Evropský parlament v úterý podpořil navýšení příštího sedmiletého rozpočtu bloku o 10 procent nad rámec návrhu Evropské komise. Celkové výdaje Evropské unie by se tak vyšplhaly na více než dva biliony eur. Hlasování ve Štrasburku otevírá cestu k náročným jednáním s vládami jednotlivých členských států.
Europoslanci schválili navýšení finančních prostředků o 200 miliard eur, které mají směřovat zemědělcům, regionům a na podporu průmyslové konkurenceschopnosti. Návrh prošel přesvědčivou většinou, když pro něj hlasovalo 370 poslanců, 201 bylo proti a 84 se zdrželo.
Toto rozhodnutí předznamenává napjatou debatu s vládami členských zemí. Státy jako Německo nebo Nizozemsko již dříve vyjádřily požadavek, aby rozpočet naopak nepřekročil původní návrh Komise. Parlament zároveň volá po zavedení nových celoevropských daní, které by dopadly na online hazardní hry, kryptoměnové firmy či technologické giganty typu Google a Amazon.
Původní návrh Komise pro období 2028 až 2034 počítá s výdaji ve výši 1,8 bilionu eur na dotace pro zemědělce, průmyslový rozvoj či mezinárodní pomoc. K této částce je nutné připočítat přibližně 165 miliard eur určených na splácení společného dluhu vzniklého po pandemii covidu, čímž se celkový objem dostává na 1,984 bilionu eur. Parlament nyní požaduje celkový objem rozpočtu navýšit na dva biliony eur, ovšem bez započtení splátek tohoto dluhu.
Zástupci Parlamentu zdůrazňují, že nelze dosáhnout lepších výsledků s menším množstvím peněz. Siegfried Mureșan z Evropské lidové strany, který je hlavním vyjednavačem Parlamentu spolu s Carlou Tavares ze socialistické frakce, označil představu opačného postupu za mýtus.
Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.
Zdroj: David Holub