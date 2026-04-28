Rána pro organizaci, vítězství pro Trumpa. Spojené arabské emiráty oznámily, že vystoupí z OPEC

Libor Novák

28. dubna 2026 17:04

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie Foto: Wikimedia Commons

Spojené arabské emiráty oznámily, že 1. května vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu. Tuto informaci potvrdila státní tisková agentura WAM. Odchod se týká i širší skupiny OPEC+, do které patří také Rusko a další spojenci, kteří se skupinou spolupracují na produkčních politikách.

Oficiálním zdůvodněním tohoto kroku je soulad s dlouhodobou strategickou a ekonomickou vizí Spojených arabských emirátů. Vláda se chce zaměřit na rozvoj svého energetického sektoru, což zahrnuje zejména zrychlení investic do domácí produkce energie, aby země mohla lépe využít své zdroje.

Organizace OPEC funguje jako kartel klíčových těžařských zemí, který koordinuje produkční politiku s cílem ovlivňovat světovou nabídku ropy a její cenu. Toto rozhodnutí představuje značnou ránu pro celou organizaci i pro jejího vedoucího člena, kterým je Saúdská Arábie, a narušuje dosavadní dynamiku kartelu.

Členské státy OPEC společně pokrývají zhruba 36 procent světové produkce ropy a kontrolují téměř 80 procent celkových prokázaných zásob této suroviny na planetě. Rozhodnutí SAE odejít odráží politicky řízený vývoj, který se snaží přizpůsobit dlouhodobým fundamentům trhu a neomezovat se pravidly kartelu.

Ministr energetiky SAE Suhail Al Mazrouie na sociální síti X zdůraznil, že země zůstává odhodlána zajišťovat energetickou bezpečnost. Emiráty chtějí nadále dodávat spolehlivé, zodpovědné a nízkouhlíkové zdroje a zároveň podporovat stabilitu globálních trhů, i když již nebudou formální součástí organizace.

Jádrem dlouhodobého napětí uvnitř kartelu byl tlak SAE na vyšší produkční kvóty. Emiráty se dlouhodobě snažily o rozvoj svých kapacit, které značně převyšovaly limity přidělené jim v rámci pravidel OPEC. Od května bude země schopna samostatně určovat úroveň své těžby a reagovat na potřeby globálního trhu.

Historie OPEC sahá do roku 1960, kdy jej založily Saúdská Arábie, Írán, Irák, Venezuela a Kuvajt. Spojené arabské emiráty se ke skupině připojily o sedm let později, v roce 1967. Dnes patří k deseti největším producentům ropy na světě, přičemž jejich produkce představuje tři až čtyři procenta globální těžby.

Skupina OPEC+ je širším uskupením zahrnujícím členy OPEC a další spojence, jako je Rusko. Ministři energetiky členských zemí se obvykle scházejí dvakrát ročně, aby určili objem těžby. K jakékoli změně produkčních limitů je v rámci kartelu vyžadováno jednomyslné hlasování, což často vedlo k neshodám.

Zpráva o odchodu SAE nezpůsobila okamžitý dramatický pohyb cen ropy, které jsou již výrazně ovlivněny válkou v Íránu. Mnoho analytiků se však domnívá, že tento krok by mohl v delším období vést ke snížení cen, protože zvýší celkovou globální nabídku suroviny, neboť SAE již nebudou vázány omezeními.

Prezident USA Donald Trump v minulosti opakovaně kritizoval OPEC za to, že uměle udržuje vysoké ceny ropy omezováním nabídky na trhu. Odchod SAE by mohl oslabit schopnost kartelu udržovat ceny na těchto vysokých úrovních, což by mohlo být z dlouhodobého hlediska výhodné pro globální spotřebitele.

Spojené státy jsou sice energeticky soběstačné v tom smyslu, že produkují více, než spotřebují, stále však dovážejí zhruba třetinu své ropy ze zahraničí. Důvodem je rozdíl mezi lehkou americkou ropou a těžšími surovými oleji z Blízkého východu, které jsou nezbytné pro výrobu specifických paliv a dalších produktů.

Dopady na americké těžaře jsou nejisté. Pokud by krok SAE vedl k tlaku na pokles globálních cen ropy, mohlo by to poškodit zisky velkých ropných korporací. Američtí producenti by mohli být v budoucnu nuceni snížit svou vlastní produkci, pokud by se globální poptávka neudržela na vysoké úrovni. 

včera

Související

Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zahájily další, sedmou vlnu raketových útoků a náletů bezpilotních letounů na země v regionu. Nad městem Abú Dhabí byly slyšet silné exploze a následně byly spatřeny sloupy kouře stoupající z oblasti poblíž místního přístavu. Zatím není zcela jasné, co přesně dané místo zasáhlo, nicméně svědci z okolí hlásili, že nad svými hlavami slyšeli přelétající letadla.
Spojené arabské emiráty Analýza

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

Více souvisejících

Spojené arabské emiráty ropa opec

Aktuálně se děje

před 37 minutami

před 58 minutami

před 2 hodinami

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

před 5 hodinami

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

včera

včera

Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky

Vláda na pondělním jednání především rozhodla o vydání nového opatření obecné povahy a cenového výměru, kterým prodloužila mimořádné kroky přijaté začátkem dubna kvůli vysokým cenám pohonných hmot. To ale není vše. Schválila také návrh na zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025 nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy