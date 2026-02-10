Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO

Estonská zahraniční zpravodajská služba zveřejnila svou výroční zprávu o globální bezpečnosti, ve které varuje před pokračující hrozbou ze strany Ruska. Podle estonských zpravodajců je nepravděpodobné, že by Moskva v příštím roce zahájila proti státům NATO otevřený vojenský útok. Místo toho se očekává pokračování a stupňování různých forem hybridní války.
Šéf estonské rozvědky Kaupo Rosin zpochybnil nedávná tvrzení americké administrativy o tom, že se blíží dohoda o ukončení války na Ukrajině. Podle jeho slov neexistují žádné signály, že by měl Vladimir Putin zájem o skutečná vyjednávání. Rosin se domnívá, že ruská rétorika o mírových rozhovorech je pouze taktickým manévrem, který má Rusku získat čas na dosažení jeho dlouhodobých operačních cílů.
Změnu v Putinově uvažování by podle Estonců mohly přinést pouze drastické zásahy do ruské ekonomiky a finančního sektoru. Muselo by jít o dodatečné sankce zaměřené přímo na ropný a plynárenský průmysl. Aktuálně však rozvědka žádný posun v postojích Kremlu neregistruje, přestože ruská ekonomika již vykazuje známky poklesu kvůli expanzi zbrojního sektoru na úkor civilního hospodářství.
Pesimistický tón estonské zprávy potvrzují i slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ten podle ruských médií prohlásil, že není důvod k nadšení z tlaku Donalda Trumpa na Evropu a Ukrajinu, protože k míru vede ještě velmi dlouhá cesta. Přestože nedávné rozhovory v Abú Zabí byly označeny za konstruktivní, Lavrovovy výroky naznačují, že dosažení konečné dohody bude extrémně složité.
Rusko nadále trvá na svých maximalistických požadavcích, které zahrnují územní nároky na východní regiony Ukrajiny. Kreml se také ostře staví proti možnosti, že by se Ukrajina stala členem NATO nebo že by na jejím území byly v rámci bezpečnostních záruk rozmístěny západní jednotky. Právě spolehlivé bezpečnostní záruky přitom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označuje za jediný reálný základ trvalého míru.
Zatímco diplomacie přešlapuje na místě, Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. V noci na dnešek bylo zasaženo energetické zařízení v Oděské oblasti u Černého moře, a to v době, kdy v zemi panují mrazy. Zelenskyj v této souvislosti varoval, že Rusko se pravděpodobně pokusí jakoukoli budoucí mírovou dohodu testovat dalšími údery nebo hybridními operacemi.
Na evropské scéně se mezitím pozornost přesouvá k neformálnímu summitu EU, který se bude konat tento čtvrtek. Hlavním tématem má být zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, ale očekává se, že do diskusí výrazně zasáhne i aktuální vývoj kolem ukrajinsko-ruských vztahů a hrozba dalších obchodních sporů se Spojenými státy.
Navzdory hospodářským potížím Ruska estonská rozvědka nepředpokládá úplný kolaps tamní ekonomiky. Předpokládá však, že finanční limity budou mít v politickém rozhodování Kremlu stále větší váhu. Staré technologie a nízká produktivita prohlubují dopady sankcí, což by v budoucnu mohlo Putina donutit k přehodnocení jeho dosavadní strategie, pokud se tlak Západu nesníží.
Rosin také uvedl, že mu není jasné, na čem Spojené státy zakládají své optimistické odhady ohledně blízkého konce konfliktu. Estonská analýza naznačuje, že ruská válečná mašinerie je nastavena na dlouhodobé cíle a Moskva se nehodlá stáhnout bez jejich naplnění. Spolupráce britských a estonských vojáků na cvičeních v Estonsku tak zůstává klíčovým prvkem odstrašení na východním křídle Aliance.
Související
Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus
Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři
estonsko , Ruská armáda , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
před 50 minutami
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
před 51 minutami
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
před 1 hodinou
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
před 2 hodinami
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
před 3 hodinami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 3 hodinami
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 4 hodinami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 5 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 6 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 6 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 7 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 8 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 9 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 10 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.
Zdroj: David Holub