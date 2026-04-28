Rána pro organizaci, vítězství pro Trumpa. Spojené arabské emiráty oznámily, že vystoupí z OPEC

Spojené arabské emiráty oznámily, že 1. května vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu. Tuto informaci potvrdila státní tisková agentura WAM. Odchod se týká i širší skupiny OPEC+, do které patří také Rusko a další spojenci, kteří se skupinou spolupracují na produkčních politikách.
Oficiálním zdůvodněním tohoto kroku je soulad s dlouhodobou strategickou a ekonomickou vizí Spojených arabských emirátů. Vláda se chce zaměřit na rozvoj svého energetického sektoru, což zahrnuje zejména zrychlení investic do domácí produkce energie, aby země mohla lépe využít své zdroje.
Organizace OPEC funguje jako kartel klíčových těžařských zemí, který koordinuje produkční politiku s cílem ovlivňovat světovou nabídku ropy a její cenu. Toto rozhodnutí představuje značnou ránu pro celou organizaci i pro jejího vedoucího člena, kterým je Saúdská Arábie, a narušuje dosavadní dynamiku kartelu.
Členské státy OPEC společně pokrývají zhruba 36 procent světové produkce ropy a kontrolují téměř 80 procent celkových prokázaných zásob této suroviny na planetě. Rozhodnutí SAE odejít odráží politicky řízený vývoj, který se snaží přizpůsobit dlouhodobým fundamentům trhu a neomezovat se pravidly kartelu.
Ministr energetiky SAE Suhail Al Mazrouie na sociální síti X zdůraznil, že země zůstává odhodlána zajišťovat energetickou bezpečnost. Emiráty chtějí nadále dodávat spolehlivé, zodpovědné a nízkouhlíkové zdroje a zároveň podporovat stabilitu globálních trhů, i když již nebudou formální součástí organizace.
Jádrem dlouhodobého napětí uvnitř kartelu byl tlak SAE na vyšší produkční kvóty. Emiráty se dlouhodobě snažily o rozvoj svých kapacit, které značně převyšovaly limity přidělené jim v rámci pravidel OPEC. Od května bude země schopna samostatně určovat úroveň své těžby a reagovat na potřeby globálního trhu.
Historie OPEC sahá do roku 1960, kdy jej založily Saúdská Arábie, Írán, Irák, Venezuela a Kuvajt. Spojené arabské emiráty se ke skupině připojily o sedm let později, v roce 1967. Dnes patří k deseti největším producentům ropy na světě, přičemž jejich produkce představuje tři až čtyři procenta globální těžby.
Skupina OPEC+ je širším uskupením zahrnujícím členy OPEC a další spojence, jako je Rusko. Ministři energetiky členských zemí se obvykle scházejí dvakrát ročně, aby určili objem těžby. K jakékoli změně produkčních limitů je v rámci kartelu vyžadováno jednomyslné hlasování, což často vedlo k neshodám.
Zpráva o odchodu SAE nezpůsobila okamžitý dramatický pohyb cen ropy, které jsou již výrazně ovlivněny válkou v Íránu. Mnoho analytiků se však domnívá, že tento krok by mohl v delším období vést ke snížení cen, protože zvýší celkovou globální nabídku suroviny, neboť SAE již nebudou vázány omezeními.
Prezident USA Donald Trump v minulosti opakovaně kritizoval OPEC za to, že uměle udržuje vysoké ceny ropy omezováním nabídky na trhu. Odchod SAE by mohl oslabit schopnost kartelu udržovat ceny na těchto vysokých úrovních, což by mohlo být z dlouhodobého hlediska výhodné pro globální spotřebitele.
Spojené státy jsou sice energeticky soběstačné v tom smyslu, že produkují více, než spotřebují, stále však dovážejí zhruba třetinu své ropy ze zahraničí. Důvodem je rozdíl mezi lehkou americkou ropou a těžšími surovými oleji z Blízkého východu, které jsou nezbytné pro výrobu specifických paliv a dalších produktů.
Dopady na americké těžaře jsou nejisté. Pokud by krok SAE vedl k tlaku na pokles globálních cen ropy, mohlo by to poškodit zisky velkých ropných korporací. Američtí producenti by mohli být v budoucnu nuceni snížit svou vlastní produkci, pokud by se globální poptávka neudržela na vysoké úrovni.
