Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům

Libor Novák

29. dubna 2026 10:01

Nábor dobrovolníků do ruské armády Foto: Reprofoto ČT

Estonsko podniká kroky k tomu, aby zabránilo ruským vojákům ve vstupu do země, a to i v době, kdy boje na Ukrajině utichnou. Tato pobaltská země letos zablokovala vstup přibližně 1 300 bývalým ruským bojovníkům a nyní vyvíjí tlak na Brusel, aby zavedl celoevropský zákaz. Tallinn prosazuje, aby dveře do Evropské unie zůstaly pro tyto osoby zavřené dlouho poté, co na frontě utichnou zbraně.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur zdůraznil, že lidé, kteří se na bojišti dopouštějí zločinů, vraždění civilistů nebo násilí na ženách, by neměli mít právo cestovat do Evropy. Podle něj nejde pouze o záležitost Estonska, ale o otázku celkové bezpečnosti Evropské unie. Estonsko poprvé tento návrh předneslo na setkání ministrů zahraničí EU letos v lednu.

Kritici sice varují, že plošný zákaz by mohl postihnout i ty, kteří byli k službě donuceni, nebo dezertéry, návrh však získal podporu řady členských států. Myšlenku podpořila i Kaja Kallasová, šéfka evropské diplomacie a bývalá estonská premiérka. Koncem března lídři EU požádali Evropskou komisi, aby prozkoumala možnosti řešení tohoto problému, a konkrétní návrhy by měly být představeny do červnového summitu.

Litva se k iniciativě připojila a přislíbila vést vlastní černou listinu. Estonsko vnímá tento krok jako bezpečnostní i morální nutnost a varuje před rizikem, že by bývalí vojáci mohli být verbováni ruskými tajnými službami pro špionáž nebo sabotáže v Evropě. Ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že neexistuje cesta z míst jako Buča přímo do Bruselu.

Definice bývalých bojovníků je v estonském návrhu široká a zahrnuje všechny, od řádných jednotek až po žoldáky z Wagnerovy skupiny. Zahrnuje také statisíce lidí mobilizovaných od roku 2022 a tisíce těch, kteří později dezertovali. Pevkur odmítá námitky ohledně donucených branců s tím, že tito lidé měli možnost uprchnout ještě před vstupem do armády.

Estonsko však již dříve rozhodlo, že útěk před mobilizací samo o sobě není důvodem pro udělení azylu. Nezávislí odborníci upozorňují, že statisíce Rusů byly mobilizovány pod velkým tlakem. Podle odhadů nezávislých médií bylo zabito přibližně 18 000 mobilizovaných vojáků, zatímco zbytek zůstává ve službě bez vyhlídek na propuštění.

Sociologové varují, že veteráni vracející se z fronty představují rizikovou skupinu jak pro Rusko, tak pro Evropu. Data ukazují, že značná část demobilizovaných vojáků byla v Rusku usvědčena z trestných činů, včetně vražd. Návrat přibližně milionu vojáků po válce pravděpodobně silně zatíží ruskou společnost kvůli nedostatečné psychologické a sociální reintegraci.

Mnozí veteráni se vracejí psychicky destabilizovaní a se sklonem k násilí. Odborníci se však obávají, aby Evropa na tuto situaci nereagovala přehnaně. Nebezpečí podle nich spočívá v podněcování paranoie, která by vedla k tomu, že každý Rus nebo veterán bude automaticky vnímán jako potenciální bezpečnostní hrozba.

Ruští aktivisté za lidská práva upozorňují, že trestání dezertérů místo jejich podpory odrazuje vojáky od toho, aby složili zbraně. Ti, kteří odmítnou narukovat, čelí v Rusku přísným trestům, včetně vězení v délce až 15 let. Režim navíc stupňuje úsilí, aby lidem s povolávacími rozkazy zabránil v opuštění země přes sousední státy.

Návštěva britského krále v USA sice dominovala titulkům, ale pro pobaltské státy zůstává prioritou poválečné uspořádání a bezpečnostní záruky. Estonsko také navrhuje zavedení daně na ruské zboží, z níž by se financovala rekonstrukce Ukrajiny. Všechny tyto kroky směřují k izolaci Ruska a omezení jeho vlivu v budoucí Evropě.

včera

Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Související

Estonsko, ilustrační foto

Evropa volá po jaderných zbraních stále víc. Další země nabídla své území k jejich umístění

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna prohlásil, že jeho země je otevřená možnosti umístit na svém území jaderné zbraně spojenců, pokud to Severoatlantická aliance vyhodnotí jako nezbytné. V rozhovoru pro stanici ERR zdůraznil, že Evropa by neměla vylučovat nadnárodní jaderné odstrašování v rámci NATO. Tallinn podle něj nemá žádnou doktrínu, která by rozmístění těchto zbraní v souladu s obrannými plány aliance zakazovala.
Ruská armáda, ilustrační foto

Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO

Estonská zahraniční zpravodajská služba zveřejnila svou výroční zprávu o globální bezpečnosti, ve které varuje před pokračující hrozbou ze strany Ruska. Podle estonských zpravodajců je nepravděpodobné, že by Moskva v příštím roce zahájila proti státům NATO otevřený vojenský útok. Místo toho se očekává pokračování a stupňování různých forem hybridní války.

Více souvisejících

estonsko Rusko Ruská armáda

Aktuálně se děje

před 30 minutami

Donald Trump sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou

Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže

Donald Trump vydal další varování směrem k Íránu, tentokrát doprovázené vizuálně úderným příspěvkem na platformě Truth Social. Prezident sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou v ruce na pozadí výbuchů devastujících kopcovitou krajinu. Tento příspěvek, opatřený nápisem „No more Mr Nice Guy!“ (Konec hodného pána), představuje dosud nejostřejší tón v jeho komunikaci vůči Teheránu.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy

Světová meteorologická organizace (WMO) varuje před blížícím se klimatickým jevem El Niño, jehož rozvoj se očekává od poloviny roku 2026. Podle nejnovějších prognóz dojde k výraznému ovlivnění globálních teplot a srážkových úhrnů. Po období neutrálních podmínek z počátku roku ukazují klimatické modely na rychlé oteplování povrchových vod v rovníkovém Pacifiku, k čemuž by mohlo dojít již v období od května do července.

před 2 hodinami

Těžba ropy

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války. (9.5.2025)

Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají

Rusko letos výrazně omezí průběh tradiční vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Ministerstvo obrany oznámilo, že se akce obejde bez předvádění vojenské techniky, což je u události, která obvykle slouží k prezentaci vojenské síly státu, neobvyklé. Jako důvod úřady uvedly současnou operační situaci, aniž by poskytly podrobnější vysvětlení.

před 4 hodinami

Ekonomika

Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí

Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.

před 6 hodinami

Jarní příroda

Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.

včera

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.

Aktualizováno včera

včera

včera

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije

Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

včera

včera

Ilustrační fotografie

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

včera

včera

Prezident Trump

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

včera

Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

včera

Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina

V Hormuzském průlivu sice váznou lodě s mimořádně důležitou ropou, ale některá jiná plavidla umí kritickým místem proplout. Zásadní roli zřejmě sehrávají kontakty majitelů na vysoce postavené světové politiky. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy