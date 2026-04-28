Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Libor Novák

28. dubna 2026 20:55

Summit NATO 2024 ve Washingtonu Foto: NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.

Jedním z nejvážnějších problémů je akutní nedostatek munice. Válka v Íránu odčerpala značnou část amerických zásob raket Patriot a francouzští představitelé rovněž hlásí kriticky nízké stavy střel Aster a Mica. Odborníci upozorňují, že při současném tempu ruské výroby dronů by alianční systémy protivzdušné obrany vyčerpaly své zásoby během několika týdnů. Řešením by mohly být levnější alternativy k drahým raketám a budování pasivních ochran, jako jsou zpevněné betonové kryty pro letadla.

Konflikt v Íránu také ukázal limity konvenčního letectva. Přes intenzivní nálety se nepodařilo zastavit tisíce íránských raketových a dronových útoků na sousední státy. Aliance proto musí přehodnotit koncept vzdušné nadvlády a více investovat do zbraní s dlouhým doletem. Ty by umožnily zasahovat vojenské cíle a výrobní kapacity hluboko na nepřátelském území, což je schopnost, o které se nyní v rámci NATO začíná intenzivně jednat.

Další slabinou jsou podinvestovaná námořnictva. Evropské státy v posledních letech upřednostňovaly pozemní síly, což vedlo k tomu, že velká část flotil není v operačním stavu. Příkladem je britský torpédoborec HMS Dragon, který musel být po technické závadě odtažen zpět do přístavu. V případném střetu s Ruskem by přitom námořnictvo hrálo klíčovou roli při lovu ponorek a ochraně před střelami s plochou dráhou letu.

Situaci komplikuje také politická nejednotnost. Napětí mezi Evropou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem narůstá poté, co evropské státy odmítly jeho požadavky na vojenskou podporu v Íránu. Trump opakovaně označuje NATO za „papírového tygra“ a hrozí odvetnými opatřeními. Bývalý generální tajemník Anders Fogh Rasmussen proto vyzývá evropské lídry k pragmatičtějšímu přístupu a jasnému propojení podpory v Hormuzském průlivu s americkými závazky vůči Evropě.

Paradoxně se jako důležitý bezpečnostní partner ukazuje Ukrajina. Její experti na drony, kteří mají zkušenosti se sestřelováním íránských strojů používaných Ruskem, již pomáhají zemím v Perském zálivu. NATO nyní uvažuje o vytvoření pásu protidronové ochrany podél ruských hranic a posílení průmyslové spolupráce s Kyjevem. Válka na Blízkém východě tak potvrdila, že Ukrajina již nyní funguje jako aktivní poskytovatel bezpečnostního know-how pro své spojence.

před 2 hodinami

EP schválil obří, dvoubilionový rozpočet. Kde na něj vzít? Zdaňte hazard, kryptoměny a Google, navrhují poslanci

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

NATO

Aktuálně se děje

před 30 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační fotografie

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

před 8 hodinami

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

včera

Z Bulharska do vazby. Soud rozhodl o dalším obviněném v pardubickém případu

Pardubický okresní soud poslal do vazby další osobu, která je podezřelá ze zapojení do březnového teroristického útoku v Pardubicích. Policisté si tuto osobu převzali před víkendem od kolegů z Bulharska. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy