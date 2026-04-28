Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.
Jedním z nejvážnějších problémů je akutní nedostatek munice. Válka v Íránu odčerpala značnou část amerických zásob raket Patriot a francouzští představitelé rovněž hlásí kriticky nízké stavy střel Aster a Mica. Odborníci upozorňují, že při současném tempu ruské výroby dronů by alianční systémy protivzdušné obrany vyčerpaly své zásoby během několika týdnů. Řešením by mohly být levnější alternativy k drahým raketám a budování pasivních ochran, jako jsou zpevněné betonové kryty pro letadla.
Konflikt v Íránu také ukázal limity konvenčního letectva. Přes intenzivní nálety se nepodařilo zastavit tisíce íránských raketových a dronových útoků na sousední státy. Aliance proto musí přehodnotit koncept vzdušné nadvlády a více investovat do zbraní s dlouhým doletem. Ty by umožnily zasahovat vojenské cíle a výrobní kapacity hluboko na nepřátelském území, což je schopnost, o které se nyní v rámci NATO začíná intenzivně jednat.
Další slabinou jsou podinvestovaná námořnictva. Evropské státy v posledních letech upřednostňovaly pozemní síly, což vedlo k tomu, že velká část flotil není v operačním stavu. Příkladem je britský torpédoborec HMS Dragon, který musel být po technické závadě odtažen zpět do přístavu. V případném střetu s Ruskem by přitom námořnictvo hrálo klíčovou roli při lovu ponorek a ochraně před střelami s plochou dráhou letu.
Situaci komplikuje také politická nejednotnost. Napětí mezi Evropou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem narůstá poté, co evropské státy odmítly jeho požadavky na vojenskou podporu v Íránu. Trump opakovaně označuje NATO za „papírového tygra“ a hrozí odvetnými opatřeními. Bývalý generální tajemník Anders Fogh Rasmussen proto vyzývá evropské lídry k pragmatičtějšímu přístupu a jasnému propojení podpory v Hormuzském průlivu s americkými závazky vůči Evropě.
Paradoxně se jako důležitý bezpečnostní partner ukazuje Ukrajina. Její experti na drony, kteří mají zkušenosti se sestřelováním íránských strojů používaných Ruskem, již pomáhají zemím v Perském zálivu. NATO nyní uvažuje o vytvoření pásu protidronové ochrany podél ruských hranic a posílení průmyslové spolupráce s Kyjevem. Válka na Blízkém východě tak potvrdila, že Ukrajina již nyní funguje jako aktivní poskytovatel bezpečnostního know-how pro své spojence.
