí ojediněle až na 22 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, který se během dne změní na mírný severovýchodní až východní. Srážky se během dne neočekávají.
Sobotní den bude ve znamení jasného až polojasného počasí bez jakýchkoliv srážek. Během noci naměříme 6 až 2 °C. Denní teploty budou příjemné a vyšplhají se na 20 až 24 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr, který během dne přechodně zesílí na mírný jihovýchodní.
Neděle přinese pokračující oteplování, kdy nejvyšší denní teploty dosáhnou 22 až 26 °C. Zatímco na většině území bude převládat jasná až polojasná obloha, na západě republiky se postupně zatáhne a ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky s úhrnem srážek do jednoho milimetru. Noční teploty budou v rozmezí 9 až 5 °C. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr, na západě bude vítr slabý proměnlivý.
